社會 社會焦點 保障人權

夜店女公關遭前男友狂刺1分鐘　2路人目睹她被拖行急報警

▲▼台北信義區A16地下停車場割喉案，兇嫌劉嫌於宜蘭五結落網。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲夜店安管劉柏葳埋伏殺害谷姓前女友並拖行棄置的過程，被路人目擊報警。（資料照／記者黃彥傑翻攝）

記者劉昌松／台北報導

男子劉柏葳懷疑谷姓女友感情不忠，把谷女打到流鼻血，還把她的名牌衣鞋剪破、丟棄，谷女不堪受暴分手並聲請保護令，沒想到劉男仍3度堵人，第4次埋伏停車場持刀刺穿谷女多處臟器，再將谷女拖到一旁棄置，1分鐘犯行被路人目擊，劉男從容繳交停車費、歸還租賃車後逃亡4小時遭逮，26日被台北地檢署依殺人等罪起訴。

劉柏葳和谷女因同在信義區某夜店工作而認識，雙方2025年初開始交往並同居，但負責安管的劉男一直不滿擔任公關的谷女與客人關係親密，多次發生爭吵，劉男5月14日再次因懷疑谷女感情不忠而發怒，多次掌摑谷女，導致谷女臉頰腫脹、流鼻血，還拿剪刀剪斷iPad、Dyson清淨機與吹風機的電線，割破谷女的巴黎世家、GUCCI等名牌衣服與包包，總計35項財物遭破壞。

北檢起訴指出，谷女在衝突當天就報警，並在隔天(5月15日)聲請暫時保護令，但被分手的劉柏葳仍在5月30日、7月12日、7月17日清晨或上午，前往先前同居處附近等候、圍堵谷女，直到7月28日，台北地院核發保護令，命劉柏葳不可以對谷女友身體或精神上不法侵害。

劉柏葳在7月30日晚間6點10分接到警方電話告知保護令內容，立即起了殺機，跑去租用iRent小客車，當晚8點10分抵達夜店地下停車場，直到谷女在8點41分出現，劉柏葳上前持彈簧刀朝谷女頸部、腹部、背部等部位亂刺，然後把失去意識的谷女拖到一旁樓梯間棄置，8點42分，劉柏葳去繳納停車費用後，把租賃車開回iRent站歸還，改騎重機直奔宜蘭老家逃亡。

劉柏葳拖行谷女的過程，被剛好經過的2名路人看到，立即打電話報案，警察和救護人員據報到場，將谷女送醫急救，但谷女全身30到50處砍刺及抵抗傷，左頸動靜脈破裂及多處臟器穿刺傷，導致大量出血而回天乏術。

警方在案發4小時後的7月31日凌晨，循線拘捕劉柏葳到案並由檢察官聲押獲准，北檢調查後依違反保護令、殺人等罪將劉提起公訴，將交由國民法官庭審理；劉先前打谷女巴掌及破壞物品的犯行，日前已被法院依傷害、毀損罪判刑6月，可易科罰金。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

