　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

替代役逃兵偷開長官車回家！恐被記過禁足　倒楣連長北上牽車

▲▼ 。（圖／資料照）

▲李姓替代役新兵20日涉嫌偷車闖出成功嶺營區。（示意圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

成功嶺20日發生離奇逃兵案，李姓替代役新兵涉嫌偷竊胡姓連長車輛，將車開出營區、逃回台北老家，受理竊案的轄區警方表示，李男目前尚未到案，預計近日將會通知到案說明。針對李男冒用通行證及騙過哨兵離營，軍方表示，將函請憲兵隊調查，追究相關責任；至於成功嶺安檢站哨兵是否會被懲處？軍方說，暫不會做處分，但將會對衛哨加強宣導，強化管制作為。

據查，替代役270梯次26歲李姓男子20日下午2時在成功嶺報到，同晚9時許向幹部誆稱要如廁，後來卻疑似從廁所窗戶翻窗出去，並在營內停車場發現1輛轎車內放有鑰匙，遂將車輛竊走，通過營區大門時，向安檢哨兵出示原本擺放車內的通行證，並掃描手機內的「國軍行動裝置管理系統 (MDM) 」後，順利離開營區。

新訓單位發現李男失蹤後，在營區搜尋1小時無果，向李男家長通知情形，隔日凌晨2時許，家長回報李男已抵達台北家中，但情緒不穩，疑不適應軍中環境，全案正式曝光。

遭竊車主是成功嶺1名胡姓連長，胡男發現車輛被竊後，立即向警方報案，警方查出李男將胡男車輛開至台北住處，聯繫胡男，由胡男自己前往台北將車牽回；李男涉嫌偷車部分，警方已依竊盜罪嫌偵辦，近日將通知李男到案說明，後續將函送台中地檢署。

針對李男擅離職役部分，內政部役政司表示，將予以記過或禁足處分，目前已先讓李男請假，待情緒穩定，再請家長協助帶回，並評估身心狀況是否停役。

至於李男冒用他人身份闖過營區大門，軍方說，將函請憲兵隊調查，追究相關責任，並對衛哨加強宣導，強化管制作為，暫不對哨兵做處分。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 2 2395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Nana住處遭硬闖　母女合力壓制傷歹徒！警認定：正當防衛
黃立成「慘賠6.5億」加密帳戶被血洗　分析師揭前因後果
Andy「遭3台車尾隨」！　走鐘獎請保鑣內幕曝
輝達落地掀台北投資熱！「備胎地」廠商熱議　這塊地最搶手
快訊／周天成遭大逆轉！　澳洲公開賽止步4強

