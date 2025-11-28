　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨聲援徐春鶯　民進黨勸別搞錯重點：任何人都不該違法

▲民眾黨柯文哲、吳欣盈選前之夜，不分區提名人徐春鶯致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨新住民委員會主委徐春鶯。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

台灣新住民發展協會理事長、民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，27日因涉詐欺、銀行法、反滲透法等，遭羈押禁見。民眾黨立院黨團主任陳智菡在臉書聲援徐，並要求檢調「別再重蹈恣意政治操作，不惜葬送司法公信力的覆轍」。對此，民進黨今（28日）回應，徐春鶯被羈押「是因為涉嫌犯罪」，民眾黨別模糊焦點，民眾黨想藉由徐春鶯案件質疑司法公信力，完全搞錯重點。重點不是徐春鶯的族群身分或黨派背景，重點是，不管是任何人，都不應該違法。

徐春鶯2021年間擔任「天擎生物科技」公司的監察人，該公司當年爆發假增資、真賣股吸金案，不法獲利上億元，而徐春鶯此次又因詐欺案件遭新北檢聲押禁見，另外還涉犯反滲透法，昨法院裁准羈押禁見。

民進黨指出，徐春鶯因為涉嫌詐欺、介選，而遭到羈押。民眾黨第一時間的聲明竟然要求檢調「別再重蹈恣意政治操作，不惜葬送司法公信力的覆轍」，疑似藉由徐春鶯案件質疑司法公信力，完全搞錯重點。

根據新北地檢署新聞稿所說明徐春鶯這次遭偵辦、羈押的原因：第一、涉嫌以不實文件詐貸新台幣約2000萬元，觸犯刑法詐欺罪。第二、涉嫌從事兩岸地下匯兌約新台幣1000萬元，違反銀行法。第三、涉嫌依據指示資助、宣傳特定市長候選人與總統候選人，違反反滲透法。

民進黨指出，徐春鶯案並非如民眾黨聲明所言「無從得知所涉案件之理由」，而「未經正式判決前，應推論為無罪」是大家都知道的法律原則，更是司法程序的底線，但這並不是讓特定政黨或人士拿來政治操作的說詞。

民進黨強調，重點不是徐春鶯的族群身分或黨派背景，重點是：不管是任何人，都不應該違法。而司法檢調單位，本來就該打擊犯罪、偵辦不法行為。請民眾黨停止模糊焦點。

11/26 全台詐欺最新數據

526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

民眾黨聲援徐春鶯　民進黨勸別搞錯重點：任何人都不該違法

高雄初選力挺邱議瑩？　陳水扁曝：「最像陳其邁」能延續施政理念

高雄初選力挺邱議瑩？　陳水扁曝：「最像陳其邁」能延續施政理念

前總統陳水扁昨（27日）在臉書點名，民進黨立委邱議瑩「最像陳其邁」，並直言，以自己的第六感來看，應該也是陳其邁市長認可，最能延續施政理念與擘畫籃圖，並可無縫接軌的人。

青鳥發「藍白立委擊殺名單」揚言開槍　粉專轟：北檢會偵辦加羈押？

青鳥發「藍白立委擊殺名單」揚言開槍　粉專轟：北檢會偵辦加羈押？

賴清德拋1.25兆軍購特別預算　民眾黨擬邀赴立法院報告

賴清德拋1.25兆軍購特別預算　民眾黨擬邀赴立法院報告

國民黨團提修法「陸配參政免放棄國籍」　立法院會今付委審查

國民黨團提修法「陸配參政免放棄國籍」　立法院會今付委審查

為何重提11寇事件？　吳怡農：這些人只是想法不同卻被指責內奸

為何重提11寇事件？　吳怡農：這些人只是想法不同卻被指責內奸

關鍵字：

徐春鶯詐欺案羈押禁見民眾黨民進黨陸配陳智菡黃國昌

