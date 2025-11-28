呂秀蓮不滿「拿納稅錢買武器」　林濁水嗆：讓中國捧走台灣更划算？

▲民進黨前立委林濁水。（資料照／記者屠惠剛攝）



實習記者石嘉豪／台北報導

前副總統呂秀蓮日前抨擊賴清德政府，拿納稅錢買武器有什麼意義？對此，民進黨前立委林濁水今（28日）開嗆，中共航母一艘接著一艘下水，也許呂秀蓮的膽子特別大，可能一點都不害怕，但是難道把台灣無損地讓中國整個免費捧走才更划算嗎？

林濁水表示，呂秀蓮日前說，「戰爭早就該被淘汰了，為什麼還要拿納稅錢去買武器？」這段發言，讓他不禁想譏諷，呂秀蓮是不是已經安排呂習會，要當面把這段發言也告訴對方？

林濁水直言，台灣若不買武器，中共航母一艘接著一艘下水，也許呂秀蓮的膽子特別大，可能一點都不害怕，但台灣人不怕的，恐怕難找。

此外，林濁水痛批，呂秀蓮厭惡納稅錢被軍火商賺走，但是難道把台灣無損地讓中國整個免費捧走才是省錢之道，才更划算，才不令人厭惡嗎？

林濁水說，呂秀蓮既然高唱和平，為什麼又一面在臉書上，繼續推銷昔日戰鬥性超標的外交偉業，何況當年陳水扁的烽火外交輿論皆已經頗有爭論。

至於呂秀蓮的部分，林濁水指出，她更進一步對印尼偷渡外交，在法國偷跑外交，固然得意非凡，大家幾乎清一色沒有爭議，但所謂清一色，豈不是令眾友邦全大搖頭，甚至翻臉？

林濁水不解，呂秀蓮還繼續努力推銷，難道所謂的「好外交」，是以「交惡」為本質才是好外交？不買武器加上交惡友邦，然後，單操一個面對軍備日盛的中國，以想像台灣的太平盛世？

最後，林濁水強調，呂秀蓮憂國憂民的心態，不能說不好，但也千萬要避免走火入魔，否則憂到陷入一大堆一廂情願，而且又自相矛盾的幻想中，恐怕有礙健康。