台灣普發安全指引小橘書　歐洲經貿辦力挺：台歐可互相學習合作

▲台灣《全民安全指引》英文版。（圖／翻攝自Facebook／歐洲經貿辦事處）



實習記者石嘉豪／台北報導

台灣政府近日開始向全民普發《全民安全指引》小橘書，引發輿論熱議。對此，歐洲經貿辦事處今（28日）在社群平台發文表示，該指引提供清晰、實用的建議，協助每個人在面對各類危機時做好準備，歐洲經貿辦大讚，歐盟與台灣有許多良好的機會可以交流經驗、互相學習並攜手合作。

歐洲經貿辦表示，危機應變能力已成為歐洲的優先政策，歐盟近日發布了一項全新的戰略，著重於強化社會各層級與各領域的「整備能力」，並特別強調培養 「韌性文化」。

歐洲經貿辦指出，今年推出的《整備聯盟戰略》（Preparedness Union Strategy），旨在推動全政府與全社會的參與模式，強化歐洲預防與因應新興威脅的能力，進而增強我們的整體應變韌性。

歐洲經貿辦說明，此戰略的目標是提高大眾對風險的認知，強化公共意識、促進全民備災，並賦權公民，使其在危機發生的情況下，能具備相應的工具並主動採取行動。

此外，歐洲經貿辦認為，每個人的備災方式以及對於「做好準備」的理解各不相同，因此不存在一體適用的作法，然而，隨著台灣也積極強化自身的韌性與整備能力，歐盟與台灣有許多良好的機會可以交流經驗、互相學習並攜手合作。

最後，歐洲經貿辦表示，以台灣新推出的《全民安全指引》為例，其目的在於提升大眾的風險意識，並提供清晰、實用的建議，協助每個人在面對各類危機時做好準備，並在挑戰來臨時能更加從容應對。