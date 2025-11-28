轉機返台「1原因無法搭」　她長知識！一票人傻：再便宜也不敢買

▲妹妹轉機返台，但沒有台胞證而無法搭中國航空。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名女網友分享，妹妹從英國返台，買了中國某航空的機票，在芬蘭轉機時卻因「沒台胞證」被拒登機。消息曝光後，網友驚呼「這真是冷知識」、「中國航空機票再便宜我都不買」。事實上，海基會曾提醒，台人自第三國前往中國大陸機場轉機返台，須持有效台胞證。

一名網友在Threads表示，妹妹要從英國搭機返台，途中買了中國某航空機票，要在芬蘭轉機回台灣，但因為沒有台胞證而無法搭乘，讓原PO傻眼直呼，「雖然我不會買中國的航空，但長知識了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友熱議，「這個是很重要的旅行知識，就像在美國轉機要有ESTA或簽證一樣，規劃轉機行程時一定要考慮到這些眉角」、「希望機票有退費，出門在外，避免購買中國的航空或經中國任何城市轉機為上策」、「這真的是冷知識耶！原來要有台胞證才能坐中國的航空」、「我只要看中國的航空都不搭，再便宜我都不買，第一是容易誤點，第二也是這原因」。

也有過來人分享，「當時買機票去英國要在廈門轉機，機票上面根本沒有說要有台胞證，而且是登機時才被告知，我只能再買一張機票」、「可能是她買的機票需要入境中國到航空公司櫃檯辦理登機吧，我去年從桃園到德國，上海轉機，去回都沒台胞證都沒問題」。

其中有網友建議，「不是可以在機場辦理一次性台胞證嗎？」對此，原PO回應，妹妹在芬蘭就無法上飛機，加上轉機時間只有一個小時，導致來不及辦理。

事實上，2024年台灣黃金男雙「麟洋配」二度奪金，李洋父親李峻淯要親自飛到巴黎加油，但為了省機票錢，訂了在大陸轉機的航班，沒想到因為台胞證與機票問題，無法搭機，最後李峻淯咬牙刷了9萬多元的來回機票，才如願飛往法國。

海峽交流基金會指出，台人自第三國前往中國大陸機場轉機返台，或自台灣搭機赴中國大陸機場轉機前往第三國，依大陸相關規定，須持效期內之「台胞證」，請民眾特別留意。

1.未持有有效「台胞證」者，可持台灣身分證件（台灣身分證或14歲以下未領有身分證者持戶籍謄本、護照）在中國大陸辦理一次性「台胞證」之機場有關部門，申辦單次證件後辦理邊檢手續，不過該方式仍有被拒絕登機之風險，建議仍應事先備妥正式的台胞證。

2.民眾若已飛至大陸機場，無「台胞證」和台灣身分證件，不能證明其台灣民眾身分，故無法辦理相關證件和過境邊檢手續，依大陸規定會被原機送回出發地。

3.民眾倘須洽詢航空公司、中國大陸機場轉機相關事宜，可撥打本會緊急服務專線（02-2533-9995）或洽詢大陸轉機機場諮詢。