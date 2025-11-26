　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／狂砍失明二房東297刀「整臉破碎」亡　好賭房客一審判19年

記者黃哲民／台北報導

北市68歲老翁陳進財積欠失明的二房東顏男債務起糾紛，去年（2024年）6月涉持3把刀狂刺顏男近300刀奪命，到案被羈押至今，他辯稱不滿死者放高利貸又逼他去行乞而行兇，還鬼扯犯案後逃離時，顏男站在原地說自己會叫救護車，參審的國民法官怒批陳翁「說謊」，台北地院今（26日）判處19年徒刑，可上訴。

▲▼陳進財殺害失明房東案國民法官開審。（圖／記者湯興漢攝）

▲在押的陳進財身形佝僂狀似虛弱，但他涉揮砍失明二房東297刀奪命，只因債務糾紛。（圖／記者湯興漢攝）

各法院選任素人國民法官參審個案，會提醒問案時注意《刑事訴訟法》第98條「訊問被告應出以懇切之態度」等規定，本案陳翁不僅被國民法官批「說謊」，還挨轟供詞漏洞百出、「現場沒有人相信你啦」，十分罕見，而國民法官參審制度目的之一，正是「反映國民正當法律感情」。

顏男兒子受訪時表示，針對判決結果「老實說還在消化」，面對媒體提問，是否會再上訴，顏男兒子猶豫稱，「會吧」，顏男女兒則補充，目前針對量刑結果仍在消化當中，還無法判斷這個量刑到底算輕還是重，畢竟是很新的消息，對他們來說還需要一點時間、空間消化。

顏男兒子則提到，先前開庭時有說，陳男可能被判處的有刑期是10年到15年，或是無期徒刑，突然出現一個介於兩者之間的19年刑期，「在想說是什麼劇情」，加上目前僅知道判決結果，尚未收到判決書，一切待判決書寄到再行思考。

本案源於78歲顏男以1萬8000元在北市萬華區民和街租屋，當起二房東，以7000元分租1房給陳翁、以1萬元再分租1房給林姓室友。陳翁按時付租，但好賭成性，常向顏男借錢，雙方不時爭吵何時還錢。

去年6月9日上午7點多，陳翁不爽顏男催債，涉持3把刀戳刺揮砍顏男倒地，顏男遍體鱗傷，手指被砍斷、整張臉被割得面目全非，後腦勺頭骨碎裂、腦漿流出，當場斃命。

▲▼萬華陳男積欠房租，持刀砍殺二房東。（圖／記者黃彥傑攝）

▲陳進財（右2）涉嫌行兇後，逃到新竹走投無路，報案自稱殺了人。（圖／記者黃彥傑攝）

陳翁換穿乾淨衣物，搭火車逃到新竹城隍廟附近藏匿，向超商店員借電話報案，蹲坐路邊向到場警員自首「我殺了人」，北市萬華警分局獲報趕到命案現場，發現顏男臟器外露的遺體，倒臥滿地血泊中。

陳翁到案被羈押至今，一度辯稱僅涉犯法定刑較輕的傷害致死罪嫌，還嫌棄法院指派的公設辯護人不合他意、要求撤換，法律扶助基金會指派2位律師辯護，費勁解說溝通，陳翁願承認涉犯最重可判死刑的殺人罪嫌、也不主張精神抗辯。

但陳翁堅稱犯罪動機絕非不想還錢而殺人，而是顏翁索討利息過高，更一次向他索討15萬元，不留錢給他過活，還要他若沒錢還，就去街頭當乞丐等，令他憤怒。

辯方說陳翁找顏男理論被推一把，所以暴怒行兇，事後非常懊悔，對顏男家屬有「還不完的歉意」，希望向顏男家屬表達歉意跟悔意、請求原諒，陳翁打電話自首，應符合減刑條件。

檢方細數陳翁犯案過程，涉先持1把剪刀戳刺顏翁喉嚨、頭部，剪刀斷了再拿1把塑膠柄菜刀揮砍顏翁後頸與臉部，因刀刃砍鈍，陳又拿1把木柄菜刀繼續狂砍顏翁全身，顏翁遺體共有38處剪刀刀傷、259處菜刀刀傷，命案現場血跡噴濺到2公尺高的牆面上。

