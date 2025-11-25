　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院版財劃法付委卡關！行政院遺憾　再籲立法院回頭是岸

▲行政院發言人李慧芝主持院會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院日前提出院版《財政收支劃分法》送立法院，立法院程序委員會今（25日）將修正草案暫緩列案。對此，行政院長卓榮泰直言，立法院一年來3次修財政收支劃分法，哪一次在付委前提出過任何數字版本？這是雙重標準。政院發言人李慧芝說，院版《財劃法》的統籌分配稅款、一般性補助款以及計畫型補助款，3項加總對地方的補助，絕對高於114年度，希望立法院回頭是岸，儘速理性審議政院版財劃法。

立法院在國民黨、民眾黨合作下已2度修正《財劃法》。在野喊話多時的行政院版《財劃法》已於11月20日由閣揆卓榮泰拍板並送至立法院。民眾黨立法院黨團今在程序委員會上針對行政院版《財劃法》修正草案提暫緩列案，引發民進黨反對，但在投票表決時，國民黨與民眾黨以9票勝過民進黨7票，該案通過。

國民黨書記長羅智強表示，他建議行政院正面解讀這次立法院給予的空間，不是行政院版本不能討論，應該是讓新版《財劃法》先施行，看成效再來調整比較妥當，所以重點是新版《財劃法》先施行，才有行政院版《財劃法》討論空間。

卓榮泰今下午出席114年全國十大績優農業產銷班頒獎及表揚活動前受訪說，立法院一年來3次修財政收支劃分法，「哪一次他們在付委前提出過任何數字版本？所以這是雙重標準，為難政府」。

另外，行政院發言人李慧芝也對此表達高度遺憾，政院版財劃法是目前為止最有共識的版本，應該要有排入立院審查，讓各界共同討論的機會。

李慧芝說，立法院14日三讀的《財政收支劃分法》再修正版，經估算中央需再舉債2646億元，整體舉債金額將達5638億元，超出法定債限15%，行政院不能違法編列預算。

李慧芝強調，卓榮泰院長已經表示，本週會繼續與地方政府溝通，討論事權劃分；行政院在這次院版的《財政收支劃分法》中，關於統籌分配稅款、一般性補助款以及計畫型補助款，3項加起來對地方的補助，絕對高於114年度的數字，希望立法院回頭是岸，儘速理性審議政院版財劃法。

11/23 全台詐欺最新數據

台積電告羅唯仁！　陸行之痛批「大叛徒」
精舍命案！李威妻出庭暴哭　自責沒救死者：沒想到她會這樣離開
日本又發現熊殺人！　遺體「全身抓痕」
天琴颱風最快今晚生成！　明晨探15度
快訊／台中車站「女乘客遭列車撞上」！　夾縫隙滿臉血
快訊／台積電宣布提告羅唯仁

行政院卓榮泰

