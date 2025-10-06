救災單女遭噁心阿伯狂約！警衝物資站找人...一原因初判非在地人

記者王兆麟、劉人豪／花蓮報導

一名女網友日前獨自前往花蓮光復鄉參與救災，未料遭一名阿伯騷擾，阿伯還言語暗示想發生性關係，她將過程錄下上傳網路，提醒其他志工務必注意自身安全，引發網友熱議。對此，光復分駐所回應，警方已派員前往了解，並將加強夜間巡邏，確保鄉親與志工的安全。因當地是小村落，村民都互相熟識，初步判斷該名阿伯應該不是本地人，該名女網友已返回台中，尚未正式報案。

女網友在 Threads 上發文表示，她獨自前往光復鄉救災，清晨5點多在花蓮糖廠外休息時，被一名身材高壯的阿伯騷擾。她指出，該名阿伯早在物資站時就開始纏著她，沒想到竟一路跟到她休息的地方。阿伯故意找話題，問另一名同行志工在哪裡睡覺，「我以為他在把妳欸，好像有點喜歡妳，不是妳的菜吼？那我呢？」當下原PO只能露出禮貌又不失尷尬的微笑。阿伯卻不識相的說「（妳）笑得讓我很尷尬」。

▲女網友日前獨自到花蓮光復鄉救災，卻遭當地一名阿伯騷擾 。（圖／thytf17提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

隨後阿伯脫口而出想要發生性關係，「可以抱妳嗎？一下就好」。即使原PO多次拒絕，對方仍持續糾纏，「怕背叛（男友）吼？一次就好，又沒有監視器，偶爾一次又沒關係，又還沒結婚」。阿伯甚至試圖灌醉她，「半打啤酒可以喔，差不多」。不久後同行的志工走出來，發現原PO被糾纏，立刻上前搭話關心「要不要吃早餐？」才讓原PO順勢脫身。

光復分駐所警方也注意到此事並回應，所長潘冠宇表示，首先感謝原PO對光復鄉災後復原的付出，貼文中的影片內容警方也相當重視，將派員前往了解。同時，警方也將加強夜間巡邏，以保障鄉親與志工的安全。

警方表示，該名女網友在花蓮沒有正式報案，目前她已經回到台中，如果在台中報案的話，花蓮警方就會協助進行了解，而轄局警方有到物資站找人，因為當地是小村落，有哪些人大概都看過，如果是生面孔當地人也會知道，懷疑那名阿伯不是當地人，將追查該名阿伯住哪裡，戶籍是在何處。