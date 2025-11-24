「大陸不是外國籍我非常訝異」　劉世芳：等於變相承認台灣是中國

▲內政部長劉世芳24日出席立法院內政委員會前接受媒體聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

記者蘇靖宸／台北報導

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華、民眾黨李貞秀因是陸配，能否從政引發政治與法律界討論，國民黨立法院黨團已表態修法，明定陸配參政權不受《國籍法》規範。但內政部長劉世芳今（24日）表示，「大陸不是外國籍我非常訝異」，如果大陸地區不叫外國，等於變相承認台灣是中國一部分；「我們的國家現在就是中華民國」，不論怎麼樣中華民國主權不能讓渡，也不能被解釋為中國一部分。

鄧萬華因具備中共國籍被解職而向花蓮縣府提起訴願，訴願委員會日前決議撤銷原處分，而李貞秀則因為民眾黨「兩年條款」，預計明年2月遞補為立委，但也因擁有中共國籍，尚未確定能否順利就職。國民黨立法院黨團已表態，將修法明定陸配參政權不受《國籍法》規範；民眾黨立法院黨團則宣示要修改《兩岸人民關係條例》。

劉世芳24日到立法院內政委員會備詢時，民進黨立委黃捷詢問，怎麼看國民黨說修《國籍法》，讓陸配不用放棄陸籍就可以任台灣公職？劉回應，內政部主管的《國籍法》20條非常清楚，要擔任中華民國公職 ，「他（她）對台灣的中華民國負有國家忠誠義務」，如果擁有中華民國以外國籍，忠誠義務大打折扣，甚至對敵對國家來講，會讓人覺得有忠誠、國安滲透等問題，「我們是極其不以為可」。

劉世芳說，網路上有人說中共國籍算是外國籍嗎？對的，112年行政院秘書長函提到，中國大陸人民不具有我國國籍就不屬於我國國民，所以內政部依此向北北桃花這幾個有村里長資格的陸配，都有多次發函指按《國籍法》要解職，但這次花蓮縣府訴願提到，另為適法處理，所以內政部請同仁去了解，但無論怎樣，如果這位陸配恢復村長資格，「我們仍會依法請她解職」。

民進黨立委李柏毅則詢問，怎麼看有國民黨委員說大陸不是外國？劉世芳表示，「大陸不是外國籍我非常訝異，因為我們拿的中華民國不管是身分證或護照或其他官方單位有關，都沒有包含中華人民共和國」。李柏毅笑著續問，應該要反問，大陸不是外國，請問中華民國是外國嗎？劉世芳說，如果大陸地區不叫外國，等於變相承認台灣是中國一部分，因為全世界認知到中國是中華人民共和國。

李柏毅說，為了選舉，有國民黨跟民眾黨委員做出這樣提案，只是想要拿到選票，但忘了中華民國、忘了大陸是敵對勢力、忘了大陸一天到晚都想要併吞我方。劉世芳表示，「我們的國家現在就是中華民國」，不論怎麼樣，要保全中華民國最大利益，主權不能讓渡，也不能被解釋為中國一部分。