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

替代役逃兵偷開長官車回家！恐被記過禁足　倒楣連長北上牽車

彰化又有石虎被路殺！叼鼠過馬路被撞死　血肉模糊畫面超慘

邀朋友摩鐵開趴慶生！麻吉沒來警察先到　身上一堆毒品壽星慘了

花蓮19歲騎士車禍「摔進BMW車底」零件噴散滿地　20天後不治

快訊／新北男鐵棍隨機攻擊！無辜夫妻慘受傷　車上搜出安毒

12機車禮讓行人「只有最後一個被攔」　騎士抗罰失敗原因曝光

他喝爛醉嗆警掰彎偵防車天線　跆拳國手「警界蔣萬安」秒制伏

鋸齒刀割喉女友！她全身赤裸衝超商求救　恐怖情人下場曝

販毒5次賺1萬3500！　瞎扯「合資買毒」彰化男重判18年

義氣麻吉出錢又出力！監獄放風前空投物資　外送失敗恐得罰百萬

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

替代役逃兵偷開長官車回家！恐被記過禁足　倒楣連長北上牽車

彰化又有石虎被路殺！叼鼠過馬路被撞死　血肉模糊畫面超慘

邀朋友摩鐵開趴慶生！麻吉沒來警察先到　身上一堆毒品壽星慘了

花蓮19歲騎士車禍「摔進BMW車底」零件噴散滿地　20天後不治

快訊／新北男鐵棍隨機攻擊！無辜夫妻慘受傷　車上搜出安毒

12機車禮讓行人「只有最後一個被攔」　騎士抗罰失敗原因曝光

他喝爛醉嗆警掰彎偵防車天線　跆拳國手「警界蔣萬安」秒制伏

鋸齒刀割喉女友！她全身赤裸衝超商求救　恐怖情人下場曝

販毒5次賺1萬3500！　瞎扯「合資買毒」彰化男重判18年

義氣麻吉出錢又出力！監獄放風前空投物資　外送失敗恐得罰百萬

大谷翔平成立家族基金會！Logo攜妻女＋愛犬　目標助孩子與動物

韓女星Nana住處遭硬闖　母女合力壓制傷歹徒！警認定：屬正當防衛

「首席科學家」只有高中畢業！陸大學「被騙兩年」還讓他帶博士生

彰化街頭驚見「惡靈古堡」神秘圖案！市長也看不懂　地政處解密

北流耶誕小鎮宣告回歸！　馬念先、鄭宜農都來了

力挺陳菁徽！高雄藍營籲市府勿用濫訴掩蓋事實

黃立成「慘賠6.5億」加密帳戶被血洗　幣圈分析師揭前因後果

美18歲少女「郵輪遭絞殺」！屍體塞床底　16歲繼弟列頭號嫌犯

Andy「一直遭3台車尾隨」！活動結束才說：很恐怖 走鐘獎請保鑣內幕曝

2026談藍白合恐「無濟於事」　黃光芹嘆：硬把簡單的事複雜化

【暖到骨子裡】阿嬤行動不便只能門口看 店員主動走出來一件一件讓她挑QQ

社會熱門新聞

月世界成垃圾山　「環工碩士里長」開除黨籍

台語女歌手胃癌術後變植物人亡！家屬控醫療過失

高雄人妻劈2小王！喊：高潮好幾回　老公見「軟腳了」崩潰

竹縣府勞工處前正副處長助企業免罰　遭判4、2年

高雄市政府要告陳菁徽！譴責栽贓嫁禍

月世界5樓垃圾山主謀竟是里長父子檔

即／國1大雅段死亡車禍！副駕男遭拋飛邊坡慘死

台南晚間大火！大範圍廢棄物燃燒

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

恐怖男持刀割喉同居女　赤裸女逃命滴血求救

月世界垃圾山主謀　「環工碩士里長」黑底曝

即／新北男鐵棍隨機攻擊　夫妻受傷

即／月世界垃圾山案　里長父子4人收押禁見

台南烏樹林「廢棄暫置場」深夜大火！　恐延燒1週

更多熱門

相關新聞

替代役從容逃兵真相曝！十軍團認疏失：哨兵認證沒認人

替代役從容逃兵真相曝！十軍團認疏失：哨兵認證沒認人

替代役270梯次26歲李姓役男昨天（20日）前往成功嶺報到，疑因不適應軍中環境，涉嫌偷竊成功嶺內1名連長的車鑰匙，並拿出車上軍車證通過安檢站哨人員，將連長私車開出營區逃回台北家。針對偷車部分，內政部替代役訓練中心指出，已交由警方偵辦，後續將依竊盜罪嫌移送台中地檢署；有關李男闖出營區部分，十軍團坦承有疏失，表示將加強門禁管制。

從從容容偷車逃兵　成功嶺哨兵站假的

從從容容偷車逃兵　成功嶺哨兵站假的

替代役逃兵有偷車！烏日警方證實了

替代役逃兵有偷車！烏日警方證實了

26歲替代役報到7小時後就逃兵　中心澄清：沒偷車

26歲替代役報到7小時後就逃兵　中心澄清：沒偷車

快訊／成功嶺傳逃兵！替代役男偷連長車鑰匙開出營

快訊／成功嶺傳逃兵！替代役男偷連長車鑰匙開出營

關鍵字：

成功嶺替代役偷車逃兵

讀者迴響

熱門新聞

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

粿粿哥哥「拿遺產金援她」

月世界成垃圾山　「環工碩士里長」開除黨籍

快檢查！10張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

美催烏感恩節前達成停戰！澤倫斯基發表談話

范姜彥豐「整天打電動」！

台語女歌手胃癌術後變植物人亡！家屬控醫療過失

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

AV女優宣布停工　自曝梅毒篩檢偽陽性

胡宇威「開罵航空公司」罕見動怒！

大苑子董座登門道歉　農場發聲否認收買：今年不賣石虎柳丁給他們

高雄人妻劈2小王！喊：高潮好幾回　老公見「軟腳了」崩潰

大苑子遭炎上認錯了！董事長親赴南投道歉

更多

最夯影音

更多
中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境
歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面