高雄初選力挺邱議瑩？　陳水扁曝：「最像陳其邁」能延續施政理念

▲前總統陳水扁。（資料照／記者周宸亘攝）



實習記者石嘉豪／台北報導

前總統陳水扁昨（27日）在臉書點名，民進黨立委邱議瑩「最像陳其邁」，並直言，以自己的第六感來看，應該也是陳其邁市長認可，最能延續施政理念與擘畫籃圖，並可無縫接軌的人。

陳水扁表示，邱議瑩不到25歲時，就當選全國有史以來最年輕國大代表，在27歲時，成為民進黨史上最年輕中常委，至今擔任過6任立法委員，也做過客委會副主委。

陳水扁透露，與陳其邁市長共事的助理、幕僚與後援會幹部，都公開力挺邱議瑩，因此，陳水扁直言，自己的第六感也「感覺」邱議瑩最像陳其邁，應該也是陳其邁認可，最能延續施政理念與擘畫籃圖，並可無縫接軌的人。

此外，陳水扁也預告，邱議瑩將在《有夢上水》節目中，談藍委的「戒嚴保護台灣」、鄭麗文的「讓台灣人變中國人」，及其主張「投給柯志恩就是支持鄭麗文」。

陳水扁說，邱議瑩從抗癌10年的生命勇士，到推動再生醫療，催生立法，10年有成，最終，《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》三讀通過，邱議瑩委員是當之無愧的最大功臣，也是她立委任內最大成就之一。

最後，陳水扁強調，邱議瑩也會談「安養高雄」的重大政見，包括「敬老點數」加碼10倍，至每月1000點；新生兒「希望帳戶」3萬元，以及分享「高雄創世紀任務」5年新創10萬優質工作機會。