30刀殘殺夜店女公關！24歲前男友移審　4個月後現身「胖了一圈」

記者劉昌松、黃資真／台北報導

在信義區某夜店任職安管的22歲劉柏葳，因懷疑谷姓女友對感情不忠，不僅屢次家暴，還把名牌衣鞋都剪爛、丟棄，儘管谷女緊急聲請暫時保護令，仍在今年7月30日遭劉埋伏狂刺30刀身亡。台北地檢署26日依殺人罪起訴，並由國民法官審理，今(27日)移審台北地院國民法官庭。

▲夜店安管劉柏葳殘忍殺害谷姓女友，今移審國民法官庭。（圖／記者黃彥傑翻攝、記者劉昌松攝）



台北地檢署昨日依殺人罪起訴劉柏葳後，今天移審北院國民法官庭，是他時隔4個月再度現身，只見他的尖下巴消失，整張臉變成圓渾樣，身形也寬大許多，看似在監獄裡的吃的、過的相當不錯。

回顧此案，劉柏葳和谷女因同在信義區某夜店工作而認識，雙方2025年初開始交往並同居，但負責安管的劉男一直不滿擔任公關的谷女與客人關係親密，多次發生爭吵，劉男5月14日再次因懷疑谷女感情不忠而發怒，多次掌摑谷女，導致谷女臉頰腫脹、流鼻血，還拿剪刀剪斷iPad、Dyson清淨機與吹風機的電線，割破谷女的巴黎世家、GUCCI等名牌衣服與包包，總計35項財物遭破壞。

北檢起訴指出，谷女在衝突當天就報警，並在隔天(5月15日)聲請暫時保護令，但被分手的劉柏葳仍在5月30日、7月12日、7月17日清晨或上午，前往先前同居處附近等候、圍堵谷女，直到7月28日，台北地院核發保護令，命劉柏葳不可對谷女有身體或精神上不法侵害。

▲谷姓女公關全身遭刺30刀慘死，其中24刀集中在頸部。（圖／翻攝IG）



劉柏葳在7月30日晚間6點10分接到警方電話告知保護令內容，立即起了殺機，跑去租用iRent小客車，當晚8點10分抵達夜店地下停車場，直到谷女在8點41分出現，劉柏葳上前持彈簧刀朝谷女頸部、腹部、背部等部位亂刺，然後把失去意識的谷女拖到一旁樓梯間棄置，8點42分，劉柏葳去繳納停車費用後，把租賃車開回iRent站歸還，改騎重機直奔宜蘭老家逃亡。

劉柏葳拖行谷女的過程，被剛好經過的2名路人看到，立即打電話報案，警察和救護人員據報到場，將谷女送醫急救，但谷女全身30到50處砍刺及抵抗傷，左頸動靜脈破裂及多處臟器穿刺傷，導致大量出血而回天乏術。

警方在案發4小時後的7月31日凌晨，循線拘捕劉柏葳到案並由檢察官聲押獲准，北檢調查後依違反保護令、殺人等罪將劉提起公訴，將交由國民法官庭審理；劉先前打谷女巴掌及破壞物品的犯行，日前已被法院依傷害、毀損罪判刑6月，可易科罰金。