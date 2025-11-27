幼女不收玩具　單親媽「3次重摔+重踹胸部」奪命！二審仍判9年

▲桃園廖姓單親媽不滿女兒為收玩具，竟暴怒將女兒重摔、重踹，送醫不治。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市廖姓單親媽媽，2023年12月間因女兒不依其指令收玩具，廖女暴怒，竟3度將女兒舉高到腰、胸高度後，往前拋摔，害女兒頭部重摔落地；之後更出重腳踹女兒胸部，女兒因此嘔吐昏迷，送醫急救，住院18天後不治。一審國民法官將她判刑9年，案經上訴，高等法院二審27日駁回上訴，維持9年刑度。可上訴。

判決指出，現年32歲的廖姓女子為單親媽媽，案發時與近2歲半的女兒居住在桃園平鎮租屋處內。案發於2023年12月15日下午5時30分左右，女兒當時不依照廖女指令收拾玩具，廖女情緒失控而爆發，連續3次徒手將女兒舉至其腰、胸部位高度後，往前拋摔，使女兒頭部著地；不僅如此，廖女在女兒倒地後，更出重腳踹女兒胸部。女兒當下嘔吐，陷入重度昏迷。

廖女發覺不對，趕緊撥打電話叫救護車，女兒被送進醫院急救時昏迷指數為3，腦部有急性左硬腦膜下血腫、急性蜘蛛網下出血、腦中線右移、大腦鐮下腦疝及顳葉海馬溝回腦疝等重傷害。住院治療18日，仍在2024年1月2日凌晨宣告不治。廖女雖然傷心欲絕，但檢方仍依照「成年人故意對未滿7歲之兒童犯重傷害致死罪」提起公訴，並建請法院加重其刑1／2。

案件一審由桃園地院國民法官審理，廖女在庭上僅坦承對女兒犯下「普通傷害罪」，而非「重傷害罪」；且認為自己情堪憫恕，請求國民法官依法減刑。但國民法官認為廖女為被害人的主要照顧者，其不僅未對2歲半之女兒善加照顧、保護，反而僅因女兒未收拾玩具，即情緒失控，徒手對女兒施以暴行，廖女所為應受嚴厲之譴責，因此國民法官將廖女判處有期徒刑9年。

案件上訴第二審，高等法院審理後，認為一審判決認定事實、適用法律並無違誤，因此27日駁回上訴，維持廖女9年的刑度。