藍醞釀為中配修國籍法　劉世芳：修法排除特定國家才是標籤化

記者陳家祥／台北報導

內政部要求中配擔任公職必須依照《國籍法》放中華民國籍以外的國籍，國民黨團擬修《國籍法》解套。對此，內政部長劉世芳說，《國籍法》規定要對單一國家效忠，針對中華民國以外的任何國家都是同樣規定處理，並沒有所謂的化外的規定，「如果有人把特別的一個國家或地區修法排除掉的話，這個才是標籤化處理」。

劉世芳說，只要是中國的人，依照「兩岸人民關係條例」到台灣來申請到合法許可的話，他在台灣不管是生活、福利、工作上面，都是受到同樣的保障。

劉世芳強調，唯一的比較不同的地方就是，《國籍法》規定要對單一國家效忠，所以才會有《國籍法》20條的規定。她強調，已經經多次重申，《國籍法》的規定是針對中華民國以外的任何國家都是同樣規定處理，並沒有所謂的化外的規定，「如果有人把特別的一個國家或地區修法排除掉的話，這個才是標籤化處理」。

至於台中市長盧秀燕質詢時說，公職人員要以效忠中華民國為對象；桃園市長張善政則說，以《國籍法》討論中配參政資格，在法理層面上有疑慮。劉世芳重申，擔任公職的意思就是，只能針對某一個國家效忠，不可能效忠兩個國家，所以在不管是張市長或者是盧市長他們的話我們都會引以爲參考。

劉世芳再次強調，如果做《國籍法》的修法，會不會會有標籤化處理？或者對未來中配要參加台灣的任何其他公共活動或是公共領域部分，反而有不同的一個想像的空間。