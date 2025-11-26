　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

深藍恐變天？竹縣2026民調出爐　鄭朝方領先藍營3選將

▲▼林思銘、陳見賢、徐欣瑩。（合成圖／資料照）

▲林思銘、陳見賢、徐欣瑩。（合成圖／資料照）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨新竹縣長人選近日備受關注，包含新竹縣副縣長兼縣黨部主委陳見賢、立委徐欣瑩與立委林思銘，都已表態有意角逐。而根據艾普羅行銷市場研究股份有限公司今（26日）公布最新民調顯示，藍營可能參選的三人若與綠營假想敵、竹北市長鄭朝方對比，則三人支持度皆落後鄭朝方，徐欣瑩落後幅度最小僅2.9個百分點，林思銘、陳見賢皆落後超過10個百分點。

▲▼新竹縣長民調。（圖／艾普羅行銷市場研究股份有限公司提供）

民調調查，藍營三位可能參選人，與綠營可能參選人、竹北市長鄭朝方的支持者對做比，結果顯示，若國民黨派立委徐欣瑩，則以33.9%敗給鄭朝方36.8%，若改派立委林思銘，則以28.6%敗給鄭朝方40.8%，差距超過10個百分點，若派出副縣長陳見賢，則以24.0%，敗給鄭朝方的42.5%，差距最大。

民調也調查，若國民黨黨內互比，調查結果顯示，徐欣瑩以30.2％的支持度排名第一、林思銘以16.3％排名第二、陳見賢以12.9％排名三。除了有回答支持對象者之外，0.6％表示都支持、19.0％都不支持、20.9％表示不知道、無意見或拒答。

▲▼新竹縣長民調。（圖／艾普羅行銷市場研究股份有限公司提供）

另外，新竹縣民對於總統賴清德施政表現，有38.4%滿意、49.6%不滿意，其餘12.1%表示不知道、無意見或拒答。交叉分析來看，幾乎所有分層都是不滿意度高於滿意度。至於縣長楊文科施政表現，則有58.8%滿意、32.6%不滿意，其餘8.6%表示不知道、無意見或拒答。

該份民調調查主旨為新竹縣縣長選情民意調查，以設籍在新竹縣，年滿20歲以上的選民為調查對象。調查日期為民國114年11月20-22日，調查時間為晚班18：00至21：30。採用電腦輔助電話訪問系統(CATI)，結合訪員、電話系統及電腦網路的方式進行調查。調查以中華電信資料庫進行抽樣，採末2碼隨機方式抽出電話號碼。

此次調查共完成1,070份有效樣本。在95%的信心水準下，全體受訪樣本的抽樣誤差在正負3.0%內。研究以SPSS交叉分析軟體運用次數分配及百分比等統計量數來描述調查結果，並依調查資料測量尺度(measurement scale)的不同，輔以卡方檢定來進行題組間關係的檢驗。

民進黨今（26日）召開中執會，會中討論「2026年新北市長、苗栗縣長提名候選人名單」提案並議決，最終通過分別徵召綠委蘇巧慧、議員陳品安。隨後也召開提名記者會，蘇巧慧致詞時列舉多項政績，她表示，她在十年前有機會得到新北市民的認同，連任三屆立委，期間每一項解決的多年問題都是靠新的方法。看得到問題的關鍵、提出新的做法、達到最佳的解決方式，自己會盡120分的努力，接受這個挑戰，和新北市繼續一起成長，相信更好的新北會成就更好的台灣。新北會和台灣一起來努力，「這是我的夢想，也是我爭取的機會」。

新竹縣長民調民進黨徐欣瑩鄭朝方2026新竹縣長國民黨林思銘陳見賢

