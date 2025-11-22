替代役逃兵偷開長官車回家！恐被記過禁足　倒楣連長北上牽車

▲李姓替代役新兵20日涉嫌偷車闖出成功嶺營區。（示意圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

成功嶺20日發生離奇逃兵案，李姓替代役新兵涉嫌偷竊胡姓連長車輛，將車開出營區、逃回台北老家，受理竊案的轄區警方表示，李男目前尚未到案，預計近日將會通知到案說明。針對李男冒用通行證及騙過哨兵離營，軍方表示，將函請憲兵隊調查，追究相關責任；至於成功嶺安檢站哨兵是否會被懲處？軍方說，暫不會做處分，但將會對衛哨加強宣導，強化管制作為。

據查，替代役270梯次26歲李姓男子20日下午2時在成功嶺報到，同晚9時許向幹部誆稱要如廁，後來卻疑似從廁所窗戶翻窗出去，並在營內停車場發現1輛轎車內放有鑰匙，遂將車輛竊走，通過營區大門時，向安檢哨兵出示原本擺放車內的通行證，並掃描手機內的「國軍行動裝置管理系統 (MDM) 」後，順利離開營區。

新訓單位發現李男失蹤後，在營區搜尋1小時無果，向李男家長通知情形，隔日凌晨2時許，家長回報李男已抵達台北家中，但情緒不穩，疑不適應軍中環境，全案正式曝光。

遭竊車主是成功嶺1名胡姓連長，胡男發現車輛被竊後，立即向警方報案，警方查出李男將胡男車輛開至台北住處，聯繫胡男，由胡男自己前往台北將車牽回；李男涉嫌偷車部分，警方已依竊盜罪嫌偵辦，近日將通知李男到案說明，後續將函送台中地檢署。

針對李男擅離職役部分，內政部役政司表示，將予以記過或禁足處分，目前已先讓李男請假，待情緒穩定，再請家長協助帶回，並評估身心狀況是否停役。

至於李男冒用他人身份闖過營區大門，軍方說，將函請憲兵隊調查，追究相關責任，並對衛哨加強宣導，強化管制作為，暫不對哨兵做處分。