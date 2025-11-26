快訊／狂砍失明二房東297刀「整臉破碎」亡　好賭房客一審判19年

記者黃哲民／台北報導

北市68歲老翁陳進財積欠失明的二房東顏男債務起糾紛，去年（2024年）6月涉持3把刀狂刺顏男近300刀奪命，到案被羈押至今，他辯稱不滿死者放高利貸又逼他去行乞而行兇，還鬼扯犯案後逃離時，顏男站在原地說自己會叫救護車，參審的國民法官怒批陳翁「說謊」，台北地院今（26日）判處19年徒刑，可上訴。

▲在押的陳進財身形佝僂狀似虛弱，但他涉揮砍失明二房東297刀奪命，只因債務糾紛。（圖／記者湯興漢攝）

各法院選任素人國民法官參審個案，會提醒問案時注意《刑事訴訟法》第98條「訊問被告應出以懇切之態度」等規定，本案陳翁不僅被國民法官批「說謊」，還挨轟供詞漏洞百出、「現場沒有人相信你啦」，十分罕見，而國民法官參審制度目的之一，正是「反映國民正當法律感情」。

顏男兒子受訪時表示，針對判決結果「老實說還在消化」，面對媒體提問，是否會再上訴，顏男兒子猶豫稱，「會吧」，顏男女兒則補充，目前針對量刑結果仍在消化當中，還無法判斷這個量刑到底算輕還是重，畢竟是很新的消息，對他們來說還需要一點時間、空間消化。

顏男兒子則提到，先前開庭時有說，陳男可能被判處的有刑期是10年到15年，或是無期徒刑，突然出現一個介於兩者之間的19年刑期，「在想說是什麼劇情」，加上目前僅知道判決結果，尚未收到判決書，一切待判決書寄到再行思考。

本案源於78歲顏男以1萬8000元在北市萬華區民和街租屋，當起二房東，以7000元分租1房給陳翁、以1萬元再分租1房給林姓室友。陳翁按時付租，但好賭成性，常向顏男借錢，雙方不時爭吵何時還錢。

去年6月9日上午7點多，陳翁不爽顏男催債，涉持3把刀戳刺揮砍顏男倒地，顏男遍體鱗傷，手指被砍斷、整張臉被割得面目全非，後腦勺頭骨碎裂、腦漿流出，當場斃命。

▲陳進財（右2）涉嫌行兇後，逃到新竹走投無路，報案自稱殺了人。（圖／記者黃彥傑攝）

陳翁換穿乾淨衣物，搭火車逃到新竹城隍廟附近藏匿，向超商店員借電話報案，蹲坐路邊向到場警員自首「我殺了人」，北市萬華警分局獲報趕到命案現場，發現顏男臟器外露的遺體，倒臥滿地血泊中。

陳翁到案被羈押至今，一度辯稱僅涉犯法定刑較輕的傷害致死罪嫌，還嫌棄法院指派的公設辯護人不合他意、要求撤換，法律扶助基金會指派2位律師辯護，費勁解說溝通，陳翁願承認涉犯最重可判死刑的殺人罪嫌、也不主張精神抗辯。

但陳翁堅稱犯罪動機絕非不想還錢而殺人，而是顏翁索討利息過高，更一次向他索討15萬元，不留錢給他過活，還要他若沒錢還，就去街頭當乞丐等，令他憤怒。

辯方說陳翁找顏男理論被推一把，所以暴怒行兇，事後非常懊悔，對顏男家屬有「還不完的歉意」，希望向顏男家屬表達歉意跟悔意、請求原諒，陳翁打電話自首，應符合減刑條件。

檢方細數陳翁犯案過程，涉先持1把剪刀戳刺顏翁喉嚨、頭部，剪刀斷了再拿1把塑膠柄菜刀揮砍顏翁後頸與臉部，因刀刃砍鈍，陳又拿1把木柄菜刀繼續狂砍顏翁全身，顏翁遺體共有38處剪刀刀傷、259處菜刀刀傷，命案現場血跡噴濺到2公尺高的牆面上。

檢方直指陳翁是「危險的賭徒」，因賭癮而不斷向顏男借錢、不願還錢，最後索性殺害顏男不用還，所謂「不滿利息過高」只是藉口，行兇後換掉血衣逃往新竹，仍一頭鑽進他最愛的電子遊藝場，檢方喊話法官「一定能看透那股說不出的殺意」。

北院選任素人國民法官參審本案，身形佝僂狀似虛弱的陳翁，聲稱拿刀刺向顏翁手部要嚇唬時，因顏翁「閃躲」而刺中喉嚨，顏翁沒呼救，反而跟他搶刀，他改拿菜刀砍砍砍，也被顏翁奪走亂揮，陳翁堅稱逃走時，看到顏翁「站在原地，說自己會叫救護車」。

國民法官質疑顏翁失明、哪知陳翁有刀且能奪刀，陳翁聲稱有喊聲手裡拿刀，國民法官又問陳翁是否繼續揮砍已倒地的顏翁，不然顏翁後腦有10幾刀，「你的手這麼長？從正面砍到後面？是不是偷襲！」、「你是不是覺得他是盲人，比較好欺負？」

陳翁通通否認，埋怨國民法官怎麼不相信他，國民法官真的聽不下去，怒批「我就是覺得你在說謊！現場沒有人相信你啦！」、「你說話有很多漏洞。你不是覺得抱歉嗎？那你就對家屬說清楚，他們的父親是怎麼死掉的！」、「「你不說實話，沒有人會同情你！」

合議庭3位職業法官沒吭聲，辯方眼見陳翁連國民法官都能惹毛，試圖緩頰陳翁已努力回想細節，可能年邁記不清，但陳翁已認罪。檢方批陳翁根本不是還不起錢，而是戒不了賭，怒轟「在法庭還想「賭一把」，賭各位法官會相信他的狡辯。