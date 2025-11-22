　
    • 　
>
政治

新生兒從母姓創新高！　內政部：6％寶寶跟母姓、花東比例最高

▲▼出生,嬰兒,新生兒,預防針,預防接種,出生率,少子化,生育補助,嬰幼兒。（圖／記者李毓康攝）

▲根據內政部統計，新生兒從母姓比例創新高。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

內政部11月15日公布最新統計，出生嬰兒從母姓的比率呈增加趨勢，2025年1到9月出生嬰兒8萬1,381人，7萬6,442人占93.9％，從母姓者4,884人占6.0％為歷年新高，男、女嬰從姓結構相似。依縣市別觀察，從母姓之比率以台東縣16.8％最高，花蓮縣16.5％次之。同期由父母雙方共同約定從父姓者，比率為96.5％，從母姓者為3.4％，亦為歷年新高。

內政部表示，基於性別平等之精神，為使子女姓氏兼顧人民姓名權及父母對於姓氏之平等選擇權，2007年5月23日及2010年5月19日修正公布《民法》第1059條規定，「父母於子女出生登記前，應以書面約定子女從父姓或母姓。未約定或約定不成者，於戶政事務所抽籤決定之」。

內政部說，觀察2020年到2025年1到9月出生嬰兒從姓情形，從父姓者比率自2020年的94.7％下降到2025年的93.9％，從母姓比率則自5.2％增加至6.0％，男、女嬰從姓結構相似。

若依從姓決定方式統計，由父母雙方約定從父姓者，占96.5％，從母姓者為3.4％，從母姓比率亦自2020年2.6％增加至2025年的3.4％。若由一方決定，則從母姓者占99.0％，從父姓者僅0.8％。我國雖仍以父系社會為主，惟從母姓比率呈緩增趨勢。

2025年1到9月出生嬰兒計8萬1,381人，從父姓者7萬6,442人占93.9％，從母姓者4,884人占6.0％為歷年新高，維持傳統姓名者僅54人。依縣市別觀察，從母姓之比率以台東縣16.8％最高，花蓮縣16.5％次之；傳統姓名則以台東縣占1.0％居首、花蓮縣占0.5％居次、南投縣及屏東縣占0.4％並列第三。

依《民法》第1059條、戶籍法第49條及相關戶籍登記處理作業，姓氏決定方式可分為「雙方約定」、「一方決定」、「申請人抽籤決定」、「戶政事務所抽籤決定」及「依監護人之姓」等情形。

內政部說，由父母雙方約定姓氏從父或母者，本次調查計有7萬9175人，占97.3％，其中從父姓比率仍高達96.5％，從母姓者3.4％為歷年最高，且從母姓比率呈逐年增加趨勢。由一方決定者，本期計2037人，占2.5％，其中從父姓者占0.8％，從母姓者則占99.0％；一方決定從母姓者，各年比率均逾9成8。

另外，由申請人或戶政事務所抽籤決定，主要原因包含父母一方行方不明、雙方不往來或拒絕約定子女姓氏或經催告仍不辦理登記者，本期計168人占0.2％。

11/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

下周雨區擴大「北東一路濕到周五」　低溫探14度
快訊／王品澔陷不倫風波照登紅毯！　全黑西裝現身
楊千霈金馬戰袍「大露背」！連16年主持紅毯　搭檔2男神
曾國城瘦成「一道閃電」！　公開真實體重
網封江湖最後大嫂！　人妻「劫囚救丈夫」過程全曝光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

新生兒從母姓創新高！　內政部：6％寶寶跟母姓、花東比例最高

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

財劃法一修再修　卓內閣拿什麼全面開戰？

「再睡5分鐘X湯姆貓與傑利鼠」聯名第2波　2款周邊+甜點禮盒

陳菁徽貼照控挺月世界主嫌！陳其邁「不以為然」喊告：看了三條線

下周雨區擴大「北東一路濕到周五」　低溫探14度

金馬獎／《華燈初上》演林心如兒子爆紅！劉敬23歲了…入圍新人獎

學者：中日爭端會平息　但亞太格局已改變

金馬獎／王品澔陷不倫風波照登紅毯！　全黑西裝現身：很興奮

徐生明少棒回歸原點鄉親力挺　高雄美濃開紅盤13比2勝苗栗汶水

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人列4缺點：人們很冷漠

金馬女星時尚／楊千霈紅毯最美主持人　削肩訂製禮服閃閃動人

【王子看得很清楚】以為人魚王子看不見趁機調戲　她搞笑趴窗求吻遭巴掌回擊

藍白修地制法將年增1.8億人事費　內政部：恐排擠地方預算

藍白修地制法將年增1.8億人事費　內政部：恐排擠地方預算

立法院今（21日）三讀通過《地方制度法》部分條文修正案，其中，修法明定一律將直轄市副市長增加為3人、副縣（市）長增加為2人、直轄市副秘書長增加為3人、縣（市）副秘書長增加1人，以及人口在2萬以上之鄉（鎮、市）公所置主任秘書1人等規定，內政部表示，此修法未能反映地方差異，且估算全國每年將增加約1.8億的人事費用支出，恐排擠地方業務推動預算。

新生兒一哭　貓媽「母性大爆發」秒做一動作

新生兒一哭　貓媽「母性大爆發」秒做一動作

公地放領政策重啟！落實土地正義　賴政府開百場會議終拍板

公地放領政策重啟！落實土地正義　賴政府開百場會議終拍板

陸配村里長因陸籍身份遭解職　內政部重申：雙重國籍不得任公職

陸配村里長因陸籍身份遭解職　內政部重申：雙重國籍不得任公職

拒免術換證！內政部堅持「變性需摘除性器官」官司連敗　監委要求檢討

拒免術換證！內政部堅持「變性需摘除性器官」官司連敗　監委要求檢討

