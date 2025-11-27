「我要定妳了！」航空站噁男主管堵人　年輕女下屬走密道落跑

▲曾在機場擔任主管的朱姓男子向女下屬告白遭拒，竟頻傳騷擾簡訊。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

曾在高雄國際航空站擔任主管的朱姓男子，在調職餞別會上對年輕女下屬小莉（化名）強行告白，被小莉當場發「好人卡」表明只當他是「父執輩」後，沒想到朱男惱羞成怒，狂傳「我要定妳了！」等噁心訊息，還直接衝到機場堵人，小莉嚇壞了，靠同事掩護從機場祕密通道落跑才躲過一劫，事後也報警求助，高雄地院審理後《跟騷法》判朱男徒刑2月，得易科罰金。

判決指出，朱男原本是航空站內的主管，去年9月調職去其他單位當組長，離職前同事幫他辦餞別會，他竟把場合當成「告白大會」，讓小莉當場尷尬到極點，只能委婉拒絕。

沒想到朱男告白被拒後，持續傳訊糾纏，把噁心當深情，傳訊說「愛一個人真的很苦...我要定妳了，這輩子或下輩子一樣！」、「之前妳有跟我說過妳爸從不牽妳，我很訝異，後來我跟妳碰面，已經有克制了，只是離開時，短暫牽你一下，希望給妳幸福的感覺。」

小莉看到朱男的示愛訊息嚇得一身冷汗，立刻回訊強調「對朱大哥一直都是抱持著長輩、父親的愛戴，沒有其他之餘的想法。」並將他封鎖。

沒想到朱男得不到回應，竟直接變身「恐怖情人」，跑回機場企圖在小莉的辦公室外堵人，小莉接獲同事通報，當場嚇到臉色發白，為了躲避朱男，只好在同事的掩護下，從機場內部鮮為人知的「密道」緊急逃離辦公區，直到確定朱男離開才敢回到座位辦公，小莉面對長達半年的恐怖糾纏，最終忍無可忍報警求助。

朱男在法庭上依舊硬拗到底，否認騷擾，還辯稱對話紀錄是小莉「偽造」，鬼扯自己是把小莉當「女兒」在照顧。

但法官打臉指出，從朱男傳送的「我要定妳了」、「短暫牽你一下，希望給妳幸福的感覺」等肉麻訊息來看，朱男顯然不是把她當女兒，而是把她當成「追求對象」，加上小莉已多次明確拒絕，朱男行為已構成跟騷，因此依違反《跟騷法》判朱男徒刑2月，得易科罰金，可上訴。