國民黨團提修法「陸配參政免放棄國籍」　立法院會今付委審查

記者杜冠霖／台北報導

近期陸配參政權掀起熱議，國民黨立院黨團總召傅崐萁提出修改《國籍法》，要讓未完成放棄中華人民共和國國籍的陸配，可以擔任中華民國公職，不適用國籍法規範。立法院會今（28日）處理報告事項時，該案順利交付內政委員會審查。

現行《國籍法》第一條規範，中華民國國籍之取得、喪失、回復與撤銷，依本法的規定。而《國籍法》20條規定，若要擔任公職者，一年內要放棄中華民國以外的外國國籍，而根據行政院112年函示，中華民國以外外國國籍包含中華人民共和國的國籍。內政部也據此要求陸配擔任公職必須依照《國籍法》放中華民國籍以外的國籍。該要求引起藍營嚴重反彈。

國民黨團總召傅崐萁提案，增訂本法對大陸地區人民的適用，依「憲法」增修條文第11條及「台灣地區與大陸地區人民關係條例」的特別規定。大陸地區人民依法取得中華民國戶籍者，其公職參選及任職資格，均依前開特別法規定，不適用本法第20條的放棄外國國籍規定。

提案理由說明，現行《國籍法》僅規範中華民國國籍取得、喪失、回復與撤銷，未明確揭示其對大陸地區人民的適用界限。實務上間有混同「國籍法第20條放棄外國國籍規定」與兩岸條例的適用情形，影響法律體系的明確性與可預見性。

對此提案，內政部長劉世芳日前受訪時表示，《國籍法》是針對所有中華民國以外的外國國籍的人，如果特別對於中國大陸的外配或是陸配，其實這很奇怪，這是一個非常特權的條款，更何況按照《國籍法》20條非常清楚，若要擔任公職者，一年內要放棄中華民國以外的外國國籍，而根據行政院112年函示給各部會，所謂中華民國以外外國國籍，當然包含中華人民共和國的國籍。

而陸委會副主委梁文傑27日在例行記者會上提到，陸配雖然取得台灣國籍，但同時還有PRC（中華人民共和國）的國籍，所以根據中共方面的「反間諜法」「國家情報法」還有「國家安全法」，全都可要求中國公民配合國家情報工作提供情報、線索與證據，「這個是中國公民的義務」。

梁文傑指出，如果一位陸配今天在台灣擔任公職，可以接觸到國家機密，那中共絕對會要求提供相關線索與證據，「所以站在陸委會的立場，我們其實是在保護陸配的。」梁文傑說，實際上，陸配面對的矛盾與風險，從他們的角度來看，還是認為國籍法的「單一忠誠原則」要維護。