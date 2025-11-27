　
民生消費

爸媽通勤痛點它都懂！從街訪真心話到民調冠軍「YAMAHA 勁豪125」拿下爆棚口碑

▲▼ 民調,機車,摩托車,國民,YAMAHA,勁豪,125。（圖／翻攝自YAMAHA）

▲忙碌爸媽的生活戰友！YAMAHA 勁豪125 以強大收納、穩定動力與貼心設計，成為最懂家庭需求的行動神車。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

每天早晚接送孩子、順路買菜、還要趕著上班打卡！對忙碌的現代爸媽來說，機車早已不再是單純的交通工具，而是撐起全家生活的行動夥伴！為了深入了解家庭的騎乘需求，《ETtoday民調雲》針對全台家庭展開調查，同步實地走訪大賣場周邊實地採訪，邀請多位爸媽暢談日常使用經驗。從數據到實訪結果皆一致指出——如果要選出一台「最懂爸媽的機車」——YAMAHA 勁豪125 可以說是當之無愧的專用神車！

爸媽通勤三大痛點曝光　「穩、載、省」是選車關鍵
調查顯示，家長選購機車的考量首要條件不外乎以下四點：紅燈起步反應要快、騎乘穩定不飄、載小孩要坐得舒服、騎久不能太累。日常生活中，「接送孩子的安全性」、「採買的收納需求」與「長途騎乘的穩定性」，就構成爸媽最在意的「三大痛點」。

▲▼ 民調,機車,摩托車,國民,YAMAHA,勁豪,125（圖／資料照）

▲▼爸爸帶著孩子在街頭分享日常使用機車的真實感受，像是每天接送上學、臨時採買到週末出門放風，孩子坐得安不安心、行進是否夠穩、載物是否方便，始終是選車最關鍵的考量。但市面上的品牌多到眼花撩亂，令人難以抉擇，也讓不少家長苦惱。

▲▼ 民調,機車,摩托車,國民,YAMAHA,勁豪,125（圖／資料照）

街頭訪談中更聽見許多真實心聲，像是「買菜回來，車廂塞到裝不下，前踏板又已經塞滿，真的很怕東西掉出來」、「有些車身太高，孩子上下車都擔心他們的安全」、「油價一直漲，車又耗油，除了買菜、接送小孩還要通勤，真的騎得超有壓力……」這些生活中的瑣碎與不便，正是YAMAHA 勁豪125 積極從「家庭」出發，並且長期觀察、持續改良的方向。

搜集民眾使用痛點　完美貼合爸媽日常需求
觀察市場多年，YAMAHA 勁豪125 甫上市就以「穩定、好載、省油」三大核心打造家庭神車口碑。配備同級少見的27.5公分寬敞前置腳空間與大容量車廂，無論是孩子的書包、安全帽或臨時採買的物品，都能一次收納，讓爸媽從此擺脫「手提滿滿」的狼狽模樣。

▲▼YAMAHA 勁豪125 以穩定、省油、好載三大亮點滿足家庭需求，寬敞前置腳空間以及大容量車廂設計，方便輕鬆收納，讓爸媽出門更自在。

在騎乘舒適度上，YAMAHA 勁豪125 採用低座高設計（75.5公分）與輕量化車身，讓嬌小的媽媽輕鬆牽車立中柱，孩子也都能平穩著地，搭配寬敞坐墊與符合人體工學的騎乘姿勢，讓爸媽長途通勤接送也不再腰酸背痛。

▲低車身與輕量化設計讓所有身型的駕駛者都能輕鬆駕馭！

對於更精打細算的家庭客來說，YAMAHA 勁豪125 性能面也搭載了Blue Core高效能引擎，且榮獲一級能源效率認證，兼顧動力與油耗。此外，再加上UBS連動式煞車系統，能同時分配前後煞力，讓車輛在臨時狀況下也能穩定停妥，安全感再升級！

貼心的USB充電座也是爸媽最愛的小細節，畢竟現代人離不開手機，無論是要導航、追蹤孩子訊息、播放音樂、聯絡工作，樣樣都靠手機滿格的電力。現在出門前不用再忙著幫行動電源充電了，只要跳上YAMAHA 勁豪125 ，就能邊騎邊充電，一路「滿格出發、滿格回家」！

名人親子實測超滿意　KID與張棋惠一致認證「又穩又舒適」
不久前，藝人KID也特別揪星媽張棋惠以及她可愛的9歲女兒阿寶，一起實地試乘YAMAHA 勁豪125 ，從市區一路騎往郊區農場！原本眾人想像這麼長距離的車程，怎麼可能不騎到腰痠背痛，沒想到張棋惠與女兒都表示，「好輕鬆就上車」、「（立中柱）很輕鬆欸，我根本不需要出力」就連小女兒阿寶都比出大大的讚。

