藍白財劃法恐舉債逾5千億　賴清德批：不能明知院版要送出還強行表決

記者詹詠淇／台北報導

朝野對《財劃法》修法攻防激烈，立院藍白黨團昨在立院程序委員會以人數優勢，把行政院版《財劃法》暫緩列案。總統賴清德今（26日）除細數台灣近年經濟成長數據，強調國家財政體質改善成果，他也示警，藍白《財劃法》版本恐使中央舉債超過5千億元，也會違反《公債法》，不能明知政院版要送出還直接逕付二讀、強行表決。

總統賴清德上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並舉行記者會，親自向國人說明，將大幅增加台灣國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，彰顯台灣捍衛民主的決心。

談及近期立院朝野攻防激烈的《財劃法》修法爭議，賴清德指出，台灣經濟秩序不斷在進步。過去前總統馬英九執政8年，整體經濟進步雖然沒有達到其競選政見目標，經濟成長率6%、國民平均所得3萬塊美金，或是失業率降到3%。但是，在馬任內8年平均年經濟成長率是2.8%，也有2.8%的成長。

賴清德指出，在前總統蔡英文任內8年，每年經濟成長率3.2%。股市也有8千多點，上漲到2萬3千多點，成長155%。「當然，台灣今年的經濟更是有明確的成長」，包括去年第四季經濟成長率4.84%、今年第一季5.48%、第二季8%、第三季7.6%，今年整體經濟成長率可望達到6%左右。

「因為經濟成長率增加，我們國民平均所得就會增加」，賴清德說，現在國民平均所得是3萬8千多元美金，比日本也比韓國高。如果經濟持續發展下去，「我們大概在明年、後年，國民平均所得就會超過4萬塊美金，這樣自然而然會增加我們的稅收」。

賴清德指出，大家可以看到，在蔡英文任內，每年歲計都有賸餘，一千多億、兩千多億、數百億，累積有數千億元之多。所以，在蔡英文任內，「我們不僅僅提高國防預算，強化我們的國防力量，讓國家能夠更安全」，也推動各項建設、投資許多社會照顧，包括0到6歲國家一起養、高中職公立私立免學費、私立大學學費補助和長照2.0等。

賴清德認為，如果《財劃法》是合理的中央跟地方的財政分配，未來中央還是會有足夠經費去推動國防建設、國家建設、經濟發展以及對人民的照顧；但在野黨2次的《財劃法》修法，第一次從中央搬走了4165億元，已經讓明年度中央政府總預算，就行政院送到立法院待審的中央政府總預算，不得不舉債3千多億元；第二次修法，又從中央拿走了2千多億。

賴清德直言，如果要按照第二次在野黨的《財劃法》修法版本，中央勢必要舉債5千多億，也會違反《公債法》。希望行政院跟立法院朝野黨團，能進一步協商，不能夠明知道行政院的版本要送出了，然後直接逕付二讀、強行表決。

賴清德強調，沒有經過討論、社會溝通、沒有採納行政院的意見，這樣的版本很難推動，對國家的整體發展是不利的。因此，他利用這個機會，敬請立法院朝野黨團，還有立法跟行政繼續協商《財劃法》，特別是行政院的《財劃法》版本已經送到立法院，應該交付委員會討論，然後討論出一本新的《財劃法》，既能夠保存中央力量，也能夠落實地方自治，這樣對國家、對每一個縣市的人民才是好的。

賴清德說，否則，我們可以看到今年，丹娜絲颱風來了，立法院通過特別預算；花蓮樺加沙颱風造成堰塞湖災情，又通過特別預算；台中非洲豬瘟的疫情爆發，也需要中央的協助。如果根據立法院第2次修正通過的《財劃法》，中央未來對於救災都會出現困難。遑論對人民的進一步照顧、經濟進一步發展、國家進一步建設，或者是去保護這個國家提高國防預算。

最後，賴清德希望，立法院不分朝野都能夠基於國家整體利益，和每一個人民的福祉，不分是哪一個領域，重新坐下來，好好談論《財劃法》，這個才是對國家真正有幫助。如果能夠談論出一個合理的《財劃法》，國防預算、國防特別預算不會有問題、不會有問題。