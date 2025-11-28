　
大陸 大陸焦點 特派現場

宏福苑大火一夜吞噬家園！　港特首李家超：向災民發放1萬港幣

▲李家超。（圖／CFP）

▲香港特首李家超。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

香港大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，火勢在短時間內蔓延7棟大樓，截至11月28日下午三點通報，目前已造成128人死亡、79人受傷，仍有多人失聯。香港特首李家超也宣布，將對每位災民發放1萬元（港幣，下同，約台幣4萬元）補助津貼。

綜合陸媒報導，李家超在特區政府總部記者會上宣布，未來一段時間，所有由特區政府舉辦的慶祝活動會取消或延期，特區政府官員將減少出席非必要的公開活動；特區政府將舉辦悼念活動。

李家超表示，特區政府將成立大埔宏福苑援助基金，投入3億港元為受影響居民提供援助，27日晚上開始派發每戶1萬港元緊急補助金給災民；27日19時後，開始接受港元捐款。

▲香港宏福苑大火，大樓已燒成焦黑。（圖／路透）

香港宏福苑28日凌晨的狀況。（圖／路透）

▲香港宏福苑大火，大樓已燒成焦黑。（圖／路透，上同）

當地消防表示，目前滅火行動已經大致完成，宏福苑大火規模罕見，短短時間內便升至最嚴重的五級火警，災情在30年來最為慘重。

承包外牆工程的宏業建築工程有限公司已有3名董事與顧問（年齡介於52歲至68歲）以「過失殺人」嫌疑被捕。

香港保安局28日介紹，經初步調查，起火樓棟棚網保護網，達到阻燃要求，但包圍樓棟窗門的發泡膠板（俗稱保麗龍）高度易燃，根據初步調查，宏昌閣低層圍網最先起火，因發泡膠板快速蔓延，及波及其他樓棟，同時令玻璃爆破、火勢快速增強並蔓延到室內，引發大面積同時起火。


【延伸閱讀】

快訊／宏福苑大火「最新調查結果」出爐！　 罪魁禍首是保麗龍

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

