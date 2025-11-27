　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「我要定妳了！」航空站噁男主管堵人　年輕女下屬走密道落跑

▲領有身障手冊曾姓八旬老翁，去年12月與今年1月兩度趁居家女服務員照顧時趁機觸摸其左大腿內、襲胸性騷擾得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲曾在機場擔任主管的朱姓男子向女下屬告白遭拒，竟頻傳騷擾簡訊。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

曾在高雄國際航空站擔任主管的朱姓男子，在調職餞別會上對年輕女下屬小莉（化名）強行告白，被小莉當場發「好人卡」表明只當他是「父執輩」後，沒想到朱男惱羞成怒，狂傳「我要定妳了！」等噁心訊息，還直接衝到機場堵人，小莉嚇壞了，靠同事掩護從機場祕密通道落跑才躲過一劫，事後也報警求助，高雄地院審理後《跟騷法》判朱男徒刑2月，得易科罰金。

判決指出，朱男原本是航空站內的主管，去年9月調職去其他單位當組長，離職前同事幫他辦餞別會，他竟把場合當成「告白大會」，讓小莉當場尷尬到極點，只能委婉拒絕。

沒想到朱男告白被拒後，持續傳訊糾纏，把噁心當深情，傳訊說「愛一個人真的很苦...我要定妳了，這輩子或下輩子一樣！」、「之前妳有跟我說過妳爸從不牽妳，我很訝異，後來我跟妳碰面，已經有克制了，只是離開時，短暫牽你一下，希望給妳幸福的感覺。」

小莉看到朱男的示愛訊息嚇得一身冷汗，立刻回訊強調「對朱大哥一直都是抱持著長輩、父親的愛戴，沒有其他之餘的想法。」並將他封鎖。

沒想到朱男得不到回應，竟直接變身「恐怖情人」，跑回機場企圖在小莉的辦公室外堵人，小莉接獲同事通報，當場嚇到臉色發白，為了躲避朱男，只好在同事的掩護下，從機場內部鮮為人知的「密道」緊急逃離辦公區，直到確定朱男離開才敢回到座位辦公，小莉面對長達半年的恐怖糾纏，最終忍無可忍報警求助。

朱男在法庭上依舊硬拗到底，否認騷擾，還辯稱對話紀錄是小莉「偽造」，鬼扯自己是把小莉當「女兒」在照顧。

但法官打臉指出，從朱男傳送的「我要定妳了」、「短暫牽你一下，希望給妳幸福的感覺」等肉麻訊息來看，朱男顯然不是把她當女兒，而是把她當成「追求對象」，加上小莉已多次明確拒絕，朱男行為已構成跟騷，因此依違反《跟騷法》判朱男徒刑2月，得易科罰金，可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
宏福苑大火「一步錯」連燒七棟！消防專家曝火場自保2口訣
快訊／宏福苑大火增至55死！仍有餘火燃燒
12強電影選角出爐！他接演「台灣隊長」陳傑憲
五口命案開庭！1句「不是你們笨」感動家屬　女婿謝檢方求刑15
演唱會爆「打3.8折還一堆空位」後來直接免費！朱孝天唱一半淚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網傳桃園怠慢發放全民國防手冊　市府澄清：國防部配送物流延遲

