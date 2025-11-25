　
社會 社會焦點 保障人權

彰化社區大樓火警17人嗆傷！疑噪音糾紛惹禍　女到案否認縱火

▲▼彰化市凌晨火警 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化市凌晨火警 。（資料圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市中華西路一棟社區大樓16日凌晨發生火警，造成17名住戶嗆傷送醫的驚險事件，今天火檢報告出爐，出現驚人發展！起火點的機車坐墊疑遭縱火，警方調查後也鎖定一名曾與鄰居多次爭吵的女子涉案，雖然女子堅決否認縱火，但警方偵訊後將全案依公共危險罪嫌移送地檢署。

▲彰化住宅火警釀17人嗆傷送醫。（資料圖／警方及消防提供）

▲彰化住宅火警釀17人嗆傷送醫。（資料圖／警方提供）

這起驚險火警發生在本月16日凌晨3點多，有民眾行經中華西路這棟集合住宅大樓時，發現一樓入口處有機車突然起火燃燒，立即通報消防局。消防單位獲報後緊急出動多名消防人員前往搶救，現場濃煙密布，不斷往樓上竄升，睡夢中的住戶被警鈴和尖叫聲驚醒，倉皇逃生。經過清點，共有17名住戶因吸入濃煙不適送醫，幸運的是所有人都沒有生命危險。

▲彰化住宅火警釀17人嗆傷送醫。（資料圖／警方及消防提供）

▲彰化住宅火警機車燒毀。（資料圖／消防提供）

當時就有住戶向警方透露，在火災發生前曾聽到激烈的爭吵聲，沒多久就發現一樓冒出濃煙。經消防局火調科人員重返現場進行詳細勘查採證，經過多日調查，火調人員發現一樓入口處共有3輛機車被燒毀，其中1輛普通重機車疑似就是起火點。特別的是，起火位置集中在機車坐墊附近，而現場並沒有發現菸蒂、雜草等可能引火的證物，該輛車也不是容易自燃的電動機車。這些證據都指向火災可能不是意外，而是人為造成。

▲▼彰化市凌晨火警 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化市凌晨火警造成17名住戶嗆傷送醫 。

彰化警分局根據住戶提供的線索深入追查，發現一名女子之前曾多次向派出所報案，指控特定住戶製造噪音，雙方也發生多次爭執，派出所員警也曾前往處理糾紛。由於其中一部機車是被指製造噪音的女子所有，警方通知指控鄰居製造噪音的女子到案說明，她雖然否認縱火，但說詞前後矛盾，警方偵訊後全案移送彰化地檢署，朝縱火罪方向偵辦。

▲彰化住宅火警釀17人嗆傷送醫。（資料圖／警方及消防提供）

▲▼彰化住宅火警釀17人嗆傷送醫，機車燒毀，火調人員到場鑑識。（資料圖／消防提供）

▲彰化住宅火警釀17人嗆傷送醫。（資料圖／警方及消防提供）

11/23 全台詐欺最新數據

中捷綠線延伸綁彰化　議員促大坑段先行

中捷綠線延伸綁彰化　議員促大坑段先行

台中捷運綠線延伸至大坑及彰化的計畫，因彰化段涉及的都市計畫進度延宕，導致全案陷入僵局，引發地方民代關切。台中市議員賴順仁今（25）日在議會質詢時指出，這項中部居民期盼超過十年的建設，目前進度「原地踏步」，要求市府提出具體解決方案。

台東替代役代表隊赴彰化受驗　縣府期勉

台東替代役代表隊赴彰化受驗　縣府期勉

女騎士忘記拔鑰匙機車被騎走　竊賊辯：圖方便

女騎士忘記拔鑰匙機車被騎走　竊賊辯：圖方便

賓士休旅閃大貨車　直衝農田4輪朝天

賓士休旅閃大貨車　直衝農田4輪朝天

國1彰化段小貨車車斗冒煙　竟是塑膠水管自燃

國1彰化段小貨車車斗冒煙　竟是塑膠水管自燃

