人行道畫停車格「議員自豪比讚」！Cheap嘆：成功變出路權悲劇

▲Cheap看到照片傻眼開罵。（圖／翻攝自FB／蔡育輝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近國民黨台南市議員蔡育輝在粉專表示，爭取多界多年的新營圓環停車位改善終於快完工。對此，百萬網紅Cheap超傻眼，「真懷疑我們是不是活在同一個宇宙，恩，這兄弟竟然在人行道上畫了停車格，還一臉自豪的拍照留念，好像剛發明了輪子一樣。」

Cheap 在文中貼出蔡育輝的貼文截圖直球開嗆，「看到這畫面，真懷疑我們是不是活在同一個宇宙。恩，這兄弟竟然在人行道上畫了停車格，還一臉自豪的拍照留念，好像剛發明了輪子一樣。」

他忍不住直呼，「跟我念一次『人。行。道』，是給人走的，不是用來停的。」又嘲諷貼文忠的「爭取多年終於快完工」，像是蓋了什麼世界奇觀，可這舉動明明是把一個屬於行人的空間，變成了路權悲劇的縮影。

Cheap接著補刀，「議員可能會說：有留一條給行人走啊？但那些機車進出不會影響行人？台南的機車會瞬移？還是像直升機一樣從天而降？」最後一句更狠，「不能說智商不在線，但至少是連線失敗的。」

貼文一出，大量留言狂刷，「很多負責出一張嘴設計的，好像都覺得機車就是應該待在人行道上」、「這跟苗栗的一樣啊哈哈哈」、「天才有極限，但是台南人沒有」、「台南人的腳就是機車。」

也有網友理性補充現場狀況，認為停車需求大才導致這種折衷設計，「只有看到照片就否定，有失公允」，但馬上被其他人反駁「新增機車格、讓機車退出騎樓才是解法」、「本來好好的人行道被切八成，叫行人走哪？」