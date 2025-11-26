　
政治

賴清德：北京以2027武統台灣為目標　加速侵台軍事整備

▲▼總統召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會-賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

▲總統賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今親自主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會，公布2項行動方案，包含要在未來8年投入1.25兆國防軍購經費。賴清德在簡報致詞時也提到，北京當局也以2027年完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高台灣周邊演習與飛彈侵擾，企圖以武逼統、以武逼降。

賴清德說，今天稍早召集國安高層會議，就當前國家安全情勢聽取簡報。北京當局進來全面推進企圖把民主台灣變成中國台灣的行動，已經對國家安全與自由民主蓋來威脅，經過充分討論，已經研擬了2項守護民主台灣國家安全行動方案作為具體因應策略。 

賴清德提到，一如國際關注，中國對台灣、對印太區域的威脅正在加劇，近期在日本、菲律賓、台海周邊，各類型軍事侵擾、假訊息認知操作等復合威脅不斷，不僅如此，北京當局也以2027年完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高台灣周邊演習與飛彈侵擾，企圖以武逼統、以武逼降。

賴清德還說，武力之外，中國正升高法律戰、心理戰、輿論戰，企圖在世界上消滅台灣主權，更藉「反獨促統」及「跨境鎮壓」（Transnational repression），企圖蠶食鯨吞中華民國政府的管轄權，形塑對台灣實質「治理」的假象；

賴清德表示，在台灣內部，中國正加大統戰滲透與分化，混淆國人的國家認同，削弱我們的團結，以強加實踐他們主張的「一國兩制台灣方案」、「『愛國者』治台」目標。這些作為，目的都是要把自由繁榮、在世界舞台發光發熱的「民主台灣」，關進威權專制的「中國台灣」裡，達成併吞台灣，稱霸、宰制印太區域的野心。

賴清德強調，為了因應前所未有的嚴峻情勢，國安團隊已經規劃兩大行動方案，全面應對迫切的國安威脅，全力守護「民主台灣」。

11/24 全台詐欺最新數據

473 1 6839 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台北女開賓士訪友！　「路況不熟」開進海中死亡
台男轉機「遭武裝人員帶走」失聯3天！　家屬急求助
賴清德：北京以2027武統台灣為目標　加速侵台軍事整備
完勝士林逢甲！　全台唯一「5星金賞夜市」曝光
甲板賞美景「驚見行李漂海上」　渡輪乘客傻眼：家當全丟了
國二女脊椎開刀「被逼讓座」　媽怒：要穿泳衣出門？
台中22歲女跟男友吵架　把剛生男嬰從11樓丟下慘死

賴清德：北京以2027武統台灣為目標　加速侵台軍事整備

藍白財劃法恐舉債逾5千億　賴清德批：不能明知院版要送出還強行表決

AIT：賴清德1.25兆投資不可或缺！　期待台灣各政黨找到共同立場

被要求替美買單升級菲國基地　國民黨團轟：天價軍費買到喪權辱國

川普亞洲行前說「台灣就是台灣」　賴清德：短短兩句話道盡一切

1.25兆將投入建構「台灣之盾」　賴清德：中國一定會對台射飛彈

賴清德：高市早苗言論基於印太穩定　中國動不動威脅非大國應有作為

賴清德：我們是投資在和平　沒有實力做後盾的和解容易淪為投降

拋1.25兆軍購受美國壓力？　賴清德：壓力是來自中國的併吞

批賴清德國安方案是軍購包裝　藍委憂1.25兆特別預算衝擊財政

賴清德：北京以2027武統台灣為目標　加速侵台軍事整備

藍白財劃法恐舉債逾5千億　賴清德批：不能明知院版要送出還強行表決

AIT：賴清德1.25兆投資不可或缺！　期待台灣各政黨找到共同立場

被要求替美買單升級菲國基地　國民黨團轟：天價軍費買到喪權辱國

川普亞洲行前說「台灣就是台灣」　賴清德：短短兩句話道盡一切

1.25兆將投入建構「台灣之盾」　賴清德：中國一定會對台射飛彈

賴清德：高市早苗言論基於印太穩定　中國動不動威脅非大國應有作為

賴清德：我們是投資在和平　沒有實力做後盾的和解容易淪為投降

拋1.25兆軍購受美國壓力？　賴清德：壓力是來自中國的併吞

批賴清德國安方案是軍購包裝　藍委憂1.25兆特別預算衝擊財政

藍白財劃法恐舉債逾5千億　賴清德批：不能明知院版要送出還強行表決

藍白財劃法恐舉債逾5千億　賴清德：不能明知院版要送出還強行表決

朝野對《財劃法》修法攻防激烈，立院藍白黨團昨在立院程序委員會以人數優勢，把行政院版《財劃法》暫緩列案。總統賴清德今（26日）除細數台灣近年經濟成長數據，強調國家財政體質改善成果，他也示警，藍白《財劃法》版本恐使中央舉債超過5千億元，也會違反《公債法》，不能明知政院版要送出還直接逕付二讀、強行表決。

被要求替美買單升級菲國基地　國民黨團轟：天價軍費買到喪權辱國

被要求替美買單升級菲國基地　國民黨團轟：天價軍費買到喪權辱國

賴清德投1.25兆國防預算　國台辦批「討好外部勢力」

賴清德投1.25兆國防預算　國台辦批「討好外部勢力」

1.25兆將投入建構「台灣之盾」　賴清德：中國一定會對台射飛彈

1.25兆將投入建構「台灣之盾」　賴清德：中國一定會對台射飛彈

賴清德：高市早苗言論基於印太穩定　中國動不動威脅不是大國應有作為

賴清德：高市早苗言論基於印太穩定　中國動不動威脅不是大國應有作為

賴清德

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

