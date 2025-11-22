新生兒從母姓創新高！　內政部：6％寶寶跟母姓、花東比例最高

▲根據內政部統計，新生兒從母姓比例創新高。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部11月15日公布最新統計，出生嬰兒從母姓的比率呈增加趨勢，2025年1到9月出生嬰兒8萬1,381人，7萬6,442人占93.9％，從母姓者4,884人占6.0％為歷年新高，男、女嬰從姓結構相似。依縣市別觀察，從母姓之比率以台東縣16.8％最高，花蓮縣16.5％次之。同期由父母雙方共同約定從父姓者，比率為96.5％，從母姓者為3.4％，亦為歷年新高。

內政部表示，基於性別平等之精神，為使子女姓氏兼顧人民姓名權及父母對於姓氏之平等選擇權，2007年5月23日及2010年5月19日修正公布《民法》第1059條規定，「父母於子女出生登記前，應以書面約定子女從父姓或母姓。未約定或約定不成者，於戶政事務所抽籤決定之」。

內政部說，觀察2020年到2025年1到9月出生嬰兒從姓情形，從父姓者比率自2020年的94.7％下降到2025年的93.9％，從母姓比率則自5.2％增加至6.0％，男、女嬰從姓結構相似。

若依從姓決定方式統計，由父母雙方約定從父姓者，占96.5％，從母姓者為3.4％，從母姓比率亦自2020年2.6％增加至2025年的3.4％。若由一方決定，則從母姓者占99.0％，從父姓者僅0.8％。我國雖仍以父系社會為主，惟從母姓比率呈緩增趨勢。

2025年1到9月出生嬰兒計8萬1,381人，從父姓者7萬6,442人占93.9％，從母姓者4,884人占6.0％為歷年新高，維持傳統姓名者僅54人。依縣市別觀察，從母姓之比率以台東縣16.8％最高，花蓮縣16.5％次之；傳統姓名則以台東縣占1.0％居首、花蓮縣占0.5％居次、南投縣及屏東縣占0.4％並列第三。

依《民法》第1059條、戶籍法第49條及相關戶籍登記處理作業，姓氏決定方式可分為「雙方約定」、「一方決定」、「申請人抽籤決定」、「戶政事務所抽籤決定」及「依監護人之姓」等情形。

內政部說，由父母雙方約定姓氏從父或母者，本次調查計有7萬9175人，占97.3％，其中從父姓比率仍高達96.5％，從母姓者3.4％為歷年最高，且從母姓比率呈逐年增加趨勢。由一方決定者，本期計2037人，占2.5％，其中從父姓者占0.8％，從母姓者則占99.0％；一方決定從母姓者，各年比率均逾9成8。

另外，由申請人或戶政事務所抽籤決定，主要原因包含父母一方行方不明、雙方不往來或拒絕約定子女姓氏或經催告仍不辦理登記者，本期計168人占0.2％。