▲▼星媽張棋惠親身試乘YAMAHA 勁豪125 發現，親子雙載依然穩定舒適。

▲▼ 民調,機車,摩托車,國民,YAMAHA,勁豪,125（圖／資料照）

實測行程涵蓋親子族最常行駛的場景，無論是起步反應、過彎穩定度還是雙載舒適度，YAMAHA 勁豪125 都展現出超越預期的平衡表現。從大人到小孩，真實感受一致好評，也讓這趟充實的旅程成為「最貼近家庭使用情境」的超圈粉實例！

民調數據強勢佐證　39.6%爸媽票選「心中神車」
根據《ETtoday民調雲》2025年9月，透過有效樣本1,301份做出的「全台家庭機車選購調查」，YAMAHA 勁豪125 也以39.6%的得票率奪下「爸媽心中最理想機車」第一名。

▲▼ 民調,機車,摩托車,國民,YAMAHA,勁豪,125。（圖／翻攝自YAMAHA）

▲《ETtoday民調雲》調查揭示，近四成爸媽一致推崇YAMAHA 勁豪125 ，榮登「最理想家庭機車」冠軍！

調查進一步指出，爸媽選購機車最重視的前三要素分別是「省油耐用」、「安全穩定」與「收納便利」，YAMAHA 勁豪125 的產品特性恰好滿足所需。除此之外，受訪者普遍讚賞其「外觀耐看」、「烤漆質感佳」、「服務據點多且保養方便」，加上全台密集的售後體系與原廠技師團隊，讓YAMAHA 勁豪125 不僅是「好騎的車」，更是「好照顧的車」。

家庭移動的最佳拍檔　陪爸媽一起撐起生活節奏
對爸媽來說，好車不在於炫技，而是能真正融入生活的耐用、省力與安心。YAMAHA 勁豪125 致力成為每個家庭的「神助攻」，除了滿足接送、採買、通勤等多重任務，也要讓每一趟路程都變得更輕鬆自在。

從街訪的真實回饋，到名人親子實測再到權威民調認證，YAMAHA 勁豪125 以「省油、好載、夠舒適」三大實力圈粉無數爸媽，穩居家庭通勤首選地位。未來，在街頭看到那輛低調質感的身影，別懷疑，這就是某位超能爸媽的神隊友，默默載著一家人的日常與幸福前行。

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

家庭機車選購調查結果出爐　台灣爸媽心目中的神車就是它

張棋惠帶9歲女體驗農場　KID露出慈父笑「帶她來很值得」 

通勤接送不再燒腦！街頭爸媽真實心聲曝光　家庭首選國民車一次解決三大痛點

爸媽通勤痛點它都懂！從街訪真心話到民調冠軍「YAMAHA 勁豪125」拿下爆棚口碑

跟著TOTO桑出任務！親子入住飯店就能變身「極淨小尖兵」展開冒險　把立體繪本帶回家再抽大獎

橄欖油買1送1、35公分巨桶洋芋片折百！賣場「義大利夯品」一次看

21風味館「香草烤雞」62折起！感恩節優惠　拿坡里8塊只要199

今年黑五怎麼買？Costco必買3大類商品全公開　限量＋超狂折扣＋人氣爆品整箱搬

快訊／好市多黑五「第4波優惠」曝光　除濕機、美國牛梅花下殺

全台首發！Global Mall桃園A19打造「B.Duck城市樂園」　6米高小黃鴨可愛亮相

爸媽通勤痛點它都懂！從街訪真心話到民調冠軍「YAMAHA 勁豪125」拿下爆棚口碑

跟著TOTO桑出任務！親子入住飯店就能變身「極淨小尖兵」展開冒險　把立體繪本帶回家再抽大獎

橄欖油買1送1、35公分巨桶洋芋片折百！賣場「義大利夯品」一次看

21風味館「香草烤雞」62折起！感恩節優惠　拿坡里8塊只要199

今年黑五怎麼買？Costco必買3大類商品全公開　限量＋超狂折扣＋人氣爆品整箱搬

快訊／好市多黑五「第4波優惠」曝光　除濕機、美國牛梅花下殺

全台首發！Global Mall桃園A19打造「B.Duck城市樂園」　6米高小黃鴨可愛亮相

頂呱呱「恰吉第2波聯名」磁吸燈箱開賣　滿額刮刮樂抽全套周邊

好市多黑五「第3波優惠」曝光！日用品瘋搶、A4和牛省600元

橙香美式拿鐵「買1送1」！超商黑五優惠懶人包　零食飲料下殺

