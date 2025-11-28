　
大陸 大陸焦點 特派現場

香港史上10起死傷最多惡火　跑馬地馬場600人罹難最嚴重

▲香港10起重大傷亡火災。（圖／記者魏有德製）

▲香港10起重大傷亡火災。（圖／記者魏有德製）

文／香港01

大埔宏福苑於11月26日星期三發生五級火警，至周五下午已知釀成至少128人死亡，79人受傷，死者包括1名消防員不幸殉職，仍有約200人失蹤，料死傷者可能會再增加。宏福苑大火死亡人數超過1996年嘉利大廈41死大火，而若以住宅火警計算，則是香港史上死傷最慘重的火警，而最慘烈的火警，則是1918年的跑馬地馬場大火，當時逾600人死亡，另有逾300人受傷。

香港傷亡最慘重10起火災

1918年跑馬地馬場大火
1918年2月26日，馬場當日舉行新春打吡大賽，不料竹棚不勝負荷而塌下，引起大火，市民走避不及，導致逾600人葬身火海。

1948年西環永安貨倉大火
1948年9月22日，存有危險品的永安公司貨倉發生爆炸及大火，火勢迅速蔓延並波及鄰近民居，釀176死69傷。

2025年大埔宏福苑大火
2025年11月26日，有近2,000個單位的大埔居屋宏福苑於11月26日星期三發生五級火警，至周五下午已釀成至少128人死，79人受傷，包括一名消防員殉職，尚有逾200人失蹤。

1962年元州街唐樓大火
1962年8月1日，深水埗元州街樓宇發生大火，樓梯被物件阻塞妨礙居民逃生，釀成至少43人死亡。

1934年西環煤氣鼓爆炸大火
1934年5月14日，西環石塘咀有煤氣鼓洩漏導致巨大爆炸，波及鄰近多幢住宅大廈，釀成42死46傷。

1996年嘉利大廈大火
1996年11月20日，油麻地彌敦道嘉利大廈疑因燒焊火舌燒着電梯槽雜物，導致沖天五級大火，釀成41死80傷。

1971年珍寶海鮮舫大火
據當年報章報道，1971年10月30日，即珍寶海鮮舫開業前6天有工人燒焊時造成的火花，意外燃起船內的裝修物料，結果引起大火，火勢迅速蔓延成4級大火，最終造成34人溺斃或命喪火場、42人受傷。

1997年寶勒巷卡拉OK大火
1997年1月25日凌晨約3時59分，九龍尖沙咀寶勒巷新一代卡拉OK被縱火，17人因吸入濃煙而死亡。

1994年石硤尾匯豐銀行縱火案
1994年1月10日，一名男子闖入石硤尾邨匯豐銀行分行縱火，造成12死1傷。

1954年大坑東寮屋區大火
1954年7月22日，大坑東寮屋區發生火災，摧毀約2,000間寮屋，9人死亡，2萬多人無家可歸。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

11/26 全台詐欺最新數據

台北市萬華區市場27日晚間不幸發生火災，造成財產損失與市民人心不安，台南市政府高度重視，立即強化台南市傳統市場防火安全，消防局與經濟發展局聯手嚴格把關，展現積極作為，避免類似悲劇發生。

