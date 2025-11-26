　
社會 社會焦點 保障人權

雲云董座9刀殺害新創夥伴求調解　遺孀揪心淡漠：不知怎麼原諒

記者黃哲民／台北報導

雲云科技董事長曾志新今年（2025年）3月，在公司涉持刀殺害理念不合要離職的梁姓技術長，曾男吞刀輕生獲救，到案被羈押至今，並被起訴涉犯殺人罪嫌，台北地院今（26日）開庭，曾男聲請不採行國民法官參審被駁回，當庭向梁男父母與妻子道歉，求給他機會談和解做彌補，梁妻表示從頭到尾僅在媒體報導看到曾男說道歉，「我不知怎麼回答要不要原諒的問題」。

▲▼新創公司雲云科技董事長曾志新涉殺害公司梁姓技術長，至今在押，26日到台北地院出庭求調解，梁男遺孀淡漠回應「我不知怎麼回答要不要原諒的問題」，梁家委任律師黃沛聲代為表示，梁家不能接受也不能原諒曾男犯行，仍願配合法官排定調解。（圖／記者黃哲民攝）

▲新創公司雲云科技董事長曾志新涉殺害公司梁姓技術長，至今在押，26日到台北地院出庭求調解。（圖／記者黃哲民攝）

梁妻與家屬開完庭不受訪，梁家委任律師黃沛聲代為表示意見，指出梁家從起訴開始，就沒想過原諒曾男，畢竟曾男造成無法彌補的傷害，但法院可能會協助安排調解，嘗試透過修復式司法，讓家屬接受道歉，也要看曾男有無提出真摯道歉的誠意，梁家已提民事求償2000多萬元。

▲▼新創公司雲云科技董事長曾志新涉殺害公司梁姓技術長，至今在押，26日到台北地院出庭求調解，梁男遺孀淡漠回應「我不知怎麼回答要不要原諒的問題」，梁家委任律師黃沛聲代為表示，梁家不能接受也不能原諒曾男犯行，仍願配合法官排定調解。（圖／記者黃哲民攝）

▲梁姓技術長的家屬委任律師黃沛聲代為表示，梁家不能接受也不能原諒曾志新殺人犯行，仍願配合法官排定調解。（圖／記者黃哲民攝）

法官是在庭訊結束前，表示曾志新請求安排調解，問梁男家屬有無意願。曾男起身面向旁聽的梁妻等家屬，自承犯下很大錯誤，傷害梁男生命、破壞梁男家庭，「我很懊悔自己做的事」，他會面對司法，也會在獄中悔過很長一段時間。

重點是，他允諾盡力賠償、修補，只要他能做到都願意，「求梁夫人、梁爸爸跟梁媽媽同意」。辯護律師說，梁家求償2785萬元，曾男真心懊悔、盡力設法借錢賠償，雖然梁家先前拒談，仍希望對方考慮，給曾男機會表達誠摯歉意與彌補。

梁妻淡漠表示至今只收到曾男1封制式信函，從頭到尾僅在媒體報導看到曾男說道歉，她始終不清楚具體狀況，「我不知怎麼回答要不要原諒的問題」。

▲▼新創公司雲云科技董事長曾志新涉殺害公司梁姓技術長，至今在押，26日到台北地院出庭求調解，梁男遺孀淡漠回應「我不知怎麼回答要不要原諒的問題」，梁家委任律師黃沛聲代為表示，梁家不能接受也不能原諒曾男犯行，仍願配合法官排定調解。（圖／記者黃哲民攝）

▲梁姓技術長的遺孀（右2）26日到台北地院出庭，殺夫兇手曾志新求調解，她淡漠回應「我不知怎麼回答要不要原諒的問題」。（圖／記者黃哲民攝）

黃沛聲與另位梁家委任律師補充表示，曾男手段殘忍，造成無法彌補的傷害，梁男家屬蒙受巨大痛苦，對曾男犯行不能接受、不能原諒，若法官覺得適合嘗試修復式司法，家屬願配合安排，看曾男想如何彌補與道歉，並請求科刑辯論時，讓梁父表達意見。

今庭訊另一重點，是本案起訴列為國民法官參審個案，曾志新今透過律師聲請回歸職業法官審理的通常程序，法官當庭駁回，將依原訂計畫，從候選素人名單海選180人，寄通知擇期面試篩選，最終要選出6位正取國民法官、4位備位國民法官共同參審。

此外，法官整理日後審理調查證據項目與範圍，曾志新的律師頻頻語塞卡關，惹得法官質疑「是我的文字寫得不夠清楚，還是你們準備不夠充分」，氣氛相當尷尬。

法官並提醒檢方於審理時，若提示梁男遺體照片，應避免過於血腥、刺激畫面，檢方表示會慎選，主要為刀傷集中的背部影像，不顯示梁男容貌，並降低色彩飽和度，避免影響國民法官身心健康。辯方主張刺激性照片可能造成國民法官「預斷」。

法官聽了又糾正辯方「在審理時提示，應該沒有『預斷』的疑慮」，訂於下月（12月）19日上午10點再開庭進行準備程序。曾男還押時，神情似笑非笑，沒回應媒體喊話發問賠償問題。

本案源於曾男敦聘梁男擔任技術長，但公司獲利不如預期、影響股票上市計畫，曾男懷疑梁男竊取公司商業機密、匿名PO文攻擊他營運方向，梁男請辭，在公司群組發表千字長文揭鍋遭猜疑羞辱。

曾男惱怒，今年3月7日和梁男在公司開會談判，雙方話不投機，曾男持1把預藏的料理刀，涉從後狂刺梁男頸、背共9刀致死，曾當場吞刀刺穿口腔尋短，送醫急救10天保住性命，到案被羈押至今，他始終認罪、聲稱判無期徒刑也接受，今年6月底被起訴涉犯殺人罪嫌，檢方主張曾男預謀犯案，並非一時失控行兇。

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

11/24 全台詐欺最新數據

裝甲兵八唐縱走失聯6天　「雙手合十」謝救命之恩
奪命畫面曝！老翁走斑馬線被公車撞死　路人直擊驚叫停車
買房反悔「10萬定金被沒收」！基隆女竟告老闆求償
快訊／北市公車「右轉撞行人」　男遭捲入車底搶救無效亡
義國18歲女遭拖出車外「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰
日相涉台言論持續延燒！多艘中國郵輪「取消日本航線」改為韓國

北市68歲老翁陳進財積欠失明的二房東顏男債務起糾紛，去年（2024年）6月涉持3把刀狂刺顏男近300刀奪命，到案被羈押至今，他辯稱不滿死者放高利貸又逼他去行乞而行兇，還鬼扯犯案後逃離時，顏男站在原地說自己會叫救護車，參審的國民法官怒批陳翁「說謊」，台北地院今（26日）判處19年徒刑，可上訴。

