彰化社區大樓火警17人嗆傷！疑噪音糾紛惹禍　女到案否認縱火

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市中華西路一棟社區大樓16日凌晨發生火警，造成17名住戶嗆傷送醫的驚險事件，今天火檢報告出爐，出現驚人發展！起火點的機車坐墊疑遭縱火，警方調查後也鎖定一名曾與鄰居多次爭吵的女子涉案，雖然女子堅決否認縱火，但警方偵訊後將全案依公共危險罪嫌移送地檢署。

▲彰化住宅火警釀17人嗆傷送醫。（資料圖／警方提供）

這起驚險火警發生在本月16日凌晨3點多，有民眾行經中華西路這棟集合住宅大樓時，發現一樓入口處有機車突然起火燃燒，立即通報消防局。消防單位獲報後緊急出動多名消防人員前往搶救，現場濃煙密布，不斷往樓上竄升，睡夢中的住戶被警鈴和尖叫聲驚醒，倉皇逃生。經過清點，共有17名住戶因吸入濃煙不適送醫，幸運的是所有人都沒有生命危險。

▲彰化住宅火警機車燒毀。（資料圖／消防提供）

當時就有住戶向警方透露，在火災發生前曾聽到激烈的爭吵聲，沒多久就發現一樓冒出濃煙。經消防局火調科人員重返現場進行詳細勘查採證，經過多日調查，火調人員發現一樓入口處共有3輛機車被燒毀，其中1輛普通重機車疑似就是起火點。特別的是，起火位置集中在機車坐墊附近，而現場並沒有發現菸蒂、雜草等可能引火的證物，該輛車也不是容易自燃的電動機車。這些證據都指向火災可能不是意外，而是人為造成。

彰化警分局根據住戶提供的線索深入追查，發現一名女子之前曾多次向派出所報案，指控特定住戶製造噪音，雙方也發生多次爭執，派出所員警也曾前往處理糾紛。由於其中一部機車是被指製造噪音的女子所有，警方通知指控鄰居製造噪音的女子到案說明，她雖然否認縱火，但說詞前後矛盾，警方偵訊後全案移送彰化地檢署，朝縱火罪方向偵辦。