檢方直指陳翁是「危險的賭徒」，因賭癮而不斷向顏男借錢、不願還錢，最後索性殺害顏男不用還，所謂「不滿利息過高」只是藉口，行兇後換掉血衣逃往新竹，仍一頭鑽進他最愛的電子遊藝場，檢方喊話法官「一定能看透那股說不出的殺意」。

北院選任素人國民法官參審本案，身形佝僂狀似虛弱的陳翁，聲稱拿刀刺向顏翁手部要嚇唬時，因顏翁「閃躲」而刺中喉嚨，顏翁沒呼救，反而跟他搶刀，他改拿菜刀砍砍砍，也被顏翁奪走亂揮，陳翁堅稱逃走時，看到顏翁「站在原地，說自己會叫救護車」。

國民法官質疑顏翁失明、哪知陳翁有刀且能奪刀，陳翁聲稱有喊聲手裡拿刀，國民法官又問陳翁是否繼續揮砍已倒地的顏翁，不然顏翁後腦有10幾刀，「你的手這麼長？從正面砍到後面？是不是偷襲！」、「你是不是覺得他是盲人，比較好欺負？」

陳翁通通否認，埋怨國民法官怎麼不相信他，國民法官真的聽不下去，怒批「我就是覺得你在說謊！現場沒有人相信你啦！」、「你說話有很多漏洞。你不是覺得抱歉嗎？那你就對家屬說清楚，他們的父親是怎麼死掉的！」、「「你不說實話，沒有人會同情你！」

合議庭3位職業法官沒吭聲，辯方眼見陳翁連國民法官都能惹毛，試圖緩頰陳翁已努力回想細節，可能年邁記不清，但陳翁已認罪。檢方批陳翁根本不是還不起錢，而是戒不了賭，怒轟「在法庭還想「賭一把」，賭各位法官會相信他的狡辯。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女客「內用喝飲料」消化道灼傷！　麥當勞：檢視設備操作正常
快訊／台中社區大樓男子墜落　壓扁花圃無生命跡象
沒了陸客！一票遊日台人「開始檢討台灣奧客」　日人吐真實心聲
快訊／狂砍二房東297刀「整臉破碎」亡　房客遭判19年
快訊／湖子內重劃大火！焦黑濃煙竄空　警消出動機器人
「世界最強」女大力士是男的！　主辦宣布：剝奪冠軍資格

