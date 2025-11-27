抱枕悶死4月兒！嬰屍藏行李袋5年「搬家也帶著」　二審判2年

▲黃姓男子（左3）藏嬰屍5年後，棄屍基隆山區。此為案發後帶領警方找尋屍體。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

基隆市黃姓男子，2017年間與楊姓前妻生下次子，但因不滿當時年僅4月大的男嬰哭鬧，隨手丟了一個抱枕在男嬰臉上，沒想到因此悶死男嬰，黃男悶死兒子後非常傷心，長達5年期間都將嬰屍藏放在行李袋中，連搬家都隨身帶著，直到2023年間才帶回基隆老家山區棄屍。一審法官認為他犯後深知悔悟，判處有期徒刑2年，並宣告緩刑4年，全案上訴後，高等法院認為黃男惡性重大，不應給予緩刑，因此27日二審改判撤銷緩刑。可上訴。

判決指出，黃男與楊女2017年間同居在台中神岡地區，當年11月間生下一名男嬰，當時還未結婚，到了隔年4月間，2人才登記結婚，但在2人結婚登記前1個月，男嬰已經死亡。

黃男供稱，2018年3月間，當時男嬰已經4個月大，楊女當天下午外出工作，家裡只剩他與男嬰，自己正想好好休息，不料男嬰卻開始哭鬧，黃男覺得煩心，抓起一旁橢圓型抱枕丟到男嬰臉上，希望能掩蓋男嬰的哭聲，隨後就翻身睡覺。不料男嬰太小還沒有翻身或抓取枕頭的能力，竟因抱枕壓住口鼻，最後就沒了呼吸。一直到深夜楊女返回家中，這才發現兒子已經沒了呼吸，2人雖對男嬰急救，但男嬰仍死亡。

2人將男嬰的日常用品與屍體，全都打包藏放在行李袋內。之後2人多次搬家，都將此行李袋帶在身邊，甚至2018年12月2人合意離婚，2人後來又陸續生下2名子女，以及2023年4月2人分居，黃男都將屍體帶在身邊。一直到2023年11、12月間，黃男搬回基隆老家後，也將嬰屍帶到基隆，並將裝有嬰屍的行李袋棄置在基隆山區。總計男嬰2018年3月過世後，直到2023年11月間遭棄屍，黃男長達5年半的時間都將嬰屍帶在身邊。2024年間因男嬰已屆齡入學但卻未報到，社政人員通知協尋後，檢警才發現案情。檢方依照過失致死、遺棄屍體等罪將黃起訴。

一審法院審理時，黃男全部坦承犯行，並宣稱自己非常後悔，才會多年來一直將嬰屍帶在身邊。黃男更說，自己誠心悔悟，努力工作，未來會努力賺錢、匯款給楊女，將其他孩子撫養長大。至於男嬰的生母也向法院求情，認為黃男確實悔悟，請求從輕量刑。因此一審法院將他判刑2年，但宣告緩刑4年的自新機會。

全案上訴二審後，二審高等法院27日宣判，高院雖然也認為黃男確實有悔意，但考量他惡性重大，不應給予緩刑，故此撤銷緩刑，維持黃男有期徒刑2年的刑度。