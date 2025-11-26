　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅：能當一日市長就很開心　台北是首都「我不會爭取也不敢奢望」

▲▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

各黨備戰2026九合一選舉，針對台北市長提名部分，民進黨內已有多人被點名，但目前僅壯闊台灣創辦人吳怡農遞件表達意願，而在多份民調中，綠委王世堅則是拔得頭籌，且能吸引部分藍白支持者相挺。對此，王世堅今（26日）受訪時表示，對於民眾的支持非常感謝，「只能說讓我當一日市長，我就很高興」。王世堅強調，台北是首都，提名人選黨應該要正視，也緊鑼密鼓籌畫，「我不會去爭取也不敢有這樣的奢望，只要黨提出的候選人，我一定全力支持」。

有媒體詢問，如何看待獲得藍白支持者支持，成為跨黨派最大公約數？王世堅回應，他不敢這樣認為，只是在份內做應該做的工作、說應該說的話，對於民眾的支持非常感謝，「只能說讓我當一日市長，我就很高興，這也可以寫到族譜，一日市長就夠了」。

王世堅表示，這是首都台北市，選舉要提的人選，應該是黨要正視、研究，究竟哪一位最適合參選。對於台北市長提名作業，王則透露，黨正在緊鑼密鼓籌畫，「我不會去爭取也不敢有這樣的奢望，只要黨提出的候選人，我一定全力支持」。

而在多份民調呈現第一，王世堅坦言，現在民調很多，「朋友們也會傳給我看，但都是大概看一下皮毛，並沒有深入了解，花太多時間解讀民調是庸人自擾，我的職志不在這裡，而是在立法院推動很多想做的事情，謝謝，如果有民眾支持我，非常感謝」。

而有路人直接對王世堅喊台北市長好，王世堅急忙表示，「大家太抬舉我了啦！很高興政治上一路走來得到民眾支持，這當然是最大回報，但我不會以此認為應該怎麼樣或是代表黨，我絕對不敢這麼想」。

王世堅強調，他一再說，黨應該讓最強的人出來，我認為有好幾位人選，包含鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜，「都比我強太多，黨應該針對這幾位審慎評估，讓最強的出來」。至於被祕書長徐國勇點名是候選人之一，王表示，他跟徐國勇30年交情，徐國勇腦海裡一直有王世堅名字，舉例當然就舉好朋友名字，但黨沒有正式談這件事，因為他們覺得有更強人選，所以正在針對更強人選詢問、審理中，「沒有問我這是好事」。

11/24 全台詐欺最新數據

中國CPB今選秀！　前悍將外野手獲指名
快訊／好市多黑五「第4波優惠」曝光
日本退房「台人1好習慣」網吵翻：根本不需要！　民宿老闆給答案
分期買iPhone「房貸少100萬？」　理財達人揭真相
中國「最強連鎖咖啡」傳12月插旗台灣　經濟部：沒有核准投資
快訊／台積電提告羅唯仁　智財商業法院：已分案儘速審理
快訊／高雄2高中生「噴酒精」放火燒置物櫃！　校方證實

嗆賴清德1.25兆國防預算「玩火」　鄭麗文：台灣變兵工廠

王世堅支持提高國防預算　籲撥出額度軍人加薪「相信在野黨會合作」

賴清德總統今（26日）表示，中國企圖以武逼統、併吞台灣，政府研擬兩項「守護民主台灣國家安全行動」方案，且為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例》及預算規畫，預計未來8年內投入1兆2500億元經費。國民黨主席鄭麗文下午主持中常會時重批，「賴清德你在玩火啊！」不但讓台海變成火藥庫，更讓台灣變成兵工廠，該預算加上明年度國防預算9495億，今年舉債規模就要突破5000億，遠超法定上限！

點賴政府問題　周玉蔻：閣揆不得人心、溝通論述根本殘兵敗將

王世堅支持提高國防預算　籲撥出額度軍人加薪「相信在野黨會合作」

賴清德：高市早苗言論基於印太穩定　中國動不動威脅非大國應有作為

點賴政府問題　周玉蔻：閣揆不得人心、溝通論述根本殘兵敗將

顧立雄：國防特別預算帶動經濟　預估創造4000億產值、9萬工作機會

賴清德：高市早苗言論基於印太穩定　中國動不動威脅非大國應有作為

顧立雄：國防特別預算帶動經濟　預估創造4000億產值、9萬工作機會

顧立雄：國防特別預算帶動經濟　預估創造4000億產值、9萬工作機會

王世堅台北市長民進黨選舉吳怡農蔣萬安

