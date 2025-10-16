　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

家庭機車選購調查結果出爐　台灣爸媽心目中的神車就是它

▲家庭機車選購調查結果出爐　台灣爸媽心目中的神車就是它。（圖／翻攝自YAMAHA）

▲家庭機車選購調查結果出爐，YAMAHA 勁豪125 成為台灣爸媽心目中的超能神車。（圖／翻攝自YAMAHA）

消費中心／綜合報導

無論是日常採買、接送小孩，還是通勤代步，機車早已成為台灣民眾生活中不可或缺的夥伴。因此，如何挑選一輛值得信賴的好車，也成了家庭購車時的重要課題。近期《ETtoday民調雲》於2025年9月1日至9月10日，針對平時習慣以機車載送小孩的民眾進行「家庭機車選購調查」，共回收1,301份有效樣本，並揭曉了在台灣爸媽心中最受青睞的「神車」是哪一款。

▲家庭機車選購調查結果出爐　台灣爸媽心目中的神車就是它。（圖／ETtoday民調雲）

▲家庭機車的主要使用情境多集中在日常採買、接送小孩以及上下班通勤；同時，消費者在選購時最看重的因素則是省油耐用、安全性與實用性。（圖／ETtoday民調雲）

調查結果顯示，家庭機車的主要使用情境多集中在日常採買、接送小孩上下學與上下班通勤。也因此，在選車時，民眾最重視的考量包括省油耐用、安全煞車系統與大容量車廂。在性能方面，超過半數受訪者認為起步順暢、加速平穩與煞車可靠是必備條件。除此之外，機車還必須具備全家皆宜的親和力，讓老、中、青三代都能輕鬆駕馭。

▲家庭機車選購調查結果出爐　台灣爸媽心目中的神車就是它。（圖／ETtoday民調雲）

▲對家庭來說，一台好機車不只是代步工具，更是生活中最值得信賴的夥伴。因此，在選購時，消費者特別在意車身的組裝品質、經典耐看的外型，以及貼心完善的售後服務，唯有兼顧這些條件，才能真正帶來安心無憂的用車體驗。（圖／ETtoday民調雲）

在外觀設計的偏好上，「親和力」同樣扮演著關鍵角色。除了講究紮實的車身組裝品質與細緻質感，消費者也期望車款能展現經典耐看的外型，並搭配細膩且不易褪色的烤漆，以呼應對經久耐用的期待。在此基礎之上，品牌信賴度與售後服務更顯得不可或缺：無論是完善的服務據點、定期健檢與保養活動，還是會員專屬禮遇，都能讓車主安心享受用車生活，無須為養車多費心力。

▲家庭機車選購調查結果出爐　台灣爸媽心目中的神車就是它。（圖／ETtoday民調雲）

▲YAMAHA 勁豪125 為爸媽心目中的「超能爸媽神車」。（圖／ETtoday民調雲）

在調查最後，當被問及最符合心目中「超能爸媽神車」的車款時，YAMAHA 勁豪125 以 39.6% 的得票率榮登第一。從前述需求與考量來看，勁豪125 幾乎全面契合消費者期待。以實用性為例，超大車廂空間搭配 27.5公分寬敞前置腳空間，能輕鬆容納日常採買物品或孩子書包；同時，75.5公分低座高結合輕量化車身設計，不僅讓爸媽在停車、牽車時更省力，也讓小朋友上下車更加便利。

▲勁豪125推新色金深灰。（圖／翻攝自Yamaha）

▲YAMAHA 勁豪125 座高僅 75.5公分，不僅讓騎乘更安心，也讓後座上下車更便利，全面滿足全家人的使用需求。（圖／翻攝自YAMAHA）

勁豪125，爸媽心中的安心之選。
全新「金深灰」配色，低調沉穩卻不失質感，線條設計簡潔俐落，展現耐看魅力。動力方面搭載 Blue Core新世代節能環保引擎，帶來 一級油耗的超省油表現，讓日常通勤與家庭出行更輕鬆。安全則有 UBS連動式煞車系統守護，縮短煞車距離、降低失誤風險，讓每一次出門都多一份安心。

▲勁豪125推新色金深灰。（圖／翻攝自Yamaha）

▲勁豪125 座墊下擁有超大置物空間，前置腳空間寬達 27.5公分，再加上輕巧車身設計，無論停車或牽車都更省力，貼合家庭日常使用需求。（圖／翻攝自YAMAHA）

相較於同級車款，勁豪125 最大優勢之一在於其日系品牌帶來的高度信任感。無論是品牌形象還是車輛品質，都能讓消費者倍感安心；搭配國際級造車工藝，更展現深厚技術實力。同時，YAMAHA 經銷服務據點遍布全台，取得便利，且無論技術或服務水準都經過嚴格把關，讓消費者真正能買得安心、用得放心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「最美MC」回鍋啦啦隊！球團宣布了
柯文哲遭詐騙！　陳佩琪爆：脫離社會太久把信用卡打在釣魚網站
翁滋蔓「單身」不認愛千億小開　否認謊報年齡
快訊／台灣海峽規模4.1地震！4縣市有感
10天連假來了「機場會擠爆」　1縣市最大贏家！家長：孩不用請
快訊／新北最大「大陳都更」圍籬倒塌　女騎士路過慘遭壓
快訊／全身血衣！台中23歲男砍鄰居　呆坐畫面曝
NONO涉性侵判2年6月　上訴二審首度開庭現身
日本溫泉設施熊襲！發現血跡、動物毛髮　1人失蹤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

