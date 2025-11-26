賴清德：北京以2027武統台灣為目標　加速侵台軍事整備

▲總統賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今親自主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會，公布2項行動方案，包含要在未來8年投入1.25兆國防軍購經費。賴清德在簡報致詞時也提到，北京當局也以2027年完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高台灣周邊演習與飛彈侵擾，企圖以武逼統、以武逼降。

賴清德說，今天稍早召集國安高層會議，就當前國家安全情勢聽取簡報。北京當局進來全面推進企圖把民主台灣變成中國台灣的行動，已經對國家安全與自由民主蓋來威脅，經過充分討論，已經研擬了2項守護民主台灣國家安全行動方案作為具體因應策略。

賴清德提到，一如國際關注，中國對台灣、對印太區域的威脅正在加劇，近期在日本、菲律賓、台海周邊，各類型軍事侵擾、假訊息認知操作等復合威脅不斷，不僅如此，北京當局也以2027年完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高台灣周邊演習與飛彈侵擾，企圖以武逼統、以武逼降。

賴清德還說，武力之外，中國正升高法律戰、心理戰、輿論戰，企圖在世界上消滅台灣主權，更藉「反獨促統」及「跨境鎮壓」（Transnational repression），企圖蠶食鯨吞中華民國政府的管轄權，形塑對台灣實質「治理」的假象；

賴清德表示，在台灣內部，中國正加大統戰滲透與分化，混淆國人的國家認同，削弱我們的團結，以強加實踐他們主張的「一國兩制台灣方案」、「『愛國者』治台」目標。這些作為，目的都是要把自由繁榮、在世界舞台發光發熱的「民主台灣」，關進威權專制的「中國台灣」裡，達成併吞台灣，稱霸、宰制印太區域的野心。

賴清德強調，為了因應前所未有的嚴峻情勢，國安團隊已經規劃兩大行動方案，全面應對迫切的國安威脅，全力守護「民主台灣」。