台東替代役代表隊赴彰化受驗　縣府勉以團隊精神迎戰七大關卡

▲台東替代役參加全國驗證訓練。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府替代役代表隊即將前往彰化，參加由內政部舉辦的「114年度替代役驗證型戶外訓練活動競賽」。縣府24日特別舉辦出發前勉勵儀式，由民政處副處長歐斐君代表縣長主持，期勉役男們在三天的訓練與競賽中，展現平時累積的實力與團隊默契，以最佳精神迎接挑戰。

今年活動自11月24日至26日在彰化員林市的替代役防救災協作訓練場地登場，全國共有20個縣市及替訓中心組成23支隊伍、322名隊員參加。競賽內容涵蓋避難帳棚搭設、防災食品運用、CPR＋AED及急救、結繩應用、防汛沙包堆疊、物資補給協作、交通指揮等七大項目，全面檢驗替代役平日訓練成果。

此次台東縣代表隊由備役編管中心徐智雄秘書擔任領隊，陳專福幹事擔任副領隊，隊長則由現役替代役男張峻豪帶領，共13名成員組成隊伍出征。歐斐君副處長在致詞時指出，這次驗證活動不只是競賽，更貼近真實災害現場，是難得的實戰演練機會。她提醒役男「安全第一、團隊優先、保持冷靜、享受過程」，希望大家在各項關卡中穩定發揮，展現台東替代役的專業與紀律。

她也特別感謝幕後役政團隊長期付出，並強調縣府將持續支持替代役制度與防救災培訓，強化青年在公共安全與緊急應變上的能力。最後並預祝代表隊旗開得勝，順利完成所有任務。