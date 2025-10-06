一次又沒關係！最噁阿伯性騷狂約救災單女　光復警方回應了

記者潘鳳威／花蓮報導

一名女網友日前獨自前往花蓮光復鄉參與救災，未料遭遇騷擾。她表示，一名阿伯從物資站開始就一路黏著她，甚至跟到她休息的地點，還言語暗示想發生性關係。女網友當下強裝鎮定，將過程錄下上傳網路，提醒其他志工單獨外出時務必注意自身安全。消息曝光後引發網友熱議。對此，光復分駐所回應，警方已派員前往了解，並將加強夜間巡邏，確保鄉親與志工的安全。

▲女網友日前獨自到花蓮光復鄉救災，卻遭當地阿一名阿伯騷擾 。（圖／thytf17提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

女網友在 Threads 上發文表示，她獨自前往光復鄉救災，清晨5點多在花蓮糖廠外休息時，周圍幾乎空無一人，卻遭一名身材高壯的當地阿伯上前騷擾。她指出，該名阿伯早在物資站時就開始纏著她，沒想到竟一路跟到她休息的地方。

原PO錄下雙方當時對話，阿伯先是故意找話題，問另一名同行志工在哪裡睡覺，「我以為他在把妳欸，好像有點喜歡妳，不是妳的菜吼？那我呢？」當下原PO只能露出禮貌又不失尷尬的微笑。阿伯卻不識相的說「（妳）笑得讓我很尷尬」。

機警的原PO為了自保，趕緊轉移話題「你們豐年祭是8月什麼時候？」，沒想到阿伯竟脫口而出想要發生性關係，「可以抱妳嗎？一下就好」。即使原PO多次拒絕，對方仍持續糾纏，「怕背叛（男友）吼？一次就好，又沒有監視器，偶爾一次又沒關係，又還沒結婚」。

過程中，原PO多次明確回應「不行」，但阿伯仍不死心，甚至試圖灌醉她，「半打啤酒可以喔，差不多」。原PO再次嘗試轉移話題，「你不用回家喔？」阿伯厚著臉皮回應「等妳啊」。

所幸不久後，同行的志工走出來，發現原PO被糾纏，立刻上前搭話關心「要不要吃早餐？」才讓原PO順勢脫身，「這個騷擾我的人這才摸摸鼻子走人」。

不過，原PO依舊相信人性本善，「在花蓮的大家都非常溫暖，人都非常好」，盼藉由她的經歷，提醒單獨前往的鏟子超人們要多注意自身安危。

該文一貼出，立即在網路上引起熱議，網友紛紛譴責阿伯的行為，向原PO表達關心安慰，同時更大讚她機警的反應。光復分駐所警方也注意到此事並回應，所長潘冠宇表示，首先感謝原PO對光復鄉災後復原的付出，貼文中的影片內容警方也相當重視，將派員前往了解。同時，警方也將加強夜間巡邏，以保障鄉親與志工的安全。