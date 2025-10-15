快訊／應曉薇交保恐生變！復出質詢涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

▲涉犯京華城案交保停押的台北市議員應曉薇，日前復出議會質詢就出現恐嚇、騷擾證人舉動，法官要她16日出庭講清楚。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市議員應曉薇涉犯京華城案被羈押禁見1年多，今年（2025年）9月初才交保3000萬元，日前卻在議會質詢中刻意提及自身案情、借題發揮，台北地檢署認為已違反交保附加不得騷擾、恐嚇證人的禁令，建請台北地院合議庭重新審視羈押必要性，合議庭已通知應曉薇明天（16日）上午11點出庭調查。

應曉薇於9月5日獲准交保3000萬元停止羈押，經檢方抗告、高院發回更裁，北院9月15日仍裁准3000萬元交保，檢方沒抗告而確定，交保期間除限制住居與限制出境、出海，須佩戴電子腳環與持用個案手機監控防逃，同時不得與同案被告、尚未詰問的證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。

此外，對於已作證或起訴清單所列證人，仍不得有「騷擾、恐嚇或探詢案情」行為，否則可視為有串證行為的新事證。應曉薇求交保時，自稱在押期間每天重複抓蟑螂放生舉動，悲嘆「乾脆把我關到死好了」、「哀莫大於心死」等語。

▲涉犯京華城案不認罪的台北市議員應曉薇，日前到台北地院出庭，一反常態虧檢方。（圖／記者黃哲民攝）

但應曉薇上周四（10月9日）復出議會，在市長蔣萬安發表施政報告後，趁質詢機會吐苦水說參加議員與市長的便當會，竟被都市計畫委員會人員要都發局出席人員偷錄影，「我覺得1個做賊心虛的人，為什麼要錄影呢？」等語。

應曉薇表示在前市長柯文哲任內16次便當會，只參加3次「談到某個案子」，就被羈押禁見1年多，她今後不再參加便當會，並喊話蔣萬安「小心保護自己喔」、「好好整頓都發局、政風室，不要讓政風處被我們嘲笑跟把風處一樣」等語。

應曉薇前述質詢內容，已碰觸北院正在審理的京華城案情，且京華城案證人楊智盛、顏邦睿仍任職北市府都發局，證人劉秀玲現任北市都委會執行秘書。

檢方認為應曉薇質詢時向市長「告狀」舉動，有藉機修理劉秀玲等證人的意圖，另名台北市議員陳重文先前涉及監視系統貪污案，交保停押即不再質詢涉己內容，更凸顯應曉薇違反交保附加條件，構成騷擾、恐嚇證人行為。

檢方隔天（10日）緊急遞狀，建請合議庭重新審視應曉薇的羈押必要性。檢方對於審理中的個案，依法沒有聲請羈押被告的權力，僅能建請法官注意相關事由，是否採取適當的強制處分。

不料應曉薇昨（14日）針對國宅改建質詢都發局，又借題發揮，當面問都發局長簡瑟芳「有沒有覺得我再施壓妳」，並提及京華城案出現的「研議」字眼，意有所指「『研議』這2個字多可怕啊！」、「在檢方的立場就叫做『事前的圖利』，你們要小心欸！」

合議庭收到檢方的建請，訂於明天上午京華城案開庭傳喚證人作證時，於上午11點加開應曉薇的羈押調查庭，已通知應曉薇與辯護律師準時到場，好好解釋質詢告狀舉動有何用意，預料檢方會將昨天的質詢內容列入補充理由。不過據悉，京華城案重要證人已詰問完畢，重新羈押機率不高，但結果仍需視羈押庭的調查結果。