民進黨正式提名　蘇巧慧選新北市長、陳品安戰苗栗縣長

▲2026民主進步黨新北、苗栗縣市長提名記者會。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（26日）召開中執會，會中討論「2026年新北市長、苗栗縣長提名候選人名單」提案並議決，最終通過分別徵召綠委蘇巧慧、議員陳品安。隨後也召開提名記者會。總統兼黨主席賴清德介紹，今天提名的二人具備許多相同特點：都是女性候選人、都是台大高材生、都是律師，也都深具理想跟抱負，在國會、議會表現傑出，蘇巧慧問政第一、深入基層，陳品安有理想，更實在地推動各種作為。

賴清德表示，上個月民進黨推薦台中、嘉義市、宜蘭、台東縣市長候選人，獲得地方一致好評，今天要再推薦新北、苗栗縣市長候選人，他們具備許多相同特點：都是女性候選人、都是台大高材生、都是律師，也都深具理想跟抱負，在國會、議會表現傑出。

賴清德介紹，蘇巧慧是台大法律系畢業高材生，同時也是美國波士頓大學、賓州大學法律系碩士，回國後律師高考及格在萬國事務所服務，非常重視民眾法律權益，且她是在民主家庭中長大，對於台灣未來有相當高理想跟抱負，投入立委三屆以來表現傑出，前後獲得公督盟15次績優評鑑，非常不容易，且問政深入民眾生活，包含教育甚至太空領域相關法律，這樣懷抱理想、問政第一、深入基層的立委擔任新北市長，絕對是市民之福。

賴清德指出，第二位要推薦的是議員陳品安，她是台大財金系畢業、更是法學碩士，投入政治工作有別於一般人，她沒有顯赫家世，但在台北擔任律師時，看到苗栗有一群人守護鄉土、站出來反瘋車運動，站在鄉親那一邊，又免費幫民眾打官司，最後她決定留在苗栗，連結婚宴客都選在苗栗。

賴清德指出，人無法決定哪裡出生、但可以決定要在哪裡奮鬥，陳品安一直到現在沒有離開苗栗，兩次議員都高票當選，可以看出她不僅有理想、有愛心，更實實在在地推動各種作為、爭取許多建設，包含關心在地醫療，讓灣裡衛生所重建為社福聯合大樓，這些就是具體行動。很有信心跟苗栗鄉親報告，讓陳品安擔任縣長一定可以為苗栗帶來更長遠發展、照顧父老鄉親。