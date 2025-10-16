家庭機車選購調查結果出爐　台灣爸媽心目中的神車就是它

▲家庭機車選購調查結果出爐，YAMAHA 勁豪125 成為台灣爸媽心目中的超能神車。（圖／翻攝自YAMAHA）

消費中心／綜合報導

無論是日常採買、接送小孩，還是通勤代步，機車早已成為台灣民眾生活中不可或缺的夥伴。因此，如何挑選一輛值得信賴的好車，也成了家庭購車時的重要課題。近期《ETtoday民調雲》於2025年9月1日至9月10日，針對平時習慣以機車載送小孩的民眾進行「家庭機車選購調查」，共回收1,301份有效樣本，並揭曉了在台灣爸媽心中最受青睞的「神車」是哪一款。

▲家庭機車的主要使用情境多集中在日常採買、接送小孩以及上下班通勤；同時，消費者在選購時最看重的因素則是省油耐用、安全性與實用性。（圖／ETtoday民調雲）

調查結果顯示，家庭機車的主要使用情境多集中在日常採買、接送小孩上下學與上下班通勤。也因此，在選車時，民眾最重視的考量包括省油耐用、安全煞車系統與大容量車廂。在性能方面，超過半數受訪者認為起步順暢、加速平穩與煞車可靠是必備條件。除此之外，機車還必須具備全家皆宜的親和力，讓老、中、青三代都能輕鬆駕馭。

▲對家庭來說，一台好機車不只是代步工具，更是生活中最值得信賴的夥伴。因此，在選購時，消費者特別在意車身的組裝品質、經典耐看的外型，以及貼心完善的售後服務，唯有兼顧這些條件，才能真正帶來安心無憂的用車體驗。（圖／ETtoday民調雲）

在外觀設計的偏好上，「親和力」同樣扮演著關鍵角色。除了講究紮實的車身組裝品質與細緻質感，消費者也期望車款能展現經典耐看的外型，並搭配細膩且不易褪色的烤漆，以呼應對經久耐用的期待。在此基礎之上，品牌信賴度與售後服務更顯得不可或缺：無論是完善的服務據點、定期健檢與保養活動，還是會員專屬禮遇，都能讓車主安心享受用車生活，無須為養車多費心力。

▲YAMAHA 勁豪125 為爸媽心目中的「超能爸媽神車」。（圖／ETtoday民調雲）

在調查最後，當被問及最符合心目中「超能爸媽神車」的車款時，YAMAHA 勁豪125 以 39.6% 的得票率榮登第一。從前述需求與考量來看，勁豪125 幾乎全面契合消費者期待。以實用性為例，超大車廂空間搭配 27.5公分寬敞前置腳空間，能輕鬆容納日常採買物品或孩子書包；同時，75.5公分低座高結合輕量化車身設計，不僅讓爸媽在停車、牽車時更省力，也讓小朋友上下車更加便利。

▲YAMAHA 勁豪125 座高僅 75.5公分，不僅讓騎乘更安心，也讓後座上下車更便利，全面滿足全家人的使用需求。（圖／翻攝自YAMAHA）

勁豪125，爸媽心中的安心之選。

全新「金深灰」配色，低調沉穩卻不失質感，線條設計簡潔俐落，展現耐看魅力。動力方面搭載 Blue Core新世代節能環保引擎，帶來 一級油耗的超省油表現，讓日常通勤與家庭出行更輕鬆。安全則有 UBS連動式煞車系統守護，縮短煞車距離、降低失誤風險，讓每一次出門都多一份安心。

▲勁豪125 座墊下擁有超大置物空間，前置腳空間寬達 27.5公分，再加上輕巧車身設計，無論停車或牽車都更省力，貼合家庭日常使用需求。（圖／翻攝自YAMAHA）

相較於同級車款，勁豪125 最大優勢之一在於其日系品牌帶來的高度信任感。無論是品牌形象還是車輛品質，都能讓消費者倍感安心；搭配國際級造車工藝，更展現深厚技術實力。同時，YAMAHA 經銷服務據點遍布全台，取得便利，且無論技術或服務水準都經過嚴格把關，讓消費者真正能買得安心、用得放心。