269.8萬起！福斯商旅「最強7人座電動MPV」登台　售價比德國還便宜

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

家庭機車選購調查結果出爐　台灣爸媽心目中的神車就是它

達美樂萬聖節「搗蛋可可糖山披薩」開賣　加碼2款套餐47折起

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

家庭機車選購調查結果出爐　台灣爸媽心目中的神車就是它

達美樂萬聖節「搗蛋可可糖山披薩」開賣　加碼2款套餐47折起

肯德基「台酒花雕紙包雞」睽違4年回歸　只賣6周

超商限時「買1送1」懶人包　飲料零食、保健品、日用品下殺

拿坡里萬聖節優惠「買炸雞送烤翅」　MINI套餐打8折

蝦皮購物首創「環保無包裝」服務　攜手賣家全年減碳挑戰1.3萬噸

7-11合作「加賀屋」關東煮買4送1　全家義大利麵3款新品79折

德克士萬聖節限定「黑金系列」只賣16天　漢堡、炸雞都有

全家霜淇淋限3天「買1送1」　加價購「超萌加油棒」應援周邊

雙11醫美熱搜：美國音波極透+！佳思優鄒醫師帶你了解真正高訂拉提

快訊／東勢轎車擦撞民宅路緣翻覆　駕駛多處擦挫傷送醫

男行李藏「71萬寶可夢卡」沒申報　新加坡移民局攔截：全都收服

台南勞工領袖大學菁英班10／27開課　卓越校友遴選同步啟動

他赴陸賣蚵仔煎26年！走遍3百多座城市　兩岸社團交流節賣台小吃

直擊／潘迎紫大秀二頭肌：很大塊喔！　上健身房被小鮮肉搭訕「事情大條」

快訊／台中23歲無業男「狂砍2鄰」！曾有傷害前科　母急奔派出所

快訊／「最美MC」艾融　宣布回鍋台啤雲豹電豹女啦啦隊

台中無業男嫌鄰居「電視聲音太大」揮刀　好心修車廠老闆命危

柯文哲也遭詐騙！　陳佩琪爆：脫離社會太久把信用卡打在釣魚網站

鄰居搬家狗狗癡等到重傷癱瘓　她收養10年到處旅行：一起感受世界

【館長15萬交保】新北檢偵訊20分鐘結束：剛剛關了一下下

消費熱門新聞

超商限時「買1送1」懶人包！飲料零食、日用品下殺

肯德基、頂呱呱買1送1只有今天

買到「翻轉布丁」！網驚口感：原來是果凍

全家霜淇淋「買1送1」還有超萌加油棒

7-11新推「仙草凍可樂思樂冰」買1送1

蝦皮購物首創「環保無包裝」服務

超商開工咖啡、早餐優惠一次看

超商鮮食新品一次看！全家義大利麵79折　7-11關東煮合作加賀屋

肯德基台酒花雕紙包雞睽違4年回歸

漢堡王超浮誇「犇牛堡」強勢回歸

泡麵加蛋100%成功公式！升級台酒「杯常幸福」三款泡麵更好吃

台韓明星同款快跟上！「花」現 NB 週慶必收鞋款

日本百年工藝龜甲萬《御用藏醬油》

雷射能量不是高就好，穩定輸出才是關鍵

更多熱門

相關新聞

澆花惹怒小吃店老闆　暴走嗆尬您配

澆花惹怒小吃店老闆　暴走嗆尬您配

彰化市近日爆發一起令人震驚的鄰店糾紛！一家泰式料理店與隔壁小吃店因長期積怨，於13日晚間因澆花水濺到機車的小事點燃戰火，影片被po上網，小吃店何姓老闆竟在衝突中兩度嗆聲「我已經老了，我可以配你們」激烈言論讓泰籍老闆夫妻心生恐懼報警，被指控的何老闆相當無奈，還原當下衝突過程。

即／高雄拖板車停紅燈　機車從後撞上騎士送醫

即／高雄拖板車停紅燈　機車從後撞上騎士送醫

機車酒駕自摔起火全面燃燒！27歲女騎士驚險逃劫

機車酒駕自摔起火全面燃燒！27歲女騎士驚險逃劫

彰化小客車、機車路口碰撞　女騎士困車底送醫不治

彰化小客車、機車路口碰撞　女騎士困車底送醫不治

彰化雙載機車撞轎車再撞公車　17歲女傷重不治

彰化雙載機車撞轎車再撞公車　17歲女傷重不治

關鍵字：

民調機車摩托車國民YAMAHA勁豪125

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

剛度完蜜月…土耳其等轉機「古娃娃直接被送醫」！

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面