高市稱「無權認定台灣地位」　矢板明夫：意味日本否定台灣屬於中國

▲日本媒體人矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）



實習記者石嘉豪／台北報導

日本首相高市早苗日前表示，「日本沒有立場去認定台灣的法律地位」，引發輿論質疑，高市的挺台立場是否受到動搖。不過，日本媒體人矢板明夫昨（27日）表示，高市沒有收回任何發言，只是更清楚指出，日本不會承認台灣屬於中國，這才是真正讓北京最難接受的地方。

矢板明夫表示，日本首相高市早苗26日於在野黨黨魁的辯論中表示，「日本沒有立場去認定台灣的法律地位」。這句話一出，引發外界猜測，高市是否開始從「台灣有事，就是日本有事」的立場退縮？台灣部分統派媒體更立即以此大肆渲染，稱她「改口」、「不再支持台灣」。

然而矢板明夫指出，這些解讀犯了根本性的誤判，高市從頭到尾都沒有收回任何發言，只是更加清楚地指出，「日本無權認定台灣地位」，也就意味著日本不會承認台灣屬於中國，這才是真正讓北京最難接受的地方。

矢板明夫說明，因為這句「日本無權認定」，正是「台灣地位未定論」的核心，中國最希望日本說出口的，是「台灣是中國的一部分」，而高市公開且正式地否定了這點。

矢板明夫進一步說明，高市早苗的態度看似低調，但她維持的正是台灣的國際法空間，表明台灣未來不由中國決定，日本更不會替中國背書，這不是妥協，而且恰恰相反，是對中國敘事的直接否定。

此外，矢板明夫透露，高市的發言，也讓他自然想起2009年時任日本駐台代表齋藤正樹在中正大學演講時公開指出，日本依《舊金山和約》放棄對台灣的所有權利，因此沒有資格單方面認定台灣的法律地位，這和高市今天的說法幾乎完全一致。

矢板明夫點出，在那個年代，台灣政治氛圍不同，當時馬英九政府強烈反彈，外交部還約談齋藤「表示遺憾與抗議」，由於當時台灣政府的打壓，齋藤在任務推動上處處受阻，不到一年半便不得不離開台灣，這位熱愛台灣、理解台灣歷史法理的外交官，職涯也因此受到重創。

矢板明夫說，所幸在十多年後，台灣社會與國際情勢都已改變，台灣人民對中國威脅與國際法脈絡的理解更加成熟，也更能辨識中國想強加於人的主權敘事。

最後，矢板明夫強調，高市早苗現在能在日本國會直接講出齋藤當年講過的話，就是變相承認，台灣的未來只能由 2300 萬台灣人民自己決定。