港網友熱心整理大火逃生必備「隨身8物」　帶寵物逃離需謹記6要點

大埔宏福苑五級大火造成多人死傷，引發本港、多個國家及地區關注一旦遇上火警，逃生時需要攜帶什麼物品。有香港女生在社交平台整合一篇名為「火災救命走佬袋清單」，提及逃生時必須跟身的8大物件；亦有涵蓋家中若然有飼養寵物，主人帶同寵物逃生時的6大要點，值得市民留意，以備不時之需。

該網友「fuji.tattoo」分別在threads和IG帳號發帖，溫馨提醒「大家喺呢個咁乾燥嘅時間保持警覺（大家在這個這麼乾燥的時間保持警覺）」。她指出，在香港、尤其高樓住宅大廈遇到火災，最重要是「即時走得快、走得成」，而屆時的「走佬袋（逃生袋 Emergency Go Bag）」要以輕巧為主，以便隨時能拿起逃生。樓主將火災逃生清單分為2大類別，分別是「一定要有」以及「有位就加」。

「一定要有」物品如下：1. 身份證明文件（身份證／八達通或現金／護照）2. 手機、充電線、尿袋（行動電源）3. 鑰匙（或車匙）4. 口罩（以阻隔濃煙）5. 濕毛巾或逃生面罩 6. 哨子（被困時大力吹哨，增加獲救機會）7. 輕便衫褲、波鞋（運動鞋） 8. 藥物（尤其長期病患人士）。

另外「有位就加」物品則如下：1. 小型手電筒 2. 即食高能量食物（如朱古力、能量棒）3. 後備眼鏡4. 行動USB（重要文件掃描版，如樓契、保險）5. 嬰兒及小童用品（奶粉、尿布、身份證明）6. 寵物牽繩及糧食（適合有飼養寵物人士）

火警下除了人命要緊，飼主若然需要帶同寵物逃生，必須留意以下6大要點。

1. 已訓練即時入寵物袋或寵物箱習慣：火警響起計時開始，港人由睡醒到步出走廊平均為30至60秒，沒時間追貓捉狗！需訓練到見到背囊或航空箱「即時自動入」！

2. 備有專用逃生背囊或硬殼航空箱，放置玄關位，狗：前後可背寵物袋；貓：毛巾塞航空箱縫隙，以防受驚撞頭。

3. 快速牽繩或胸背帶：狗仔受驚易亂衝亂撞，以防失蹤可「1秒扣上」。

4. 寵物N95口罩或煙霧逃生罩：濃煙會令貓狗窒息倒地，「貴但救命必須」！

5. 寵物身份名牌、微芯片、或電話貼紙，頸圈、背囊、航空箱均需貼出聯絡電話，走失時以助他人聯絡主人。

6. 迷你寵物急救包：準備至少3日份、壓縮真空糧食、寵物急救藥（止血粉、紗布、眼藥水）和重要藥物（心臟病或癲癇症）。

網友紛紛在留言區補充其他注意事項，「防煙眼罩」、「藥嘅話如果係睇開公院，下載HA Go（醫院管理局手機程式）可以睇返之前開嘅藥單」、「走佬物料同衣物盡量唔好係人造纖維，如尼龍纖維、聚酯纖維，易著火搶火，燃燒後會產生『熔滴』現象，熔滴黏液會嚴重灼傷皮膚，同埋附喺皮膚上」、「要有家居防火準備，不能只靠每層個救火水喉，廚房或屋企門口位置要有個滅火筒，細火都可以衝到出去開個救火水喉救全層」。

另有網友感激樓主和其他熱心網民，「宜加多咗人養寵物，真係有呢個需要」、「好實用，多謝你」、「意外隨時會發生，平時無事無幹都請準備定先」、「希望每一個見到呢篇嘢嘅人，永世都唔會用得著」。

