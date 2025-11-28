賴清德拋1.25兆軍購特別預算　民眾黨擬邀赴立法院報告

▲立委張啟楷出席民眾黨立法院黨團「台灣進入準戰爭狀態？賴清德準備全面開戰」記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德日前先透過外媒宣布1.25兆軍購特別預算，接著才在國安高層會議後召開記者會說明，國民黨立院黨團書記長林沛祥今（28日）表示，總統應該到立院國情報告；民眾黨立院黨團副總召張啓楷說，會列為考慮，邀請賴清德總統隨時來立法院，只要賴願意來。

張啓楷說，民眾黨支持合理的國防預算，但是到目前為止，整個細目都不清楚，甚至出現賴清德打臉卓榮泰的狀況，「卓榮泰說10月底前都沒看過這案子，所以要等整個詳細案子出來」。

張啓楷指出，賴總統現在更有責任要跟民眾講清楚，所謂2027年北京完成武統台灣的目標，雖然賴清德後來加了「的準備」，可是問題還是非常嚴重，製造恐慌讓人民擔心，賴清德應該出來把編這1.25兆、還有到底為什麼會講出這樣的話，美國總統川普、美國國會都已經否認了，為什麼要這樣講？要怎麼讓人民安心，他有責任要跟人民講。

張啓楷說，邀請賴清德總統到立法院做國情咨文，這是民眾黨長久的主張，而且也是賴清德在競選總統時主動提出的，他自己嚴重跳票，不管是國情咨文或是針對2027武統等重要事項，「有機會，如果民進黨不要再阻擋，讓民意可以確實好好監督賴清德總統，我們會列為考慮，邀請賴清德總統隨時來立法院，只要他願意來」。