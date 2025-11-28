台北市場火災警訊　台南市府緊急提升傳統市場防火措施

香港大埔宏福苑於11月26日星期三發生五級火警，至周五下午已知釀成至少128人死亡，79人受傷，死者包括1名消防員不幸殉職，仍有約200人失蹤，料死傷者可能會再增加。宏福苑大火死亡人數超過1996年嘉利大廈41死大火，而若以住宅火警計算，則是香港史上死傷最慘重的火警，而最慘烈的火警，則是1918年的跑馬地馬場大火，當時逾600人死亡，另有逾300人受傷。