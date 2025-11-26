　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

AIT：賴清德1.25兆投資不可或缺！　期待台灣各政黨找到共同立場

▲▼總統賴清德出席「Google 台灣新辦公室開幕活動」。-谷立言（圖／記者周宸亘攝）

▲美國在台協會處長谷立言。（圖／記者周宸亘攝）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德26日宣布1.25兆的國防特別預算，美國在台協會處長谷立言表示，台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，在國防領域投入至關重要的投資，若要嚇阻全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰，這些投資不可或缺。他說，台灣提升國防支出的決定獲得來自各黨派的支持，令他深受鼓舞，「正如支持台灣是美國長年以來橫跨黨派的優先要務，我也期待台灣各政黨能在此議題上找到共同立場」。

谷立言表示，台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，在國防領域投入至關重要的投資，若要嚇阻全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰，這些投資不可或缺。他說，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與《台灣關係法》以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。

谷立言強調，台灣提升國防支出的決定獲得來自各黨派的支持，令他深受鼓舞。正如支持台灣是美國長年以來橫跨黨派的優先要務，他也期待台灣各政黨能在此議題上找到共同立場。

谷立言說，無論優先追求的是維護台灣的民主與市場經濟，是促進兩岸對話的條件，還是維持來自國際社會的支持，提升台灣的防衛能力都是必要的前提。他表示，確保兩岸分歧在不受脅迫的情況下以和平方式解決，對全世界來說都是利害攸關的事，今天宣布的消息，是朝向藉由強化嚇阻以維持台海的和平穩定，所邁出的一大步。

