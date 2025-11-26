賴清德示警北京2027武統台灣　游淑慧：輝達應該很糾結是否繼續投資

記者郭運興／台北報導

總統賴清德今（26日）召開記者會說明1.25兆新台幣國防特別預算，更強調「北京當局也以2027年完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備，企圖以武逼統、以武逼降」。對此，國民黨台北市議員游淑慧點出3個傻眼，她認為，賴總統突兀發言，除了為國防預算增加合理性外，更害怕的是，民進黨是在為沒收2028大選做鋪排，不管背後政治目的為何，賴清德真的完全不考慮台灣的經濟，外資、輝達，聽到總統這樣講，應該會很糾結要不要繼續投資台灣吧。

▲總統賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／記者周宸亘攝）

游淑慧表示，任性賴清德，能韌性台灣？自己三個傻眼，第一驚，「政府為了國防預算，先來嚇民眾」、二驚，「股市開盤中，總統突然拋出戰爭預警」、三驚，「沒人理總統的戰爭警示，收盤大漲還拉尾盤」。

游淑慧表示，今天任性發出2027武統預警的賴總統，說穿了，就是為了要強化狂增國防預算的合理性，做個總統，為了要錢，就不惜威嚇自己的老百姓，自己也真是驚掉下巴。

游淑慧質疑，「2027完成武統台灣目標」，是民進黨何時得到的情報？應該不是昨天川普和高市通完話，順便也打了通電話告知吧，如果民進黨早知道兩岸局勢一觸即發，那執政黨這兩年還花這麼多時間在搞地方縣市的財劃法？花這麼多時間在搞東釋憲、西釋憲的？實在無言。

游淑慧直言，今天賴總統突兀的發言，除了是為國防預算增加合理性外，其實自己更害怕的是，民進黨是在為沒收2028大選做鋪排。

游淑慧憂心，不管其背後政治目的為何，一國總統這樣的發言，賴清德真的完全也是不考慮台灣的經濟，如外資、如輝達，聽到總統這樣講，應該會很糾結要不要繼續投資台灣吧。

不過游淑慧強調，更諷刺的是，當一國總統發出兩年內的戰爭預警後，股市居然不跌反大漲，這代表什麼呢？代表民進黨操作了20年抗中保台的劇碼，到最後反成了「狼來了」的窘境，讓人民彈性疲乏，也讓人民失去了對民進黨的信任，和對戰爭應有的戒慎。

▼ 游淑慧 。（圖／記者黃克翔攝）