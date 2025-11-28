不只成本低！「香港為何常用竹棚」內行解答：需求小就沿用

▲香港宏福苑大火。（圖／路透，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

香港大埔宏福苑五級火警，根據《東網》報導，截至今（28）日早上6時，火警共造成94人死亡。有一說是，這次火災這麼嚴重的其中一個原因，是因為大樓外牆均搭滿竹棚，起火後受到強風影響，火焰又沿著竹棚蔓延到其他棟。至於為何香港目前仍使用竹棚？專家也解釋了。

根據《紅星新聞網》報導，香港為何仍在使用竹棚架？香港竹棚業持續發展關注組等行業和商會組織曾在某起事故後表示，竹棚是傳統技術，在香港有百年歷史，由於香港地小人多，大部分的大廈又因為環境有限，所以根本不能搭建及使用金屬棚架，且若淘汰竹棚架工種，可能會阻礙工程公司和小業主。

陽光城地產集團土木工程工程師夏先生表示，香港從2000年至2010年後，沒有大規模新建築市場，進入了「維修」為主的階段，正因對新型材料的需求小，所以沿用了竹製鷹架。

夏先生進一步表示，竹子最大的優點就是成本低，但問題是，竹子屬於脆性材料，有明顯缺點，「它的鋼度，也就是抗變形能力，比鋼製要差」。美國建築師宋詩宇博士也指出，竹棚輕便、便宜、便利、可重複利用，但防火、彎折斷裂、承重力較差，「鋼管這些材料就不會有這個問題」。

香港建造業總工會理事長周思傑則表示，從過往經驗來看，竹製鷹架在香港的建築業鍾，確實常見，使用成本也更低，他所任職的工會很關注相關安全問題，同時認為竹製鷹架的使用需要嚴格按照規定，並需要好好監管。