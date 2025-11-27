香港大火增至44死、279人失聯！　特首：已逐漸控制火勢

▲香港宏福苑大火 。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

香港新界大埔宏福苑26日下午爆發罕見的五級火災，火勢沿著大樓外牆棚架狂燒蔓延，8座逾30層的大廈中有7座遭火海吞噬，災情持續擴大。香港特首李家超27日凌晨表示，最新消息確認增至44人不幸喪生，包括一名殉職消防員，另有29人留院治療；最令人揪心的是，仍有279人失聯，許多家屬在現場撕心裂肺哭喊，「我全家都還在裡面！」

綜合港媒報導，大火延燒十餘小時，火光在夜空中不斷閃耀，甚至在沙田區都能看到濃煙與火星。李家超深夜率領官員前往醫院探視傷者，並召開記者會說明，他表示火勢已逐漸受控，但情況仍十分嚴峻。中國網友稍早拍到深圳大量消防車集結，質疑是否準備馳援香港；對此李家超回應，香港消防處評估人手與能力足夠，因此未尋求外部支援。





▲大火增至44死 。（圖／達志影像／美聯社）



對於重大死傷事故，李家超強調會全面調查、嚴肅追責，包括檢視外牆維修工程是否符合法規、鷹架與防護網材料是否具有阻燃性。他並要求相關工程單位提交材料報告，政府也將主動抽查全港施工棚架的安全標準。

消防處長楊恩健指出，在部分未被火焰波及的大樓內，發現通風口竟被易燃保麗龍封住，情況「極不尋常」，已交由警方展開刑事方向調查。香港保安局長鄧炳強也證實，外牆保護網、塑膠布的燃燒速度遠高於法規容許的阻燃材料，顯示可能存在嚴重違規情形。

▲▼火勢在今晨已逐漸獲得控制 。（圖／路透）



宏福苑共有8座大樓，幾乎整個社區陷入火海，火勢猛烈到持續傳出爆炸聲響。楊恩健表示，7座起火大樓中已有3座火勢「初步受控」，其餘仍有零星火種，現場共有約880名消防員分段推進，努力接近17、18樓的起火點進行灌救。

這場火災是香港近年最嚴重的建物公安事故之一，確切起火原因與棚架材料是否違規，仍有待後續調查釐清。政府承諾將全面檢討、嚴查責任，避免悲劇重演。