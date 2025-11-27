　
政治

香港大火釀55死　侯友宜指示加強施工大樓、老舊建物公安

▲新北市府執行高樓火災搶救演練。（圖／新北市府提供）

▲新北市府消防局執行高樓火災搶救演練。（圖／新北市府提供）

記者蘇靖宸／台北報導

香港宏福苑社區昨發生「五級」大火，目前已釀55人罹難，包含一位消防人員殉職。對此，新北市府今（27日）表示，該區高樓屬於老舊建築物，火災時正進行外牆整修，因可燃的竹棚（鷹架）及易燃材料加劇火勢蔓延，突顯高樓公共安全及防火議題，市府除對香港惡火深表哀悼，並立即以此為借鏡，全面盤點高樓建築物與大樓施工安全，透過市府公安小組強化高樓與修繕中建築公共安全聯合稽查。

新北市府說，目前新北列管1339處高樓建築，落實要求定期辦理公安申報及消防檢修申報，倘具大樓修繕需求，應遵守建築、消防、營造安全等相關規範；另要求複合用途高層建築物（如住商或住辦大樓）落實共同防火管理制度，定期自衛消防編組演練，並針對設有防災中心之高樓建築物，落實培訓防災中心服勤人員，確保高樓防災中心熟悉各項消防系統操作，落實平時防火及強化初期應變。

針對高樓火災搶救策略，新北市府表示，新北市府消防局平時實兵演練著重於高樓利用大樓本身設備為主要手段，高樓火災搶救應以消防安全設備、防火避難設施及防災中心之各項設備等為主，以防止火勢延燒，確保人員成功避難及逃生，另利用科技化設備救災，運用紅外線熱顯像儀（TIC）改善火災現場能見度、入室迅速找到火點；無人機協助場域勘查，研判災害現場危害性並以科技化裝備入室救災，除更有效率針對起火位置加強部署，更能確保同仁救災安全。

新北市長侯友宜表示，高樓建築物的公共安全攸關市民生命財產，已指示市府公安小組全面盤點，並針對施工中大樓、老舊建築物加強公安聯合稽查，以維護本市公共安全、提供市民完善的居住環境。

▼新北市政府公安小組執行大樓消防安全設備檢查。（圖／新北市府提供）

▼新北市政府公安小組執行大樓消防安全設備檢查。（圖／新北市府提供）

11/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／海軍司令唐華調任國防大學校長　缺額由副總長蔣正國接任
港台巨星齊聚世紀婚禮！新郎是關穎外甥　她揭私下互動
宏福苑大火「37歲消防員殉職」　女友悲痛發文
台籍網美吃霸王餐慘被關押！接受精神鑑定　監獄菜單曝光
42年居屋單坪破百萬！　「宏福苑」租客簽約26天遇祝融
香港火警死傷慘重！竹鷹架費用僅台灣鋼製1/10　專家憂：台灣
快訊／曾幫黃珊珊站台！徐春鶯羈押禁見理由曝光

《金部長的夢想人生》7金句：我害怕的不是婚姻，而是成為一家之主的重擔

消防員救10毛孩渾身濕透　網謝英雄

消防員救10毛孩渾身濕透　網謝英雄

香港宏福苑惡火延燒7棟樓，造成重大傷亡，除已知至少55人不幸罹難外，許多受困家中的寵物也陷入險境。一名消防員在19樓發現受困的9隻貓與1隻狗，不斷折返只為救出所有毛孩，他滿身濕透、臉部通紅的身影讓無數網友感動直呼：「真正的英雄！」

宏福苑大火已釀55死！官方：大樓內有生還者

宏福苑大火已釀55死！官方：大樓內有生還者

從港火警看問題　專家憂：台灣防護網規範「沒阻燃」

從港火警看問題　專家憂：台灣防護網規範「沒阻燃」

宏福苑一把火燒光住戶未來 各界善款協助已逾1.43億港元

宏福苑一把火燒光住戶未來 各界善款協助已逾1.43億港元

起底「宏業建築工程有限公司」 成立21年...曾因棚架安全遭罰款

起底「宏業建築工程有限公司」 成立21年...曾因棚架安全遭罰款

香港新北市府宏福苑侯友宜

