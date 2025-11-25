藍白聯手！院版財劃法付委卡關　藍黨團：先施行新版才有討論空間

▲國民黨、民眾黨25日在立法院程序委員會上投票贊成將行政院版《財劃法》修正草案暫緩列案。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨立法院黨團今在程序委員會上針對行政院版《財劃法》修正草案提暫緩列案，引發民進黨反對，但在投票表決時，國民黨與民眾黨以9票勝過民進黨7票，該案通過。國民黨書記長羅智強表示，他建議行政院正面解讀這次立法院給予的空間，不是行政院版本不能討論，應該是讓新版《財劃法》先施行，看成效再來調整比較妥當，所以重點是新版《財劃法》先施行，才有行政院版《財劃法》討論空間。

立法院25日中午召開程序委員會，白委劉書彬發言表示，民眾黨團針對第11屆第4會期第11次會議議事日程草案，除議程草案報告事項第49案，增列報告事項的第37至52案建議暫緩列案外，其餘報告事項、質詢事項及行政院長施政報告繼續質詢至11月28日外，均照議事日程草案及各黨團報告事項通過。召委沈發惠說，議程草案第49案就是行政院函請審議的《財劃法》要暫緩列案，另外就是增列的第37至52案是《兩岸關係條例》等國安法案暫緩列案。對劉書彬的提案，民進黨團表達異議，然經投票表決，在場16名立委，藍白以9票勝過民進黨7票，照案通過。

羅智強受訪表示，藍白新版《財劃法》才剛通過，行政院有什麼意見，理論上應該等到新版的先實施一段時間，不管半年或一年，才有基礎說新版哪些做的夠、哪些做不夠，這樣才有討論基礎。但現在有個根本問題，在野去年7月就希望行政院提版本，結果政院不提，硬等立院三讀通過《財劃法》修正案，一通過馬上提，不懂政院在想什麼，所以他建議行政院正面解讀這次立法院給予的空間，不是行政院版本不能討論，應該是讓新版先施行，看成效再來調整比較妥當 ， 這才是法治思考跟法治討論根本基礎。

至於國民黨主張行政院先提試算表方面，羅智強回應，大方向很簡單，先等《財劃法》施行後才有討論基礎，現在行政院要講什麼理由，都是後面附加的理由，重點是新版《財劃法》先施行，才有行政院版《財劃法》討論空間。

立法院在國民黨、民眾黨合作下已2度修正《財劃法》。在野喊話多時的行政院版《財劃法》已於11月20日由閣揆卓榮泰拍板並送至立法院；同日下午，卓拜會立法院長韓國瑜就該案與115年度中央政府總預算案交換意見，隔日韓再邀行政院秘書長張惇涵、財政部長莊翠雲與朝野立委交換意見，但藍綠對會中商討內容的說法有出入，國民黨立場是堅持行政院要先公布「試算表」。

在立法院程序委員會25日中午召開前，民眾黨團已打算在程序委員會上提案退回政院版《財劃法》修正草案，而國民黨團則傳有3套劇本，包括提「暫緩列案」，此外賴士葆受訪又說，莊翠雲昨打電話給他說算不出（金額）來，雖然他非藍黨團幹部，不過認為28日付委機率不高。