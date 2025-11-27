健身網紅暴食挑戰「天天吃破萬卡」狂增13公斤　睡夢中心臟驟停亡

▲健身教練暴飲暴食傳出身亡。（圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一名健身網紅教練為了證明他的減肥計畫很有效，在網路上進行暴食挑戰，每天攝取高達10,000卡路里，計畫在短時間內增胖25公斤，然後再向大家展示如何成功瘦下來，結果近來傳出睡覺時突然心臟驟停死亡。

居住在奧倫堡(Orenburg)的德米特里(Dmitry Nuyanzin)，是一名在網路上知名的健身教練，他近來在網路上進行暴食挑戰，長達好幾周狂吃垃圾食物，每天攝取的卡路里高達10,000卡。

當地媒體報導，德米特里在睡夢中突然心臟驟停身亡，他在事發前一天暫停了挑戰，曾告訴朋友，因為覺得身體不太舒服，打算去看醫生。

德米特里在網路上紀錄下他暴食增重的過程，包含早餐狂吃糕點和蛋糕，午餐吃淋滿醬汁的義大利餃，晚餐吃披薩和漢堡，再加上一整天狂吃洋芋片。

德米特里18日曾在網路上宣布，已成功在1個月內增加13公斤體重，目前體重達105公斤，之後將發布針對100公斤以上體重者的減重計畫，按照他的計畫成功減重的挑戰者，將有機會贏得10,000盧布（約台幣3千多元）獎金，如今傳出身亡消息，引發網路上許多人向他表達哀悼。