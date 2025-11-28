陸央媒「人民日報」評論專文批高市早苗　列「9個嚴重」將自食其果

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

大陸央媒《人民日報》今（28）日以「仲音」為名，在第二版刊文批評日本首相高市早苗，文章列舉「9個嚴重」，重話批評高市在苗在國會時的論述，同時，文章強調，在多次嚴正交涉後，「日方仍不思悔改，拒不撤回錯誤言論，高市早苗嚴重越線挑釁、一意孤行，終將自食其果。」評論原文如下。

嚴重挑釁中國主權和領土完整。無論是《開羅宣言》、《波茨坦公告》，還是聯合國大會第2758號決議，都明確了中國對台灣的主權。主權原則是《聯合國憲章》的基石，任何國家、任何人都不能搞什麼雙重標準。高市早苗的錯誤言論，是1945年日本戰敗以來日本領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅，是對中國主權和領土完整的嚴重挑釁，必須堅決阻擊、以儆效尤。

嚴重干涉中國內政。台灣問題是中國核心利益中的核心，台灣事務純屬中國內政。以何種方式解決台灣問題、實現國家統一是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。高市早苗的言論向「台獨」勢力發出錯誤信號，嚴重違背一個中國原則、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則。支持「台獨」就是干涉中國內政，縱容「台獨」就是破壞台海穩定，這些挑釁言論不得人心、終將失敗。

嚴重傷害中國人民和反法西斯同盟國以及各國人民的情感。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年。從南京大屠殺到馬尼拉大屠殺，日本的侵略戰爭曾給中國人民和亞洲人民帶來深重災難，留下了痛苦的集體記憶。日本曾對中國台灣實施長達50年的殖民統治，犯下罄竹難書的罪行，台灣同胞持續進行抗日鬥爭，共有65萬多人壯烈殉國。高市早苗作為日本首相，理應帶頭反省歷史罪行。其挑釁言論，歷史不答應，14億中國人民不答應，受到日本侵害的亞洲人民乃至世界人民更不會答應。

嚴重倒行逆施、為軍國主義招魂。高市早苗將「台灣有事」與集體自衛權掛鈎，是為日本軍事擴張尋找藉口。自上台以來，高市早苗在擴軍方面動作不斷，甚至探討修改「無核三原則」等。從九一八事變到偷襲珍珠港，日本多次以所謂「存亡危機」為藉口發動侵略戰爭，給世界帶來深重災難，也把自身帶入苦難深淵。昭昭前事，惕惕後人！任由軍國主義死灰復燃，必將再次把日本引向萬丈深淵。

嚴重誤導日本人民。高市早苗企圖通過人為製造「存亡危機」的說辭綁架民意、煽動情緒，是對日本人民的蒙蔽和傷害。連日來，日本國內有識之士廣泛批評，日本民眾在首相官邸前集會表達強烈不滿，都是對其不負責任挑釁的抗議。這些理性的聲音，高市早苗應好好聽聽，莫在錯誤的道路上越走越遠。

嚴重破壞戰後國際秩序和國際法。日本作為二戰戰敗國，其國家行為受到《聯合國憲章》與國內「和平憲法」明確約束。以高市早苗為代表的日本右翼企圖修改甚至架空「和平憲法」，徹底背棄「專守防衛」原則，為軍事擴張政策鋪平道路，是對戰後國際秩序和國際法的系統性挑戰，這股危險逆流必然會受到堅決遏阻。

嚴重違背國際關係基本準則。此前，高市早苗表示：「在台灣問題上，日本將堅持1972年日中聯合聲明中的立場。」話音剛落，言猶在耳，現在又180度轉彎，在台灣問題上發表極端言論。在外交政策上反覆無常、出爾反爾，違背國際關係基本準則，只會在全世界樹立日本不可靠、不可信的負面形象，讓日本陷入全面國際孤立。

嚴重威脅地區和平穩定。「台灣有事就是日本有事」的危險關聯，只會讓日本再次成為破壞地區穩定與世界和平的不安定因素。高市早苗的錯誤言論，已經遭到國際社會普遍反對，俄羅斯外交部發言人表示「日本首相高市早苗日前的涉台言論非常危險，日本應深刻反省歷史、汲取二戰教訓」，泰國前副總理披尼表示，「日本首相高市早苗發表的錯誤言論，威脅亞洲地區和平，也是對世界和平的巨大挑戰。」如果不能懸崖勒馬，前面就是萬丈深淵。

嚴重踐踏人類正義良知。從頻繁參拜靖國神社到否認南京大屠殺，再到極力渲染「中國威脅論」，高市早苗妄圖為歷史翻案，讓正義蒙塵。二戰以來，日本並未深刻反省其侵略罪行以及給中國和亞洲造成的巨大災難，右翼勢力更是在掩蓋正義、泯滅良知的道路上越走越遠。忘記歷史就意味著背叛，甚至還可能重蹈覆轍。日本越是縱容右翼，就越是與危險為伍，與繁榮絕緣，與美好未來背道而馳。