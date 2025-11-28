　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

宏福苑大火「失速狂竄」94死！外媒點5致命關鍵　香港77年來最慘

▲▼香港宏福苑大火。（圖／路透社）

▲香港宏福苑大火造成至少94人死亡。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

香港大埔宏福苑大樓大火累計造成94人死亡、76人重傷、200多人失蹤，成為香港77年來最慘重火災。而外媒也點出這場火警延燒速度如此之快、造成死傷如此慘重的5大致命因素，由於工人違規吸菸、劣質建材、強風助燃、逃生通道受阻以及警報系統失靈等種種原因交互作用之下，釀成這場人間悲劇。

宏福苑大火是1948年英屬香港時期、造成176人死亡的「西環永安公司倉庫大火」後最嚴重的火災。《南華早報》、《法新社》、《衛報》等外媒則分析了這起火災的主要原因，並點出5大關鍵。

根據報導，警方在起火點附近找到菸蒂痕跡，懷疑是負責改裝的外籍工人在竹製鷹架上違規抽菸，疑似就是這場火警的最初起火點。然而建築工地嚴禁吸菸，目前警方已就工人是否違反安全規定展開調查。

第二個原因則是建材問題，宏福苑在進行整修工程時，外牆大面積使用未經防火處理的塑膠防水布，窗框周圍貼滿保麗龍隔熱材，這些易燃物質形成「火燒通道」，讓火勢以異常速度向上蔓延。

▲▼香港大埔宏福苑大火，一名71歲居民妻子仍受困。（圖／路透）

▲外媒點出香港大埔宏福苑大火5大關鍵致命原因。（圖／路透）

第三，事發當天因為風勢強烈，導致火勢迅速延燒。香港天文台證實，當天已發布強風警告，而狂風鑽入鷹架縫隙後產生「煙囪效應」，火舌瞬間竄升至高樓層。倖存者描述，「風很大，火一下子就燒上來了。」

第四，由於正處施工期間，防水布遮蔽了大部分出入口，使得逃生路線嚴重受阻，部分樓層住戶根本無法逃離，工程鎖具也讓門戶無法及時開啟。消防救援行動因防水布飛舞而延誤黃金時機。

最致命的關鍵則是警報系統完全失效，多名住戶向媒體控訴，「警報根本沒響，我們看到濃煙才知道失火了。」香港消防當局正全面檢視當時警報系統運作紀錄，調查故障原因與通報時序。

消防單位指出，燃燒殘骸隨強風四散，火勢因此從起火建築蔓延至鄰棟大樓。事發至今，建設公司負責人、技術顧問等3人因使用不符安全標準建材，以「誤殺罪嫌」被逮捕。特首李家超宣布啟用1000間青年旅舍和酒店客房安置災民，後續將提供1800戶組合屋作為臨時住所。

目前9處避難中心持續運作，港府正加速釐清起火點與火勢擴散路徑。外媒則認為，這起慘劇將迫使香港重新檢討老舊住宅安全規範與工程管理制度。據悉，港府已考慮要求將傳統竹製鷹架改為金屬材質，避免類似悲劇重演。

11/26 全台詐欺最新數據

香港大埔宏福苑五級火警，根據《東網》報導，截至今（28）日早上6時，火警共造成94人死亡。有一說是，這次火災這麼嚴重的其中一個原因，是因為大樓外牆均搭滿竹棚，起火後受到強風影響，火焰又沿著竹棚蔓延到其他棟。至於為何香港目前仍使用竹棚？專家也解釋了。