「我要定妳了！」航空站噁男主管堵人　年輕女下屬走密道落跑

五口命案開庭！1句「不是你們笨」感動家屬　女婿謝檢方求刑15年

讓你10公斤還跑輸！通緝犯「尿遁」狂奔　包腳男落網喊：沒力了

宜蘭砂石車奪命！撞倒單車捲車底　79歲翁慘死輪下

差40cm！高雄小貨車硬闖地下道　車斗卡橋瞬間解體⋯雞蛋噴出

自行車西進武嶺失敗...下山輾坑摔到氣胸　沒體力硬騎國賠少一半

1歲兒被安置疑受虐！社工扯謊三度改口　母想到剴剴案不忍了

搭火車刷卡沒過被喊「小姐」突抓狂　飲料怒潑台鐵驗票員下場曝

北市機車追撞噴火光！肇事騎士「滑壘」迅速起身畫面曝

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

香港世紀火警「升至五級」　奪13命！殉職消防員僅37歲

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

裝甲兵送醫畫面

賴清德：中國併吞台灣最具威脅的不是武力　而是「放棄」！

網傳桃園怠慢發放全民國防手冊　市府澄清：國防部配送物流延遲

「我要定妳了！」航空站噁男主管堵人　年輕女下屬走密道落跑

五口命案開庭！1句「不是你們笨」感動家屬　女婿謝檢方求刑15年

讓你10公斤還跑輸！通緝犯「尿遁」狂奔　包腳男落網喊：沒力了

宜蘭砂石車奪命！撞倒單車捲車底　79歲翁慘死輪下

差40cm！高雄小貨車硬闖地下道　車斗卡橋瞬間解體⋯雞蛋噴出

自行車西進武嶺失敗...下山輾坑摔到氣胸　沒體力硬騎國賠少一半

1歲兒被安置疑受虐！社工扯謊三度改口　母想到剴剴案不忍了

搭火車刷卡沒過被喊「小姐」突抓狂　飲料怒潑台鐵驗票員下場曝

北市機車追撞噴火光！肇事騎士「滑壘」迅速起身畫面曝

崑山科技大學勇奪2025年台灣永續大學獎三大獎　全國典範永續實力

築間首度代理海外品牌！　韓國知名「中央韓鍋酒舍」年底插旗台北

港務公司基隆市七堵區首件自辦都更案　今日公告招商

南科園區10年首見國際級飯店　萬楓最快2028年營運

宏福苑大火「一步錯」連燒七棟！林金宏曝火場自保2口訣

科技股高檔震盪！法人：獲利成長佳、評價合理　AI雙重利多加持

勇士輸還傷了柯瑞！右腿挫傷將照MRI　柯爾鬆一口氣原因曝

香港大火「楊冪暫緩官宣Prada代言」　陸4藝人大事發表全喊卡！

香港宏福苑大火「新增至55死」！個別樓層仍有餘火燃燒

網傳桃園怠慢發放全民國防手冊　市府澄清：國防部配送物流延遲

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

社會熱門新聞

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

快訊／男阿布達比轉機被帶走　今找到人「在杜拜警局」

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

裝甲兵八唐縱走失聯6天　「雙手合十」謝救命之恩

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

曾納民眾黨不分區立委！徐春鶯涉詐欺遭聲押

即／國3新竹段7車連環撞　1車壓成廢鐵畫面曝

30刀殘殺夜店女公關！前男友4個月後現身「胖了一圈」

網紅惡搞家樂福、全聯　挨告下場曝

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

快訊／台北石牌「水龜伯」附近凌晨火警

高雄金芭黎舞廳將熄燈　經營團隊曝關鍵原因

失智妻目擊卻不知夫被公車撞死　女兒接噩耗悲痛認屍

獨／「名媛界大S」遭夜店大亨前夫狂告6罪

更多熱門

相關新聞

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

苗栗女子小美(化名)的小孩念國小，因而認識在該小學任教的男老師阿偉(化名)，進而產生愛慕之心，頻頻傳訊、打電話騷擾，還表示「我是剖腹產，陰道還是很緊實」，對他抒發自己的愛意和性幻想，最後被阿偉告上法院。苗栗地院審理，法官依小美犯跟蹤騷擾罪，處拘役30日，可易科罰金3萬元，可上訴。

即／應曉薇復出涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

即／應曉薇復出涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

救災單女遭噁心阿伯狂約！警衝物一原因初判非在地人

救災單女遭噁心阿伯狂約！警衝物一原因初判非在地人

最噁阿伯性騷救災單女　光復警方回應了

最噁阿伯性騷救災單女　光復警方回應了

4個時機點　告白成功率最高

4個時機點　告白成功率最高

關鍵字：

跟騷法騷擾航空站主管告白密道

讀者迴響

熱門新聞

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

快訊／男阿布達比轉機被帶走　今找到人「在杜拜警局」

「億萬直播主」忘記帶胸貼0防護！

18歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男「涉誤殺」被捕

陳怡蓉結婚9年喜迎「第8個孩子出生」

宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

香港高樓大火44死　1圖看懂逃生流程

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

香港大火增至36死279人失蹤　專家揭恐怖煙囪效應

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

一場大火燒出疑問：香港為何仍離不開竹製鷹架？

更多

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面