內政部首次辦理「替代役驗證型戶外訓練」　實務強化災害應變量能

▲內政部11月25日至26日舉辦「114年替代役驗證型戶外訓練活動—役起應變．災前整備」。（圖／內政部提供，下同）

記者郭運興／台北報導

內政部25日表示，11月25日至26日在替代役防救災協作訓練場地舉辦「114年替代役驗證型戶外訓練活動—役起應變．災前整備」。由替代役暨社會韌性訓練執行中心沈哲芳執行長主持，共有20縣市及替代役訓練與管理中心等23支隊伍、276名替代役役男參加，活動目標在於提升役男面對災害時的判斷、操作與協作能力，強化災害應變體系整體量能。

內政部指出，活動內容規劃6大實作關卡，包含「救護急先鋒」（CPR+AED、止血包紮、傷患搬運）、「疏散避難引導」、「支援前線物資補給」、「避難帳棚搭設」、「基本結繩術應用」及「防汛沙包堆疊」。各項驗證由專業教官依標準化流程進行操作確認與技術講評，使役男在實地練習過程中，能精準掌握急救、防災及後勤補給等核心技能。

內政部表示，本次亦安排宿營與防災食品運用，模擬災後避難環境及物資不足情境，讓役男透過情境體驗了解實際災後需求，強化心理調適與團隊分工能力。參訓隊伍由各縣市組成，促進役男之間的經驗交流，使不同任務類型的役男能共享作法、互相學習。

替代役暨社會韌性訓練執行中心執行長沈哲芳表示，替代役具有E M T -1、防災士及志願服務3證照，已成為災害應變系統重要支援力量。本次驗證型訓練透過高度貼近真實場景的設計，使役男能在演練中檢視熟練度，更能在災害發生時即時投入協助，成為地方政府可靠的支援力量。

內政部強調，未來，將持續強化替代役教育訓練內容，擴充防救災技能模組，並深化跨縣市合作模式，使替代役在平時具備充足準備，在災害來臨時能迅速到位，真正落實「災前整備、役起應變」的核心精神，共同守護民眾安全與社會韌性。