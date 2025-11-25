　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台東替代役代表隊赴彰化受驗　縣府勉以團隊精神迎戰七大關卡

▲台東替代役參加全國驗證訓練。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東替代役參加全國驗證訓練。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府替代役代表隊即將前往彰化，參加由內政部舉辦的「114年度替代役驗證型戶外訓練活動競賽」。縣府24日特別舉辦出發前勉勵儀式，由民政處副處長歐斐君代表縣長主持，期勉役男們在三天的訓練與競賽中，展現平時累積的實力與團隊默契，以最佳精神迎接挑戰。

今年活動自11月24日至26日在彰化員林市的替代役防救災協作訓練場地登場，全國共有20個縣市及替訓中心組成23支隊伍、322名隊員參加。競賽內容涵蓋避難帳棚搭設、防災食品運用、CPR＋AED及急救、結繩應用、防汛沙包堆疊、物資補給協作、交通指揮等七大項目，全面檢驗替代役平日訓練成果。

此次台東縣代表隊由備役編管中心徐智雄秘書擔任領隊，陳專福幹事擔任副領隊，隊長則由現役替代役男張峻豪帶領，共13名成員組成隊伍出征。歐斐君副處長在致詞時指出，這次驗證活動不只是競賽，更貼近真實災害現場，是難得的實戰演練機會。她提醒役男「安全第一、團隊優先、保持冷靜、享受過程」，希望大家在各項關卡中穩定發揮，展現台東替代役的專業與紀律。

她也特別感謝幕後役政團隊長期付出，並強調縣府將持續支持替代役制度與防救災培訓，強化青年在公共安全與緊急應變上的能力。最後並預祝代表隊旗開得勝，順利完成所有任務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
精舍命案！李威妻出庭暴哭　自責沒救死者：沒想到她會這樣離開
日本又發現熊殺人！　遺體「全身抓痕」
天琴颱風最快今晚生成！　明晨探15度
快訊／台中車站「女乘客遭列車撞上」！　夾縫隙滿臉血
快訊／台積電宣布提告羅唯仁
批「賴清德吃壽司」是標準媚日！陳揮文曝最大擔憂：我們都被打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

小世界發現大驚喜！桃園市兒童美術館　邀你玩轉尺度

台南10月阻詐守住6529萬！　黃偉哲表揚206名有功人員

科技上場！消防機器人攻入後壁廢棄物火場　助前線降溫探熱點

永續化不只減碳　飯店引藝術入空間、打造旅宿文化層次

啟動在地採種行動！光復崩塌地原生植生復育　年底無人機撒種

中捷綠線延伸綁彰化！議員促大坑段先行　市府盼一次核定

台東鹿野大原舉辦割稻體驗　小朋友和家長開心下田嘗鮮

超級英雄「死侍」現身泰源國小　成功分局創意宣導吸睛又有效

台東替代役代表隊赴彰化受驗　縣府勉以團隊精神迎戰七大關卡

模擬槍搶情境逼真　台東警方攜手銀樓業者提升防搶戰力

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

小世界發現大驚喜！桃園市兒童美術館　邀你玩轉尺度

台南10月阻詐守住6529萬！　黃偉哲表揚206名有功人員

科技上場！消防機器人攻入後壁廢棄物火場　助前線降溫探熱點

永續化不只減碳　飯店引藝術入空間、打造旅宿文化層次

啟動在地採種行動！光復崩塌地原生植生復育　年底無人機撒種

中捷綠線延伸綁彰化！議員促大坑段先行　市府盼一次核定

台東鹿野大原舉辦割稻體驗　小朋友和家長開心下田嘗鮮

超級英雄「死侍」現身泰源國小　成功分局創意宣導吸睛又有效

台東替代役代表隊赴彰化受驗　縣府勉以團隊精神迎戰七大關卡

模擬槍搶情境逼真　台東警方攜手銀樓業者提升防搶戰力

台積電告羅唯仁！陸行之痛批「大叛徒」　劉佩真喊挑戰矽盾韌性

屏東市查獲違規廚餘養豬　縣府重罰80萬再禁止上市取消補助

政院版財劃法付委卡關！行政院遺憾　再籲立法院回頭是岸

精舍命案李威妻出庭暴哭！自責沒救死者：沒想到她會這樣離開

小貨車闖紅燈撞轎車釀5傷！5民宅攤商衰遭波及...瓦斯鋼瓶倒一地

小世界發現大驚喜！桃園市兒童美術館　邀你玩轉尺度

台南10月阻詐守住6529萬！　黃偉哲表揚206名有功人員

彰化社區大樓火警17人嗆傷！疑噪音糾紛惹禍　女到案否認縱火

想換工作該提早多久說？上班族必備的3招「體面離職技巧」

日本多個演唱會、電影喊卡　陸外交部直呼：嚴重傷害中國人感情

【送你日不落的想念啦！】唱TWICE被客人嗆「很憨」 牛排員工氣到加碼唱蔡依林XD

地方熱門新聞

潤唇品含蘇丹紅　台南封存無患子5977支唇膏

39小時大停水！台南18行政區受影響停水243k戶、壓降78k戶

中豐交流道工程進度超前　可望年底通車

行動挺日！新竹前議員砸360萬贊助鄉民赴日

屏東火車站後站停車場違規營業　縣府稽查開罰

馬太鞍堰塞湖水量持續減少　鋼便橋估春節前通車

2025橫山書藝雙年展　林俊臣教授策展年末登場

台南烏樹林垃圾山悶燒多日林燕祝怒批台南火燒山還要燒多久？

日月潭自行車Come!BikeDay嘉年華邁第14屆

三天逮7人！永康警啟用唾液快篩揪毒駕查扣80g毒品狠打零容忍

垃圾山毒煙惹議議員要求環保局長停職

展覽錯字、投影歪斜還耗資百萬？蔡宗豪痛批文化局品質失守

成大勇奪THE跨領域科學排名全球第35、全台第1

陳以信拋草山熱氣球帶你到月球推內山熱氣球觀光打造山區新經濟

更多熱門

相關新聞

模擬槍搶情境逼真　台東警方攜手銀樓提升防搶戰力

模擬槍搶情境逼真　台東警方攜手銀樓提升防搶戰力

台東警察分局為強化金銀樓業者的自我防護與應變能力，日前下午與金鑽銀樓合作舉辦防搶演練，針對重大刑案與突發狀況進行完整模擬，希望藉此提升業者在緊急情境下與警方的協作效率。

支援光復救災　「台東超人光榮歸隊」感恩餐會

支援光復救災　「台東超人光榮歸隊」感恩餐會

台東縣勇奪金安獎多項榮耀　交通安全成果獲中央肯定

台東縣勇奪金安獎多項榮耀　交通安全成果獲中央肯定

唱響南島文化！台東大學領軍原青登國際舞台

唱響南島文化！台東大學領軍原青登國際舞台

因應超高齡化人口來臨　台東專科主動下鄉推廣「吃出健康」

因應超高齡化人口來臨　台東專科主動下鄉推廣「吃出健康」

關鍵字：

替代役彰化台東

讀者迴響

熱門新聞

黃志明嚴重車禍身亡

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

快訊／7-11開出9組發票大獎！2人中千萬

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

快交屋了！銀行突全面拒貸「真相超離譜」

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

祈錦鈅離婚原因曝光「被身心壓力壓垮」已完成離婚手續

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

北韓3高中生「姦殺女軍人」遭立即處決

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

國1「2大+2小車追撞」　現場慘況曝

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面