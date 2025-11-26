被要求替美買單升級菲國基地　國民黨團轟：天價軍費買到喪權辱國

▲立法院國民黨黨團召開「掏空家產 為『菲』作嫁」記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、立委賴士葆出席。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前建議由台灣提供資金，協助升級菲律賓境內美軍基地，事後外交部也證實收到此建議。對此，國民黨團今（26日）召開記者會，要求總統賴清德向國人公開說明，台美私下是否討論相關內容、拒絕了什麼、又接受了什麼。國民黨團強調，中華民國的安全不是靠幫他國蓋基地獲得，更不會以「提款機」身分支撐他國軍事布局，而賴清德提出的天價軍費，反而讓台灣陷入更不對等的處境。

根據外媒引述 USCC《2025 年度國會報告》，該委員會建議美國國會指示國務院，透過「對外軍售」（FMS）機制，讓台灣以「非武器支援服務」名義，提供經費升級菲律賓境內美軍基地，以增強美軍在台灣周邊的威懾能力。

書記長羅智強指出，民進黨政府對內聲稱「沒錢」照顧軍公教、警消及弱勢，但如今卻可能有能力協助他國強化基地，「到底發生什麼事？」他並質疑，國防經費從國民黨執政時期的 3,000 多億元暴增至今年的 9,000 多億元，再加上賴清德提出的 1.25 兆元國防特別預算，總額高達 2.2 兆元，但海峽中線消失、共軍擾台常態化，甚至連菲律賓基地的升級都要台灣買單，「2.2 兆元買到的只有喪權辱國。」

首席副書記長林沛祥表示，中華民國願意強化國防，也願與盟友協作，但絕不會為他國軍事基地付費，更不會為任何國家盡「無限義務」。他批評，USCC 的建議並非友善，而是赤裸裸的政治壓力，把台灣推向「提款機」，完全不符對等關係。林沛祥要求民進黨政府說明：是否知悉美方意向？台美私下討論過什麼？政府是否已表態反對？國人需要的是「會說不」的政府，而不是凡事照單全收。

藍委賴士葆指出，台灣已多次接受美國要求提高國防預算，目前國防支出占 GDP 已超過 3%，正朝 5% 邁進，美國甚至期望提升到 10%。如今不只要強化自身軍備，還可能要支援美軍在第一島鏈的「非軍事設施」，包含跑道與維修費用。他批評，若依 USCC 的建議，美軍在日本西南諸島、釣魚台與菲律賓所屬島嶼的非軍事設施，都可能由台灣埋單，「台灣當盤子也過頭了」。

賴士葆質疑，賴清德宣布將提出 400 億美元（1.25 兆元）國防特別預算，是否涵蓋美軍第一島鏈設施的相關費用？抑或是另外追加？美方是否提供任何承諾，例如新式武器、F-35 等提升空防的裝備？「看起來什麼承諾都沒有，台灣卻急著宣布天價預算。」他強調，連菲律賓政府都急著撇清，但外交部已證實確有其事，「台灣錢淹腳目，淹到菲律賓了嗎？」

國民黨團最後強調，台灣的國防必須建立在自身實力與對等合作基礎上，而非無止境的金錢義務。民進黨政府應立即向國人說明相關提案內容與立場，不能讓台灣在不透明的情況下成為他國戰略的金主。