賴清德投1.25兆國防預算　國台辦批「討好外部勢力」

▲大陸國台辦發言人彭慶恩。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

賴清德總統投書美國《華盛頓郵報》，宣布台灣政府將大幅增加國防預算，推出歷史性400億美元（約1.25兆新台幣）國防預算，彰顯捍衛民主決心。大陸國台辦批評此舉是將本可用來改善民生、發展經濟的錢，浪費在購買武器、討好外部勢力上，只會把台灣推動「災難境地」。

賴清德於投書中正式向國際社會宣布，台灣政府將大幅增加台灣的國防預算，明年將升至國內生產毛額（GDP）的3.3％，承諾在2030年提升至5％。他更強調，台灣政府將推出歷史性的400億美元國防特別預算，以彰顯台灣捍衛民主的決心。

對此，大陸國台辦發言人彭慶恩今（25）日於例行記者會上回應，民進黨當局為了一己私利，任由外部勢力予取予求，將本可以用來改善民生、發展經濟的錢，浪費在購買武器、討好外部勢力上，只會把台灣推動災難境地，統一大勢不可阻擋，以美謀獨注定失敗，以武謀獨必將自取滅亡。

▼賴清德總統召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會。（圖／記者周宸亘攝）

另外，針對大陸國家主席習近平於近日通話中對美國總統川普表示，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。行政院長卓榮泰強調，「中華民國台灣是完全的主權獨立國家，2300萬國人沒有回歸的選項」。有港媒稱，這是民進黨官員近年來就「拒統」發表的最強烈的一次講話，並就此發問。

彭慶恩表示，台灣的地位非常明確，就是中國領土不可分割的一部分，自古屬於中國，現在屬於中國，歷史經緯清清楚楚，法理事實明明白白。他說，1943年的《開羅宣言》、1945年的《波茨坦公告》、1945年的《日本投降條款》等一系列具有國際法律效力的文件都清晰確認了中國對台灣的主權。

彭慶恩稱，1945年10月台灣光復，回歸中國，中國政府恢復對台灣、澎湖列島行使主權和行政管轄。1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府，這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國主權和固有領土疆域沒有改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，包括對台灣的主權。