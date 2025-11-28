台北市場火災警訊　台南市府緊急提升傳統市場防火措施

▲台北萬華市場火災警訊，台南消防局與經發局聯手大體檢61處傳統市場，嚴格把關消安環境。（記者林東良翻攝，下同）
記者林東良／台南報導
台北市萬華區市場27日晚間不幸發生火災，造成財產損失與市民人心不安，台南市政府高度重視，立即強化台南市傳統市場防火安全，消防局與經濟發展局聯手嚴格把關，展現積極作為，避免類似悲劇發生。
台南全市計有61處傳統市場，為市民日常生活重要據點，消防局表示將啟動全面大體檢，檢查消防設備、防火區劃、逃生通道及電線老化等重點項目。經濟發展局同步督促攤商落實防火管理，包含滅火器配置、煙霧偵測器安裝及用電安全檢查，確保市場消安無虞。
台南全市傳統市場為市民日常生活重要據點，日均人潮數萬，消防局表示台北火災暴露鐵皮搭建、電線老化、逃生通道阻塞等常見隱患，將立即啟動聯合檢查，重點檢視消防設備完整性（滅火器、煙霧偵測器、緊急照明）、防火區劃、逃生動線及電器用電安全。經濟發展局同步召集市場管理委員會與攤商，督促落實日常防火管理，包括定期清理易燃物、檢查瓦斯管線及加強攤位防火隔間。
市府跨局處合作模式運作順暢，消防局已規劃短期、中期、長期三階段改善策略：短期立即體檢並要求限期改善；中期補助市場安裝自動灑水系統與強化防火門；長期推動老舊市場翻新或重建工程，目前已有4處傳統市場列入翻新計畫。經發局強調，將提供經費補助協助攤商升級設備，避免因經濟負擔延誤防火改善。
傳統市場火災高風險來自鐵皮雨遮易燃燒、木製隔板火勢蔓延快、巷道狹窄消防車難進入等特性，市府特別提醒攤商用電高峰期注意電線負載，避免過載插座與私拉電線。消防局將加強宣導教育，結合義消力量走進市場舉辦防火演練，讓攤商熟練初期自救與通報程式。
台南市府強調，傳統市場是庶民生活重心，絕不容許類似悲劇發生，未來將持續監控檢查成果，違規攤商依法重罰並勒令停業，打造全國最安全的市場採買環境，讓市民安心逛市場買菜。
讀者迴響