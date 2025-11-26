獲提名選苗栗縣長　陳品安落淚曝選戰策略：每天晚上都覺得自己會贏

▲苗栗縣⾧候選⼈陳品安。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（26日）召開中執會，會中討論「2026年新北市長、苗栗縣長提名候選人名單」提案並議決，最終通過分別徵召綠委蘇巧慧、議員陳品安。隨後也召開提名記者會，在總統兼任民進黨主席賴清德介紹時，一旁的陳品安已經落淚，一旁的祕書長徐國勇頻頻遞上衛生紙。對於如何勝選，陳品安表示，雖然苗栗一直是藍大於綠，但其實自己長期服務也不分黨派、年齡，也會跟不一樣黨籍的夥伴合作，像在頭份有曾玟學議員、竹南有時代力量的葉宗倫議員，相信有突圍可能，「我每天晚上都覺得自己會贏」。

陳品安上台先用客語打招呼，她表示，非常榮幸站在這裡，一直以來都想跟隨民主前輩同行，今天接受民進黨徵召參選苗栗縣長，感動也感恩，「感謝民進黨給予我這樣的年輕人，這麼棒的機會來說出對苗栗的願景跟想像，感恩苗栗鄉親用每次選票澆灌我，讓我成長茁壯站在這邊宣示決心」。

陳品安表示，苗栗縣長候選人是很重擔子，從未政黨輪替，很多人問我為何有這樣的勇氣接受徵召，畢竟苗栗藍大於綠的結構非常難突破，「但對於我這樣的年輕人，最難的決定是生小孩，如果有更難的是生第二個，自己是兩個苗栗孩子的媽媽，家人都是我從政最堅實的夥伴，我無法選擇出身但可以選擇在哪裡落地生根，苗栗就是我的選擇」。

陳品安透露，自己是高雄出生、在台北執業，來到苗栗參加社運是人生最大轉折，2018年第一次參選，「鄉親沒有因為我不是苗栗出身就排斥我，讓我為他們服務，我是新苗栗人，願意為這個地方付出、一起前進，自己用法律專業陪同被詐騙的被害人、幫助被家暴的婦女、處理債務的拋棄繼承問題、失能長輩的監護宣告，自己過程中也認識很多在苗栗工作的人，熱愛苗栗的人無所不在，他們就是我參選的動力」。

陳品安強調，相信有很多不分黨派、不分年齡的鄉親，大家一起努力，作為政治工作者為鄉親打拼，這是我的使命，身為兩個小孩的媽媽，為苗栗打造對下一代更好的環境，是身為媽媽的責任，自己也會全力輔選所有苗栗縣黨公職、結合有相同民主理念的夥伴，「在苗栗開出民主花朵，我一定會贏」。

至於媒體提問，選戰時面對縣長鍾東錦有優勢嗎？陳品安回應，雖然苗栗一直是藍大於綠，但其實自己在很多公教人員心目中接受度是高的，長期法律服務也不分黨派、年齡，只要有需要就去服務，鍾東錦競選連任、有執政資源，自己希望透過不一樣的組織方式，在苗栗找到所有認真生活的人，突破一般村里長、農漁會組織，拜訪百工百業、一步步突破。

陳品安表示，自己雖然是閩南人但是客家媳婦，自己會用不一樣的婦女優勢、年輕優勢來突破傳統結構，苗栗縣的傳統結構也不是如此緊密，過去的派系也因為鍾東錦執政有不一樣的變化，自己也會跟不一樣黨籍的夥伴合作，只要價值一致，像在頭份有曾玟學議員、竹南有時代力量的葉宗倫議員，一起合作，相信有突圍可能，「我每天晚上都覺得自己會贏」。