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

名模吞上億善款獲交保卻「卡關」　淚灑法庭能否翻盤關鍵曝光

男在大陸捅死同鄉！賠人民幣20萬回台又被起訴　還要再付15萬

瓦解不定時炸彈！唾液快篩3分鐘讓毒蟲「人車分離」

快訊／台中社區大樓男子高處墜落　壓扁花圃無生命跡象搶救中

見證賭性堅強的時刻！普發1萬秒衝...車禍斷手男獨臂「十八啦」

台東首例！毒品唾液快篩正式上路　騎士蛇行遭攔驗出安毒陽性

快訊／狂砍失明二房東297刀「整臉破碎」亡　好賭房客一審判19年

武陵農場露營慘摔！女跌入坑洞左肩骨折　業者負半責判賠20.7萬

快訊／嘉義湖子內重劃大火！焦黑濃煙竄空　警消出動機器人馳援

再一口就沒命！失智婦誤飲寶特瓶內分裝農藥　躺加護19天獲救

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

國1南下4車追撞3送醫！雙向封閉畫面曝　貨櫃車慘掛護欄

名模吞上億善款獲交保卻「卡關」　淚灑法庭能否翻盤關鍵曝光

男在大陸捅死同鄉！賠人民幣20萬回台又被起訴　還要再付15萬

瓦解不定時炸彈！唾液快篩3分鐘讓毒蟲「人車分離」

快訊／台中社區大樓男子高處墜落　壓扁花圃無生命跡象搶救中

見證賭性堅強的時刻！普發1萬秒衝...車禍斷手男獨臂「十八啦」

台東首例！毒品唾液快篩正式上路　騎士蛇行遭攔驗出安毒陽性

快訊／狂砍失明二房東297刀「整臉破碎」亡　好賭房客一審判19年

武陵農場露營慘摔！女跌入坑洞左肩骨折　業者負半責判賠20.7萬

快訊／嘉義湖子內重劃大火！焦黑濃煙竄空　警消出動機器人馳援

再一口就沒命！失智婦誤飲寶特瓶內分裝農藥　躺加護19天獲救

名模吞上億善款獲交保卻「卡關」　淚灑法庭能否翻盤關鍵曝光

大陸宣布重映台片《賽德克巴萊》！13年前刪減130分鐘…首放完整版

王世堅：能當一日市長就很開心　台北是首都「我不會爭取也不敢奢望」

漲勢吃滿、稅率划算　41.9%屋主等滿5年才脫手

台旅客阿布達比轉機遭帶走失聯　李奇嶽：只能找當地律師解決

李多慧徵YT製作人「年送3萬元機票、生日禮金1萬」！超狂福利曝

製鞋旺季來億、鈺齊營運看俏　疑慮消弭成衣訂單回溫

十三F大咖出招！AI聚焦分歧　從單押科技股到雙核心布局

季線上下贏的策略　抓住起漲＆出貨的優勢關鍵時刻

高雄「這類房型」成票房毒藥！驚人數據曝光　專家：餓成皮包骨

【還有第二首！】TWICE安可再開一首「神曲」　離場粉絲拔腿狂奔TT

社會熱門新聞

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

館長「毀滅爆料」伏筆藏4年！　最後一根稻草曝光

知名網黃「好市多黑五」拉上衣露胸：把自己賣掉

獨／裝甲兵八唐縱走失聯6天　尋獲比大拇指畫面曝

快訊／吃連鎖Buffet倒地！港籍婦搶救4天亡

即／皇池屢拆屢建遭爆官商勾結　士檢出手偵辦

作品太逼真！雕刻達人參賽作品遭扣關2天

館長「善心富豪」人設假的！　錢都是股東的

台旅客阿布達比轉機遭警帶走失聯3天　家屬PO文求助

海軍陸戰隊女官兵墜樓亡！陳屍宿舍草地

黃子佼「35被害者變2000多人」　律師：二審法官很有智慧

裝甲兵卡在山谷6天　狂吹「救命神器」被聽見

更多熱門

相關新聞

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

台中市太平區一名夏女跟男友吵架，竟把剛出生的兒子，自住家社區大樓11樓往外丟，導致嬰兒重傷死亡。起初，夏女乾爸還以為是發生意外，直到孩子被送醫搶救後，院方馬上發現傷勢不對勁通報，才揭開此案，檢方近日偵結，依殺人罪起訴。

夜店女公關遭前男友狂刺喪命　2路人目睹她被拖行

夜店女公關遭前男友狂刺喪命　2路人目睹她被拖行

毆打車友棄車道遭輾斃　運將二審判8年

毆打車友棄車道遭輾斃　運將二審判8年

夜店女公關遭亂刀砍死　冷血男被起訴

夜店女公關遭亂刀砍死　冷血男被起訴

「被吵男」砍鄰！英勇阿公遭刺心...搶命19天終轉出

「被吵男」砍鄰！英勇阿公遭刺心...搶命19天終轉出

關鍵字：

殺人二房東賭癮國民法官

讀者迴響

熱門新聞

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

日本9天「沒看到陸客　卻見台人超扯一幕

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

台積電叛將是他！　「跳槽三星到中芯」衝擊16年

歐萊德2產品驗出蘇丹紅！董座控廠商欺瞞

ØZI路邊摸摸超辣女友！她「身體貼上黏緊緊」

樂天女神廉世彬遭長期性騷！「需求助身心科」

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面